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TORREVIEJA

Detienen a un implicado en el tiroteo mortal de Torrevieja y sigue la búsqueda del autor material de los disparos

En el presunto ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de drogas murió un joven de 25 años

Impactos de bala en el edificio donde se produjo el tiroteo con una víctima mortal en la calle Bergantín de Torrevieja (19 /4/2026)

Impactos de bala en el edificio donde se produjo el tiroteo con una víctima mortal en la calle Bergantín de Torrevieja (19 /4/2026)

D. Pamies

D. Pamies

P. Cerrada

TORREVIEJA

La Guardia Civil ha detenido un implicado en el tiroteo que acabó con la vida de un joven de 25 años en la noche del sábado pasado en el rellano de un edificio de la calle Bergantín de Torrevieja. Tras este arresto equipo de la Policía Judicial se encuentra tras la pista del presunto autor de los disparos, que huyó en motocicleta del lugar de los hechos, casi cruzándose con una patrulla de la Guardia Civil. Los investigadores cuentan con datos identificativos de quien realizó los disparos al haber estado implicado supuestamente en otros hechos delictivos en Torrevieja. La muerte violenta se investiga en el marco de un supuesto ajuste de cuentas entre bandas que trafican con droga dado. El fallecido había intervenido en un tiroteo previo hace un mes en la misma zona contra un grupo rival.

Motocicleta

El joven de 25 años resultó muerto por herida de bala, como avanzó INFORMACIÓN, en un tiroteo registrado hacia las 22.30 horas de este sábado en Torrevieja. Agentes de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona en esos momentos oyeron las detonaciones y acudieron de inmediato al escenario de los hechos localizando al joven, de nacionalidad argelina, gravemente herido en el interior del rellano de un edificio situado en la calle Bergantín, una zona urbana próxima a la playa del Cura. El joven presentaba heridas por arma de fuego en hombro y axila. Los facultativos del SAMU realizaron maniobras de reanimación avanzada no pudieron recuperar sus constantes vitales y certificaron posteriormente su fallecimiento.

Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja

Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja / Áxel Álvarez

El presunto autor de los disparos descargó hasta seis balas de su arma desde la calle hacia el vestíbulo de acceso al inmueble que cuenta con una ventana y alcanzó al joven. Los impactos de las balas dejaron huella en ventanas, muros y rejas del edificio. El autor estaba esperando a la víctima.

Impacto de bala en una de las ventandas del rellano del edificio

Impacto de bala en una de las ventandas del rellano del edificio / D. Pamies

Otro tiroteo

Hace un mes se produjo otro enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la misma calle, aunque ha sido este fin de semana cuando ha trascendido. Según ha podido corroborar este diario, en aquella ocasión fue la propia víctima junto a otros quienes supuestamente protagonizaron un ataque contra un grupo rival que se saldó con un hombre herido, también de nacionalidad argelina. Los implicados en el tiroteo previo apenas habían salido en un mes del piso que ocupaban en la planta baja del edificio. A falta de profundizar en la investigación todo apunta a un episodio de ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de cocaína.

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El Subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, no quiso aclarar más detalles sobre este suceso que ha provocado una avalancha de indignación en redes sociales sobre la inseguridad y falta de medios de las cuerpos de seguridad para atajar actos delictivos en la ciudad. Acompañadas, en parte de los casos, con ataques racistas a la población magrebí.

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