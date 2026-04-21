Pérez Llorca se compromete a acabar la ampliación del Hospital Vega Baja a finales de año y asegura que será el centro con más consultas de toda la Comunidad

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este martes las obras de ampliación del Hospital Vega Baja, cuando alcanzan un 80 % de ejecución. La ejecución, que debía acabar en agosto pasado, ha afrontado recientemente una segunda modificación para reforzar al centro hospitalario frente a inundaciones, retrasándose su conclusión a finales de año con un sobrecoste total de 9,5 millones.

La ampliación permitirá aumentar la superficie en un 40 %, al pasar de 36.300 metros cuadrados a más de 50.000, con la previsión de que "a final de año estén todos los servicios en marcha", según ha afirmado.

En este contexto, ha destacado la inversión de más de 82 millones de euros del Ejecutivo valenciano para que el hospital de Orihuela disponga de 14.700 metros cuadrados más, en lo que ha denominado "la legislatura de los nuevos hospitales en la Comunitat Valenciana".

Acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha realizado un recorrido por las reformas ya realizadas y operativas, como el nuevo acceso principal, que incluye el vestíbulo; el punto de información y los espacios de trabajo para Admisión y Documentación Clínica; la plataforma de urgencias; el helipuerto y el nuevo edificio de residuos, entre otros, a los que la Generalitat ha destinado 8,5 millones de euros.

Junto al nuevo acceso se ha completado la primera fase del nuevo bulevar exterior, concebido como eje vertebrador de los distintos edificios. Bajo esta infraestructura hay un aparcamiento subterráneo que, en esta primera fase, incluye una zona destinada a vehículos eléctricos de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

El jefe del Consell ha asegurado que la comarca de la Vega Baja "va a contar con uno de los mejores hospitales en cuanto a servicios", y ha señalado que "será el centro hospitalario de la Comunitat Valenciana que más consultas va a tener", con más de 90.

Visita de autoridades a las obras, que están ejecutadas en un 80 % / Información

Nuevos edificios

En el edificio norte se ubicarán las consultas externas, el hospital de día y de salud mental. En concreto, se pasarán de 30 a 98 consultas médicas y de 10 a 23 consultas de enfermería, al tiempo que se incrementa en tres las salas de endoscopias hasta alcanzar un total de cinco.

El nuevo Hospital de Día incluye un servicio oncohematológico con 16 puestos y uno polivalente con otros 16, pasando de este modo de 20 puestos iniciales a 32, además de la creación de un nuevo hospital de día de salud mental, tanto adultos como infanto-juvenil, dimensionado para 15 pacientes. También se contemplan 12 nuevas salas de procedimientos para las diferentes áreas.

El edificio sur estará orientado a la cirugía sin ingreso, con una unidad de cirugía mayor ambulatoria asociada a su unidad de recuperación posanestésica (URPA) y a la unidad menor. Además, albergará una nueva central de esterilización y una nueva unidad de hemodiálisis.

Capacidad

Así, se va a incrementar la capacidad de hospitalización, ya que se dispondrá de 52 camas adicionales. Además, al proyecto inicial se le han incorporado modificaciones para mejorar la seguridad del complejo hospitalario frente a riesgos climáticos.

La reforma permitirá liberar espacios del actual hospital. De este modo, se podrá acometer la segunda fase de transformación, en la que se llevará a cabo la construcción de un nuevo paritorio y la ampliación de los servicios de Urgencias, Radiología y UCI, entre otras áreas.

La nueva ordenación facilitará además la creación de una Unidad de Corta Estancia y la implantación de una unidad de preingreso (UPI) para agilizar los ingresos hospitalarios.

Centro de salud

Pérez Llorca también ha avanzado que en los próximos días "se va a firmar el convenio para iniciar los trámites y la construcción del nuevo centro de salud Orihuela Costa para cumplir con uno de los principales compromisos que habíamos adquirido al inicio de la legislatura".

Inversión

Durante su intervención, el jefe del Consell ha subrayado su apuesta por una sanidad pública de calidad, a la que destina "3 de cada 10 euros del presupuesto" hasta los 9.186 millones, lo que ha calificado como "la mayor dotación de la historia de la Generalitat a pesar de la infrafinanciación", al tiempo que ha reclamado al Gobierno "más de 1.000 millones de euros por la atención a los desplazados", en referencia a la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.

En este sentido, ha resaltado que la Generalitat "bate un récord cada año" en la dotación económica que destina al área de sanidad, y ha remarcado la prioridad del Consell por seguir por esta senda en los próximos presupuestos.

Además, se ha referido a que la Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con la tasa quirúrgica más baja de España, ensalzando el trabajo de la Conselleria de Sanidad "por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Con todo, ha señalado que "queda mucho por hacer" en el ámbito sanitario, mostrando el compromiso de la Generalitat de "seguir fortaleciendo y mejorando la sanidad".