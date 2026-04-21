Nuevo incendio en Torrevieja: desalojan un edificio de cinco plantas en la avenida de la Purísima sin heridos

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado en una vivienda de un edificio de la avenida de la Purísima de Torrevieja. El origen del fuego es un piso de una primera altura de un inmueble de cinco plantas sobre las 19.20 horas de este martes.

Las llamas y el humo eran visibles desde la calle, surgiendo desde el balcón y afectando a la propia fachada del edificio, sobre todo a la segunda planta. Un intenso olor a humo se percibe en todo el centro de la ciudad, llegando incluso a La Mata. Inmediatamente, se ha procedido a la evacuación de todo el edificio, sin que haya habido que lamentar heridos.

Parque de Torrevieja

Los bomberos del parque de Torrevieja, que han recibido el aviso a las 19.33 horas de este martes, continúan las labores de extinción del incendio, intentando evitar su propagación por el resto de viviendas y partes comunes del edificio, en una intervención que sigue en curso.

Hasta el lugar se han desplazado seis bomberos del parque de la ciudad, además de un sargento y un cabo, con dos camiones bomba. Además, se han desplegado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local y se ha desplazado una unidad del SAMU, aunque en un principio y a falta de nuevos datos, no ha tenido que intervenir.

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Vecinos y vehículos de las fuerzas de seguridad y sanitarios desplazados en la avenida de Purísima / D. Pamies

Alarma

El siniestro se ha producido solo cuatro días después de que otro incendio el pasado viernes acabara afectando a cuatro viviendas en Ramón Gallud con María Parodi. Al igual que en ese incendio la difusión inmediata de imágenes y vídeos en redes sociales sin aportar más datos ha provocado la alarma y la difusión, que se ha descartado, de que permanecían personas atrapadas en el interior del edificio.