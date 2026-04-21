La jornada «Proyectando Vega Baja» pone sobre la mesa los grandes retos de la comarca

Orihuela acogerá este jueves 23 de abril una nueva cita centrada en el futuro de la comarca con la celebración de la jornada «Proyectando Vega Baja», un encuentro promovido por INFORMACIÓN, Veolia, Aguas de Alicante, Aigües d’Elx, Agamed, Empresas del Sol, VegaFibra, Grupo Hozono Global y el Ayuntamiento de Orihuela. La sesión tendrá lugar a las 9:45 horas en el Auditorio La Lonja.

El urbanismo, la sostenibilidad, la limpieza viaria, la gestión de residuos y la implicación ciudadana serán algunos de los ejes que centrarán un programa en el que participarán representantes institucionales, responsables municipales y directivos de empresas vinculadas al desarrollo y la prestación de servicios esenciales.

La apertura institucional correrá a cargo de Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental en la Generalitat Valenciana. Por su parte, Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, será el encargado de moderar las dos mesas redondas previstas durante la mañana.

Proyecto ciudad

En la primera mesa, titulada «Proyecto ciudad», participarán Andrés Martínez Gumbau, gerente territorial de Veolia en Alicante Sur; Manuel Quijada, director de Medioambiente, Agua y Energía del Grupo Hozono Global; y Matías Ruiz, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela.

Este bloque permitirá confrontar visiones sobre asuntos clave y se centrará en el diseño del modelo urbano que deben impulsar las administraciones y las empresas.

Limpieza urbana e implicación vecinal

La segunda mesa redonda llevará por título «Concienciación ciudadana de una ciudad limpia» y pondrá el foco en uno de los asuntos que más impacto tiene en el día a día de los vecinos: el estado del espacio público y la corresponsabilidad ciudadana en su mantenimiento.

En esta conversación intervendrán Rocío Ortuño, concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Orihuela; Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental en la Generalitat Valenciana; y Pepe Vegara, alcalde de Orihuela.

Una cita que mira al futuro

El acto concluirá con la intervención de Pepe Vegara, encargado de clausurar una jornada concebida como un espacio de diálogo sobre los desafíos urbanos de la Vega Baja.

Con esta iniciativa, Orihuela se convertirá durante una mañana en punto de encuentro para debatir sobre ciudad, sostenibilidad y gestión pública, en una cita que busca abrir reflexión sobre el rumbo de los municipios de la comarca y sobre la necesidad de construir entornos más limpios, eficientes y pensados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

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También se puede seguir el encuentro en directo a través del canal de YouTube.