La Policía Local de Orihuela tramita más de 850 expedientes y 290.000 euros en multas por conductas incívicas

La Policía Local de Orihuela ha tramitado un total de 857 expedientes por infracciones administrativas en dos años, desde abril de 2024 hasta ahora, un balance que, según el Ayuntamiento, refleja la actividad desarrollada en la calle durante este periodo para actuar frente a conductas que afectan directamente a la convivencia en el municipio. Así, el importe global de las sanciones tramitadas ronda los 290.000 euros.

En conjunto, se trata de comportamientos que, en muchos casos, generan conflictos vecinales y deterioran el uso normal de los espacios comunes. Las actuaciones se centran en situaciones habituales como el consumo de alcohol en la vía pública, que encabeza el listado, con 134 denuncias, seguido de las molestias por ruidos, que superan las 110 intervenciones, muchas de ellas en horario nocturno.

También destacan los vertidos de residuos y la suciedad en calles y solares, con más de 90 actuaciones registradas. Precisamente, la Policía Local ha recordado estos días que mantener una Orihuela limpia es cosa de todos, haciendo hincapié en que depositar podas o escombros en la vía pública no es solo incívico, sino también ilegal, con multas de hasta 800 euros y el pago de la retirada obligatoria.

Esta práctica, además, daña el entorno, genera suciedad y malos olores y pone en riesgo a vecinos y tráfico, por lo que los agentes animan a usar los servicios municipales de recogida y llevar los residuos a un punto autorizado para "no convertir la calle en un vertedero".

Un mensaje que se ha hecho patente cuando se acumulan las quejas en algunos barrios de la ciudad y del litoral oriolano.

A estas cifras se suman 42 intervenciones por conductas incívicas como orinar o escupir en la vía pública, además de 36 actuaciones por desobediencia a la autoridad.

Si se atiende a la evolución por años, se aprecia un incremento de la actividad. En 2024, desde el mes de abril, se registraron 159 actuaciones. Durante 2025 se alcanzaron las 597, coincidiendo con un refuerzo de la presencia policial, mientras que en los primeros meses de este año ya se han superado las 100 intervenciones.

Por barrios

Las actuaciones se han desarrollado en todo el término municipal, aunque existen zonas donde se concentran con mayor frecuencia. El casco urbano, especialmente en avenidas como Teodomiro o Duque de Tamames, acumula una parte importante de estas intervenciones. También se registran incidencias en barrios residenciales, principalmente relacionadas con ruidos, y en zonas con mayor actividad de ocio, donde se repiten las infracciones vinculadas al consumo de alcohol y la alteración del orden.

Desde el área de Seguridad Ciudadana se ha señalado que estas actuaciones, que forman parte del trabajo habitual de control y respuesta ante este tipo de situaciones, son posibles gracias a la ordenanza municipal de convivencia ciudadana aprobada en mayo de 2024 por el equipo de gobierno, que ha permitido dotar a la Policía Local de una herramienta concreta para actuar y dar respuesta ante este tipo de comportamientos que afectan al día a día en la vía pública.

Agentes de la Policía Local junto a la edil de Seguridad Ciudadana / Información

En palabras de la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, "la aprobación de esta ordenanza era necesaria porque nos permite actuar con mayor claridad y seguridad ante conductas que afectan a la convivencia", destacando que "hoy la Policía cuenta con un instrumento que facilita intervenir y responder a problemas reales que se producen en la calle".

En este sentido, ha explicado que "la mayoría de las actuaciones responden a situaciones muy concretas, como los ruidos, el consumo de alcohol o la suciedad en la vía pública", y ha añadido que "el objetivo es seguir reduciendo este tipo de comportamientos y mejorar la convivencia en todos los barrios".

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Asimismo, ha concluido señalando que "la presencia policial y la aplicación de la ordenanza tienen también un efecto preventivo, porque ayudan a evitar que muchas de estas situaciones se repitan".