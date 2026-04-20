El subdelegado del Gobierno asegura que la tasa de criminalidad baja en Torrevieja tras el tiroteo mortal

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrevieja acogió este lunes la junta local de seguridad del municipio con la presencia del subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, además de los mandos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. La reunión se produjo en un contexto marcado por una sucesión de hechos delictivos que han generado alarma social -el último un tiroteo con una víctima mortal el pasado sábado-, y deteriorado la sensación de seguridad generando la habitual avalancha de reclamaciones en redes sociales, tanto al Ayuntamiento como al Gobierno, pidiendo reforzar los efectivos policiales en la ciudad.

Situación singular

El subdelegado Pineda reconoció que la Administración central es "plenamente consciente" de la "situación singular" de necesidad de efectivos policiales en Torrevieja, con más de 110.000 habitantes empadronados y una población flotante que puede alcanzar los 400.000 residentes durante la campaña estival y subrayó que el Ejecutivo valora las características específicas del municipio, "con más de 100 urbanizaciones y una presencia de extranjeros que supera la mitad de la población censada", factores que justifican las demandas municipales de mayor dotación de efectivos.

Aseguró que el número de plazas de guardias civiles asignado a Torrevieja, cuyo catálogo oficial es de 208, está cubierto en más de un 80 % y ahora se trabaja en cubrir 28 vacantes. Pineda tiró de estadística para asegurar que la tasa de criminalidad en la ciudad ha bajado más de un 3,35 % con respecto al mismo trimestre de 2025, aunque no concretó esos datos. "Más allá de las cifras, lo relevante es mantener la tendencia positiva mediante la coordinación entre las diferentes administraciones", indicó. Según el Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad mide el número de infracciones penales conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por cada 1.000 habitantes.

El alcalde responde al aluvión de críticas en las redes sociales para señalar que luchar contra la inseguridad no es cuestión de que esté desplegada la Policía Nacional o la Guardia Civil, sino del número de efectivos disponibles

El alcalde Eduardo Dolón, que había "calentado" previamente la reunión con la exigencia en redes sociales de respuestas por parte del Gobierno, agradeció la cercanía de Pineda -que ha sido alcalde de Rafal y que tiene casa en Torrevieja, como muchos otros vecinos de la Vega Baja- y volvió a remarcar que la ciudad cuenta con muchos menos efectivos totales que municipios vecinos con una población sensiblemente menor. Puso como ejemplo Benidorm, que cuenta con 400 efectivos de la Policía Nacional y algo menos de 80.000 empadronados.

"Es normal que el alcalde y su concejal (Federico Alarcón) pidan más seguridad, más efectivos de la Guardia Civil", replicó Pineda, quien recordó que, tras el máximo histórico registrado en 2011, la tasa de reposición "cero" provocó la eliminación de plazas del catálogo en el cuartel de Torrevieja, "buque insignia de la Guardia Civil en España", señaló. Destacó, además, que "desde 2018 el Gobierno de España está haciendo el esfuerzo" para recuperar esos efectivos recortados durante la crisis económica.

Pineda enmarca la singularidad de Torrevieja en un término con más de cien urbanizaciones y una gran población flotante y señala que el Ministerio del Interior es consciente de esa situación

Refuerzos

En la actualidad, según aseguró el subdelegado, Torrevieja cuenta con unidades de refuerzo específicas como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), que aunque adscrita al puesto principal de Torrevieja opera en toda la comarca y junto a otros dispositivos suman "casi más de 300 guardias civiles", una cifra que en su opinión refleja "un esfuerzo importante" por parte de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Entre ellos cuantifica los efectivos del destacamento de Tráfico, que cubren la mayor parte del litoral y primera línea de la Vega Baja, y los GRS (Grupos Reserva y Seguridad-antidisturbios- vienen de Valencia GR-3), que acuden a la ciudad solo de forma puntual.

Respecto a las peticiones concretas trasladadas en la Junta Local de Seguridad, Pineda ha garantizado que "todas se van a seguir trasladando a la Dirección General". Entre ellas figura, de nuevo, que la Policía Local pueda actuar de paisano para actuaciones como las sanciones administrativas: compradores de productos falsificados, entre otras situaciones, que se deniegan desde hace más de cinco años.

Incremento inmediato

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, exigió por su parte un incremento inmediato de agentes de la Guardia Civil para afrontar la campaña estival. El regidor recordó que remitió una carta formal al Ministerio del Interior solicitando un refuerzo extraordinario que compense la "singularidad" de una ciudad cuyo crecimiento demográfico y población flotante han desbordado la capacidad actual de los cuerpos de seguridad. Dolón ha rechazado las comparaciones ciudadanas que cuestionan la eficacia de uno u otro cuerpo: "Soy defensor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y donde tienen su competencia escrita creo que lo hacen excelentemente bien". En Torrevieja la Policía Nacional cuenta con un destacamento de unos 15 agentes y funcionarios exclusivamente dedicado a la tramitación de DNI y gestión de Extranjería.

Dolón señaló que se revisó durante la reunión la lucha contra la venta ilegal -conocida popularmente como los manteros- en los paseos marítimos y la actualización de los datos del sistema Viogen de protección en el que figuran registradas 543 mujeres víctimas de violencia machista, la mayor parte con seguimiento de la Guardia Civil por riesgo medio o alto.

Benidorm

"Si los ratios dicen que hay que tener una determinada cantidad de agentes, eso es lo que le hemos pedido al ministro", sentenció Eduardo Dolón, defendiendo que "la ciudadanía lo que quiere es tener una mayor sensación de seguridad".

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La petición de incremento de efectivos se produce tras varios sucesos ocurridos en la ciudad con resultado de muerte violenta en los últimos meses, entre ellos el fallecimiento de un ciudadano de nacionalidad checa en Rocío del Mar tras recibir un disparo a bocajarro en la cabeza, el asesinato en agosto de 2025 de un presunto miembro de la mafia turca en la calle Pedro Lorca o el atropello mortal en octubre de 2025 de un joven sueco que intentaba evitar el robo de su móvil en la misma calle Pedro Lorca.