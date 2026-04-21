Un reto de 96 horas para documentar la biodiversidad de la Vega Baja

La Vega Baja participa oficialmente por primera vez en las Jornadas Globales de investigación de la Biodiversidad con el reto de documentar en cuatro días -96 horas, del 24 al 27, para realizar el CNC, el mayor censo del mundo.

"Queremos observar e identificar la biodiversidad de la comarca para contribuir a documentar y sistematizar la información de zonas urbanas, periurbanas y rurales", explican desde la organización, que hace un llamamiento a la ciudadanía para "investigar la biodiversidad de tu calle, jardín, barrio, montaña, acequia o huerta".

Participar es sencillo y gratis: hacer fotos o grabar audios de especies silvestres -no fue puesto allí y no está siendo cuidado por la gente-, sin olvidar activar la ubicación del dispositivo y subir la información a una aplicación. Del 28 de abril al 10 de mayo se recopilarán las observaciones para identificar lo encontrado.

Cartel de la actividad / Información

Se trata de unas jornadas anuales y globales de investigación científica y colectiva de la biodiversidad que se realiza desde el año 2016, convirtiéndose en un evento internacional que motiva a científicos y ciudadanos de todo el mundo a encontrar y documentar la vida silvestre en sus propias ciudades. La actividad está dirigida por los equipos de Ciencias Comunitarias de la Academia de Ciencias de California y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles (NHM). A nivel local, en la comarca de la Vega Baja el organizador es Alejandro Rodríguez Zapata, de la Comunidad Thomas Villanova.

Aplicación

Inaturalist es una herramienta digital de investigación científica de la biodiversidad basada en metodologías de ciencia ciudadana a través de fotografías georreferenciadas. Su app es gratuita, sin ánimo de lucro (no se vende ni tiene anuncios publicitarios) y es impulsada por la propia comunidad.

Para participar se debe crear una cuenta en Inaturalist o descargar la app en el dispositivo móvil, activar la ubicación y salir a tomar fotografías o grabaciones de sonido de plantas, animales y hongos.

Jornadas del 24 al 27 de abril / Información

Desafíos

Las observaciones realizadas durante el desafío han ayudado a los científicos a detectar patrones de cambio de la biodiversidad a escala global y local, conocer la distribución y diversidad de especies que habitan un territorio tanto las autóctonas como las alóctonas e invasoras y redescubrir especies que se pensaban extintas, así como descubrir especies nuevas para la ciencia.

"Es crucial conocer nuestra biodiversidad local para salvaguardar nuestro medio ambiente del futuro", recuerdan desde la organización, y "es impresionante todo lo que se puede lograr cuando todos trabajamos hacia un objetivo común".

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Durante el CNC de 2025 participaron 669 ciudades de 62 países en los seis continentes y se documentaron 3,3 millones de observaciones de 73.765 especies aportadas por más de 103.000 personas en todo el planeta.