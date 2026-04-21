El bipartito de izquierdas de Callosa de Segura abre la puerta a privatizar las basuras y la limpieza viaria

La alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano, ha firmado un decreto para constituir un grupo de trabajo, abierto a todos los grupos municipales y al concejal no adscrito de la Corporación -el edil que dejó recientemente la UCIN-, para el análisis y definición del modelo de gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

El Ayuntamiento presta actualmente estos servicios mediante gestión directa con medios personales propios. El equipo de gobierno municipal, en este momento formado por PSOE y EUUP tras la salida de la UCIN, ha manifestado la conveniencia de analizar la viabilidad de un cambio, pasando de la actual gestión directa a indirecta mediante su externalización a través de una empresa adjudicataria, con el objetivo de "garantizar una prestación más eficaz, eficiente y adecuada a las necesidades del municipio".

Conforme a la doctrina jurisprudencial y al régimen jurídico aplicable, el cambio en la forma de gestión de un servicio público ya existente constituye una decisión de especial relevancia que corresponde al pleno de la Corporación, debiendo estar debidamente motivada en términos de eficiencia, sostenibilidad financiera y calidad del servicio.

Por eso, con carácter previo a la adopción de este acuerdo plenario, la alcaldesa considera necesario desarrollar una fase de análisis técnico, económico y organizativo del servicio, que permita evaluar la situación actual de la gestión directa, determinar las necesidades reales del servicio, analizar alternativas de gestión y estimar el coste y condiciones de una eventual prestación indirecta.

No vinculante

Precisamente para garantizar una adecuada coordinación de los trabajos preparatorios, así como la participación de los distintos responsables políticos y técnicos implicados, Serrano ha constituido en el Ayuntamiento un grupo de trabajo que se configura como un instrumento organizativo interno para el estudio, análisis y definición del modelo de gestión, así como las necesidades de medios personales y materiales, siendo sus funciones la formulación de propuestas, aunque sin naturaleza de órgano colegiado administrativo ni funciones decisorias ni vinculantes.

El grupo de trabajo estará integrado por la propia alcaldesa -o concejal en quien delegue-, que actuará como coordinadora, así como por los ediles de Servicios Públicos, Hacienda, Medio Ambiente y Urbanismo, además de un representante de cada grupo político municipal que desee participar, así como concejales no adscritos y personal técnico tanto municipal como externo especializado que pueda prestar funciones de asesoramiento.

Además, será convocado por la Alcaldía o por el coordinador con la periodicidad que se estime necesaria para elaborar documentos o conclusiones que servirán de base para la elaboración de la memoria justificativa relativa a la forma de gestión del servicio y la posterior tramitación del expediente para su sometimiento a la comisión informativa previa al pleno de la Corporación.

Los grupos políticos municipales tendrán que comunicar esta semana a la Alcaldía la designación de los concejales en el caso de que quieran participar en el grupo de trabajo.

Quejas

De momento, el líder de la UCIN, Javier Pérez, se ha hecho eco de "múltiples quejas ciudadanas" sobre la posible falta de gobernabilidad del equipo de gobierno -al estar en minoría- para hacer frente a los problemas de los servicios municipales, como la recogida de las basuras, subrayando que "Callosa de Segura está hecha un asco", mientras "la única solución que se le ocurre al bipartito de izquierdas es privatizar el servicio de residuos sólidos urbanos a medio plazo, algo que ha previsto en un año y medio o dos años".

Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tumbó la tasa de basuras de Callosa de Segura a raíz de un recurso presentado por el Partido Popular frente a la ordenanza que el tripartito PSOE-IU-UCIN aprobó para incrementar la tarifa por la recogida de residuos de 60 euros anuales a 154 en el caso de las viviendas en el núcleo urbano y 178 en zonas diseminadas.

Con todo, aunque el fallo judicial pedía que se anulara la ordenanza, fuentes municipales explicaron que no había que modificar nada porque está derogada, ya que se aprobó una nueva que entró en vigor el pasado 1 de enero -de similares características-, y la sentencia no se pronunciaba ni entraba en el fondo de los actos derivados de la ordenanza, es decir, el cobro de la tasa.