El PSOE de Torrevieja reclama la dimisión de la edil del PP Gitte Lund por difundir mensajes racistas sobre la regularización de migrantes

El PSOE de Torrevieja reclamó este martes públicamente la "dimisión inmediata" de la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund Thomsen, por la difusión de informaciones falsas sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular en España. Los socialistas también han mostrado mensajes racistas anteriormente publicados por la concejala del Partido Popular, de origen danés, en relación con la población china.

Los detalles de estas manifestaciones, que han generado, a juicio de los socialistas, "una notable indignación social" y han sido objeto de críticas incluso en medios angloparlantes, también figuran en un vídeo publicado en las redes sociales de la portavoz socialista, Bárbara Soler.

En sus declaraciones la concejala asegura, entre otras afirmaciones, que el único requisito de un extranjero para legalizar su situación es el haber permanecido en España cinco meses, cuando en realidad esta es solo una de las condiciones del proceso. También compara episodios como la catástrofe de la DANA de la Vega Baja de 2019, la Guerra de Ucrania o la pandemia de Covid con una regularización que considera "decidida por un Gobierno en minoría". Sus manifestaciones se producen en un contexto en el que se registran a diario colas masivas de personas migrantes en distintas dependencias municipales y asesorías que quieren obtener y presentar la documentación necesaria para regularizar su situación en España, tal y como está ocurriendo en otras grandes ciudades del país.

En el caso del área de Censo y Estadística hay vecinos que están pasando la noche completa previa a la apertura de la oficina para completar sus tramitaciones. Más del 50 % de los 112.000 habitantes empadronados en Torrevieja son de origen extranjero y la mayoría, son extracomunitarios: destacan las comunidades ucraniana, rusa, marroquí y venezolana, hasta 120 nacionalidades.

Especialmente grave

La oposición al equipo de gobierno del PP considera "especialmente grave" que una representante pública, cuya responsabilidad institucional es precisamente trabajar por la integración y atención de la población internacional, utilice su posición para difundir mensajes que fomentan la desinformación y el rechazo hacia determinados colectivos. Más aún cuando la propia concejal es de origen extranjero, lo que agrava la incoherencia y la falta de responsabilidad de sus declaraciones.

El Grupo Municipal Socialista denuncia la comparación realizada por la concejal entre el proceso de regularización y situaciones como la pandemia de la COVID-19, la DANA y otras catástrofes, calificando estas afirmaciones como “inadmisibles, irresponsables y profundamente ofensivas”.

“Torrevieja es una ciudad abierta, diversa y profundamente multicultural, que ha crecido y se ha desarrollado gracias a la aportación de miles de personas llegadas de distintos países. La convivencia, el respeto y la integración han sido pilares fundamentales de ese crecimiento”, según señalaron fuentes socialistas.

Uno de los mensajes de la edil en el que compara catástrofes como la DANA de la Vega Baja, la guerra de Ucrania, o la pandemia del Covid con la regularización de migrantes / INFORMACIÓN

No es automático ni generalizado

En relación con la regularización extraordinaria, los socialistas recuerdan que no se trata de un proceso automático ni generalizado, sino de un mecanismo con requisitos concretos dirigido a personas que ya se encontraban en España antes de 2026, que pueden acreditar su estancia continuada, carecen de antecedentes penales y no suponen un riesgo para el orden público: “Lejos de los bulos difundidos, esta regularización no concede la nacionalidad, ni derechos políticos como el voto en elecciones generales o autonómicas, ni permite presentarse a cargos públicos. Su objetivo es otro: ordenar una realidad ya existente”.

Este tipo de procesos, que han llevado a cabo partidos de todo signo político, recuerdan, sirven para confrontar la economía sumergida al tiempo que se aumentan las cotizaciones y los ingresos públicos. Al incluir en el sistema a estas personas en situación irregular se reduce la marginalidad y la exclusión y, consecuentemente, los conflictos sociales. “Todo ello se extrae de datos de regularizaciones anteriores, no son hipótesis” ha afirmado la portavoz socialista, Bárbara Soler.

Interior de la instalaciones del Prop y Registro municipal en Torrevieja coincidiendo con el proceso de regularización de personas migrantes / JOAQUÍN CARRIÓN

Mayor porcentaje

Torrevieja, como uno de los municipios con mayor porcentaje de población extranjera de España, será uno de los lugares donde este proceso tenga un impacto más visible, especialmente en sectores como la hostelería, la construcción o los cuidados, donde existe una importante presencia de economía sumergida.

El PSOE considera que las declaraciones de la concejal "no solo son falsas, sino que contribuyen a generar alarma social injustificada y a deteriorar la convivencia en una ciudad que históricamente ha sido ejemplo de integración".

Mensaje de la concejala en la que difunde el bulo de que todos los inmigrantes sin su situación regularizada en España podrán permanecer en el país solo con acreditar 5 meses de estancia / INFORMACIÓN

“Es intolerable que quien debe velar por la convivencia entre culturas alimente el rechazo y la desinformación. Torrevieja merece representantes públicos a la altura de su diversidad”, reiteró Soler.

Noticias relacionadas

La edil, muy activa en redes sociales, aunque siempre centrada en la comunidad de residentes extranjeros -comunitarios y británicos- y que actúa en nombre propio cuando opina, ha tenido que eliminar en otras ocasiones sus mensajes por recomendación municipal. En esta ocasión ha borrado el mensaje sobre las colas. Otros concejales del equipo de Gobierno del PP, como Óscar Urtasun, de Bienestar Social, al margen de los problemas logísticos del proceso, se han mostrado a favor de la regularización.