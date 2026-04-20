La Fundación López Dols acusa al Ayuntamiento de Torrevieja de retrasar la licencia que permita rehabilitar la casa protegida

La Fundación López Dols solicitó hace más de cinco meses licencia de obra para la ejecución del proyecto de rehabilitación de la planta baja y primera planta de la casa del escritor y periodista torrevejense, protegida en el catálogo de bienes del Plan General de Torrevieja (PGOU) y situada en el corazón del casco urbano. La vivienda ocupa una parcela rectangular de 171 metros cuadrados, situada en la esquina de las calles Ramón Gallud y Azorín. Es una de las edificaciones más antiguas del centro de Torrevieja, que comparte estilo arquitectónico tradicional con otras edificaciones con origen en la burguesía local de finales del siglo XIX, aunque solo figura en el catastro desde 1940. Consta de dos plantas sobre rasante: planta baja y primera. Es un nuevo episodio de la tortuosa tramitación del proyecto de rehabilitación, que comenzó con un primer trámite en 2001 y con licencia para el proyecto básico desde 2014.

Retraso intencionado

El presidente de la entidad y exalcalde José Manuel Dolón García (Los Verdes), atribuyó el retraso municipal al hecho de que presida esta fundación y explicó a INFORMACIÓN que si la parcela sigue vallada y sin intervenciones es porque el Ayuntamiento, con su alcalde Eduardo Dolón (PP) a la cabeza, no han resuelto la solicitud. "Hemos pedido reuniones, a las que se incorporaría nuestro arquitecto, para cualquier aclaración a los responsables del área de Urbanismo y no hay respuesta", señaló Dolón.

El Ayuntamiento abrió un expediente de peligrosidad a mediados de 2025 tras detectarse desprendimientos en la fachada, que obligaron a la propiedad, en su deber de conservación, a adoptar medidas de seguridad y mantenimiento. La Fundación, que llevó a cabo parte de las medidas, señala que ese expediente quedaría inmediatamente archivado en el momento que se conceda la licencia de obra, extremo que reconoce la propia documentación municipal. "Sin embargo, el expediente de peligrosidad va como un rayo y de la licencia no sabemos nada", lamentó Dolón.

Casa de López Dols en el centro de Torrevieja / D. Pamies

La Fundación lleva casi un cuarto de siglo intentando resolver la rehabilitación del edificio

Sin las tres plantas y ático de ampliación

Dolón recuerda que la Fundación lleva casi un cuarto de siglo intentando resolver la rehabilitación y construcción respetando la fachada original del inmueble. Una resolución judicial en 2012, tras cinco años de litigio, favorable a la Fundación permite que la planta baja y la altura se rehabiliten con espacios diáfanos sin mantener la distribución de vivienda para albergar la sede de la entidad como espacio cultural. Según sus gestores, era el deseo del periodista torrevejense que les otorgó su legado. Por otra parte, esa misma resolución, permite levantar tres plantas y ático más para uso residencial.

Sin embargo, en su petición de licencia de ejecución la Fundación no contempla ahora esas tres nuevas plantas y ático. Se limita a la rehabilitación de planta baja y una altura con la estructura calculada para poder realizar el resto del edificio más adelante.

El presidente de la Fundación y exalcalde José Manuel Dolón señala que los promotores con los que se contactó de 2019 hasta la fecha desisten por presiones del Ayuntamiento

"Lo que teníamos que hacer"

"Vecinos del centro me paran por la calle y me preguntan por qué la Fundación tiene la casa así: quiero que sepan que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. La pelota está en el tejado del Ayuntamiento", aseguró el exregidor que fue primer edil entre 2015-2019. "Nos piden medidas para garantizar la seguridad y cuando hay carnavales o procesiones de la Semana Santa lo primero que hace la Policía Local es retrasar las vallas para que quepan las sillas y la gente…", lamenta Dolón, sin guardar esa seguridad.

Dolón indicó que mientras el municipio apenas vela por la conservación de edificios o construcciones que figuran protegidas en ese catálogo -la cubierta de la Casa de Los Balcones se ha venido abajo por completo en los últimos meses y se sigue sin proteger el canal medieval del Acequión- exige el máximo en materia de conservación a la Fundación para la Casa de López Dols.

Durante los últimos años, tras lograr esa resolución judicial la Fundación contactó con varias empresas promotoras a las que, según Dolón, se les trasladó que si querían seguir "trabajando" en Torrevieja debían olvidarse de llegar a un acuerdo con la entidad solo porque la Fundación y el legado del periodista está gestionado por Dolón.

"El expediente de peligrosidad abierto por el Ayuntamiento sí va como un rayo, pero no la petición de licencia, cuando saben que el primero decae con las obras de rehabilitación", señala Dolón

Esos acuerdos pasaban por la financiación por parte del promotor de la rehabilitación a cambio de recibir la obra viviendas residenciales en las plantas superiores. La Fundación ha querido zanjar el asunto asumiendo el coste de la rehabilitación pero solo del edificio original con su adecuación interior como espacio cultural.

Casa de López Dols en la fachada que recae a la calle Azorín / D. Pamies

El proyecto

La obra, presupuestada 652.549 euros (IVA incluido) contempla la rehabilitación integral del edificio para su uso como sede de la fundación y como espacio para actividades educativas, culturales y administrativas. En esta fase se propone vaciar completamente el interior, incluidos los muros de carga interiores, conservar únicamente las fachadas, mantener la disposición de los huecos y sus elementos decorativos y levantar después una nueva cimentación y una nueva estructura portante.

El programa previsto reserva la planta baja para una gran sala de usos múltiples abierta al público, aseos, acceso adaptado y espacios auxiliares, mientras que la planta primera albergará un despacho, una pequeña biblioteca, otra sala polivalente y un cuarto de instalaciones. Lo que se rehabilita es la práctica totalidad del edificio, conservando su envolvente protegida y rehaciendo su interior para ponerlo en funcionamiento como equipamiento fundacional.

Lo que sí deja previsto el proyecto es que la cimentación y los pilares queden dimensionados para una posible ampliación futura, siempre dentro de la normativa, hasta planta baja más cuatro alturas y ático, pero esa sobreelevación no forma parte de la obra que ahora se proyecta.

Los técnicos que han realizado el proyecto de rehabilitación advierten que el forjado de la primera planta y la cubierta del edificio se encuentran en estado de ruina.a con "un estado resistente crítico, con riesgo de colapso violento y con características de ruina inminente parcial del edificio".

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Fuentes del equipo de gobierno del Partido Popular no se ha pronunciado sobre esta situación al ser consultado por INFORMACIÓN, aunque matizaron que se va a recabar información.

Propuesta de distribución de la planta baja y una altura a rehabilitar / INFORMACIÓN