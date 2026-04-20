Desmantelan dos puntos de venta de heroína y cocaína en Torrevieja que funcionaban como referentes de suministro en la Vega Baja

La Guardia Civil ha desarticulado dos importantes puntos de distribución de heroína y cocaína, entre otros tipos de sustancias, poniendo fin a una actividad delictiva que estaba generando un aumento de la delincuencia en la zona.

Las investigaciones, en el marco de la ópera Peka, se iniciaron el pasado mes de febrero por el Puesto Principal de Torrevieja, tras detectarse un repunte de delitos de carácter menor en dos áreas muy concretas de la localidad. Ante esta situación, los agentes llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los hechos delictivos, logrando identificar el origen del problema.

Como resultado de las pesquisas, se determinó que numerosos delitos -hurtos, robos en interior de vehículos, robos con violencia y robos en viviendas- se producían en las inmediaciones de dos puntos de venta de droga. Según se constató, muchos de los autores de estos hechos eran consumidores que cometían estos ilícitos para obtener objetos que posteriormente intercambiaban por dosis de heroína y cocaína.

Los dos puntos de venta, ubicados en distintas zonas del municipio, operaban de forma coordinada y funcionaban como centros de distribución, convirtiéndose en referentes de suministro en toda la comarca de la Vega Baja.

Medidas de seguridad

Uno de estos puntos contaba con sofisticadas medidas de seguridad para dificultar la actuación policial, entre las que destacaban la presencia de aguadores encargados de alertar sobre la presencia policial, puertas blindadas con sistemas de cierre reforzados, cámaras de vigilancia y la posesión de armas cortas de fuego por parte del responsable, destinadas a proteger la actividad ilícita frente a posibles acciones de grupos rivales.

El pasado 10 de abril, tras el intenso trabajo de investigación y una vez acreditados los hechos, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios. En el operativo participaron el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº 3 de Valencia y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) en Torrevieja.

Traslado de uno de los 17 detenidos en el marco de la operación / Guardia Civil

Detenciones

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de los 17 integrantes del entramado criminal, 14 varones y tres mujeres con edades comprendidas entre los 23 y los 63 años, incluido el líder, un varón de 55 años asentado en la localidad.

A los detenidos, en función de su grado de participación, se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, receptación y pertenencia a organización criminal.

La Sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Torrevieja ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal responsable de los hechos investigados.

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Asimismo, los agentes intervinieron un arma corta de fuego y otra de fogueo, 68 gramos de cocaína, 35 gramos de heroína, 17 gramos de hachís, 8 gramos de marihuana, un gramo de cocaína rosa, 9.700 euros en efectivo, dos turismos y diversos efectos relacionados con la actividad delictiva, entre los que se encontraron unos patinetes que procedían de un robo previamente denunciado.