Los difuntos vuelven al Santuario de Monserrate de Orihuela: el Obispado autoriza un columbario

El Obispado de Orihuela-Alicante ha autorizado un proyecto que desde hace unos años llevaba rumiando la Archicofradía de Nuestra Señora María Santísima de Monserrate para que lleve a cabo la construcción de un columbario en el santuario de la patrona de la ciudad oriolana.

Así, la autoridad eclesiástica ha dado luz verde a las normas para su uso, un primer requisito para materializar esta iniciativa con el fin de establecer un lugar diseñado expresamente para depositar las urnas funerarias que contienen las cenizas de los difuntos tras la cremación.

La archicofradía, por su parte, está ultimando los detalles tras encargar el proyecto a una empresa especializada, que le ha trasladado que el habitáculo que se habilitará, que hasta ahora se usa como almacén, tiene capacidad para albergar hasta 300 urnas funerarias, que estarían distribuidas en módulos, aunque estos se realizarán por fases y en función de la demanda.

Una demanda que se espera que sea numerosa. No en vano, esta próxima construcción se hace en base a las reiteradas peticiones que desde hace tiempo viene constatando la archicofradía por parte de cofrades y devotos ante la generalización de la práctica de la incineración de los fallecidos. De esta manera, señala la Diócesis, "se evita que se pierda el sentido cristiano de las exequias y la dignidad del cuerpo humano, de acuerdo con lo dispuesto para esta materia por la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe".

A su vez, la archicofradía, "sin descuidar su misión principal del cuidado del culto y devoción a Nuestra Señora de Monserrate así como la conservación y custodia de su templo, vuelve a practicar una obra de piedad que, en su día, caracterizaba a todas las hermandades y cofradías, como acreditan los enterramientos y la cripta del santuario", añade el Obispado.

La Virgen de Monserrate es la patrona de la ciudad desde 1663 / TONY SEVILLA

Ahora, se recupera esta antigua tradición, celebra un miembro de la archicofradía, que indica que la habitación se encuentra según se entra en el santuario a la derecha del altar donde se encuentra la imagen de la que es patrona de la ciudad desde 1663, junto a las Santas Justa y Rufina, protectoras de los oriolanos.

Con la creación de este espacio, se convertirá en el primer templo en Orihuela que albergue un columbario. Hasta ahora, aunque se ha generalizado la cremación, las cenizas solo se podían depositar en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús.

Una vez que la empresa entregue el proyecto a la archicofradía, que lo hará esta semana, se determinará el número de módulos y el inicio de las obras para que, como dos siglos atrás, los restos de los difuntos estén bajo los pies de la patrona en su santuario, que se edificó sobre la cueva donde fue hallada en 1306.

El hallazgo

Cuenta la tradición que allí estuvo escondida por algunos oriolanos para evitar su destrucción durante la invasión musulmana. Una vez reconquistada la ciudad, durante tres noches consecutivas se estuvo escuchando por todo el pueblo el tañido de una campana. Los vecinos, alertados, siguieron el sonido hasta llegar a un lugar de la sierra. Cavaron la peña y descubrieron una cueva donde, debajo de una campana, se encontraba la imagen de la Virgen sentada en una silla, con un niño en sus brazos y este un pájaro entre sus dedos.

Cuenta la historia que la imagen se encontró en la Cueva del Hallazgo, donde se edificó el actual santuario / TONY SEVILLA

Se le conoce como Cueva del Hallazgo, donde se edificó el actual santuario -reedificado en el siglo XVIII- donde se venera la imagen de Monserrate -que quiere decir "monte aserrado"-, que no Monserrat -de hecho, el nombre causó algunos problemas con los Benedictinos del Monasterio de Montserrat (Barcelona), pero el Papa Sixto IV resolvió el conflicto en una bula el 12 de agosto de 1484 a favor de Orihuela-.

Después, fue proclamada patrona de la ciudad, señalándose el 8 de septiembre el día de su conmemoración con unos actos que comienzan con el traslado de la imagen, en romería, desde su santuario hasta la catedral, donde permanece unos días presidiendo la capilla mayor. Durante estos días se celebra una novena y un besamanto, al que acuden cientos de personas a manifestarle su devoción.

La virgen morena ha estado siempre al lado de los oriolanos en riadas, plagas, incendios, terremotos y epidemias. La tres veces coronada e incluso nombrada en 1920 Alcaldesa Honoraria de la Ciudad de Orihuela sufrió un robo de sus joyas en 1934 y la sustracción de su corona -por segunda vez- y hasta la destrucción de la primitiva imagen en los primeros días de la Guerra Civil.

En el día grande, después de la misa oficiada por el obispo, tiene lugar una procesión con la imagen por el centro de la ciudad, culminando los festejos con el regreso de la patrona a su iglesia y los fieles entonando aquello de "¡Viva la Virgen de Monserrate, sobre mi pecho tiene su altar!", y ahora también las cenizas de sus difuntos más devotos.