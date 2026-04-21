La Cooperativa Eléctrica de Albatera pone en marcha la mayor planta solar de la Vega Baja para abastecer 5.000 hogares

La generación de energía solar no termina de despegar en la Vega Baja más allá del autoconsumo extendido en viviendas, la instalación en cubiertas industriales y edificios públicos y algunos pequeños parques solares para mejorar la eficiencia energética de las explotaciones agrícolas. Pero Albatera, de la mano de una cooperativa que está a punto de ser centenaria, la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense, ha dado el paso de contar con una instalación que será la primera en contar con casi siete hectáreas. Su funcionamiento permitirá abastecer los hogares de más de cinco mil socios que forman parte de la cooperativa, lo que supone un servicio para la mitad de los 15.000 habitantes con que cuenta el municipio. A la inauguración del huerto solar acudieron este martes, junto al presidente de la cooperativa, Manuel Serna Cánovas, el presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, el presidente de la Diputación, Toni Pérez y la alcaldesa y diputada provincial, Ana Serna.

El campo solar, bautizado como "Manuel Serna Serna", en homenaje a quien ha sido durante 25 años vicepresidente de la cooperativa, se encuentra en la zona de huerta entre el casco urbano y la sierra de Albatera y ocupa más de 67.000 metros cuadrados alfombrados ahora con más de seis mil cien paneles de grandes dimensiones con una potencia de generación de 3,1 megavatios y una producción anual estimada 5,1 millones de kW/h, según desglosó el presidente de la entidad durante la inauguración.

Para Manuel Serna, la puesta en marcha de este huerto solar "es un símbolo del compromiso de esta cooperativa con el futuro, con la sostenibilidad y con nuestro entorno. Es una apuesta firme por las energías renovables, por la eficiencia por la eficiencia y por un modelo energético más responsable". Porque la planta supone también una importante reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera y se traducirá aproximadamente a un ahorro anual de unos 500 000 euros para el conjunto de los socios. "Este proyecto es simplemente resultado del trabajo conjunto de nuestros socios, del esfuerzo silencioso y constante que caracteriza a esta cooperativa, que ha sabido sacar adelante una iniciativa de gran envergadura", reiteró.

Un momento de la inauguración del huerto solar en Albatera / D. Pamies

Nucleares

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca subrayó este martes, durante la puesta en marcha de un nuevo huerto solar en Albatera, que "cuanto más dependas de ti mismo en materia de energía, menos problemas tendrás, especialmente económicos", al tiempo que abogó por un modelo energético que combine las fuentes renovables con la garantía de suministro que ofrece la producción nuclear.

Pérez Llorca aprovechó su comparecencia para felicitar a la cooperativa impulsora del proyecto, integrada por representantes de "prácticamente todas las casas de este municipio". "Vosotros sois un municipio ejemplar en la provincia de Alicante, siempre innovadores. Creo que volvéis a ser un referente donde muchos municipios de la comarca y de la provincia se van a fijar para ver qué bien hacéis las cosas", destacó.

Respecto al papel de la administración, el conseller aseguró que el Ejecutivo autonómico trabaja para "hacer una administración menos burocrática, que supere tantas trabas administrativas". Relató que, al inicio de la legislatura, "había un problema con la energía solar terrible: muchísimas peticiones y apenas avanzaban". Gracias a la simplificación normativa, precisó, "hemos multiplicado por 20 este tipo de instalaciones".

Diez años

Para ilustrar esos avances que defiende el actual Consell que ha llevado a cabo, Pérez Llorca compartió una conversación mantenida con el presidente de la cooperativa: "Le pregunté: '¿Cuándo empezasteis esto?' Y me dijo: 'Hace 10 años'. '¿Y en cuánto tiempo pusisteis la primera piedra y acabasteis?', le pregunté después. Me respondió: 'En meses'". Ante esta disparidad, el conseller calificó de "vergüenza" que "se tarden tantos años en arreglar papeles y en tan poco tiempo en hacer una obra tan vital".

"Esto ha cambiado -aseguró Llorca- porque hemos cambiado la filosofía de hacer las cosas. Queremos una administración menos burocrática y mucho más pragmática", zanjó. Según garantizó, "hoy en la Comunidad Valenciana nadie va a tardar ya 10 años en tener una instalación como la que tenéis. Lo va a tener en meses, porque hemos cambiado la normativa".

Huerto solar de la Cooperativa Eléctrica de Albatera / D. Pamies

En su intervención, el jefe del Consell reconoció que, aunque "nuestro sueño ideal nos gustaría que no hubiera centrales nucleares", la realidad impone una transición compatible con las infraestructuras existentes. "En España ese debate de eliminación o sustitución de energías nucleares por las solares está muy bien, pero hay que hacerlo compatible", señaló Pérez Llorca, quien aseguró que la central de Cofrentes, la única que funciona en territorio valenciano, abastece "más del 50% de la energía de nuestra tierra" y da servicio a "más de 30.000 empresas".

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Sostenibilidad

El jefe del Consell insistió en que la apuesta por la sostenibilidad -de la que este huerto solar es "un ejemplo"- no puede comprometer la soberanía energética regional. "Tenemos que apostar por las energías renovables, pero garantizando siempre el suministro. El día que podamos sustituirlas ya lo haremos, pero a corto y medio plazo lo veo difícil", explicó, antes de reclamar "aplicar el sentido común" para buscar la complementariedad entre ambas fuentes.