El Hospital de Torrevieja suma 10.147 nuevos usuarios solo en un año: ya son 225.000 tarjetas SIP

La memoria de gestión del Departamento de Salud de Torrevieja de 2025 destaca por el aumento significativo de la población protegida y, al mismo tiempo, por el incremento de la actividad -y presión- asistencial. El área que atiende a la población de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura ha alcanzado las 225.705 personas asistidas en el SIP (Sistema de Información Poblacional). Son 10.147 más que en 2024, un aumento que roza el 5 %, en un contexto además marcado por el mayor peso de mayores de 65 años de toda la Comunidad Valenciana y por una población extranjera que ya representa el 52% del total.

Pese a la mayor demanda asistencial el número de intervenciones que cae en un 15 % con respecto a 2024 por la falta de anestesistas y la finalización del programa de productividad

Demora

Los mismos datos dejan en evidencia las especialidades que arrastran más demora con diferencia sobre el resto: urología y dermatología. La demora media para ser atendido en consulta externa fue de 59 días. El rango fue muy amplio: desde solo los 2 días en Nefrología hasta 264 en Urología. Tras Urología, las mayores demoras correspondieron a Dermatología, con 243 días, y Cirugía Ortopédica y Traumatología, con 192. A continuación aparecen Medicina Digestiva, con 174 días; Oftalmología, con 148; Alergia, con 139; Unidad del Dolor, con 100; y Rehabilitación, con 70.

Instalaciones de Nefrología del Hospital Universitario en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Uno de los puntos débiles del ejercicio está en la actividad quirúrgica, que cae a 9.393 intervenciones, un 15,5% menos que en 2024. El propio documento vincula ese descenso al déficit de anestesistas y a la finalización del programa de productividad dos meses antes de acabar el año. La demora media para prioridad 3, los casos de cirugías que se podrían considerar como menos urgentes, que sube de 56 a 70 días: 1.732 pacientes estaban en esa lista de espera a 31 de diciembre de 2025. Todavía, asegura Sanidad, son 18 días por debajo de la media de la Comunidad Valenciana, fijada en 88 días. El documento asegura que no había pacientes "fuera de rango" en el plazo ni en Prioridad 1 ni en Prioridad 2.

Población asistida

La memoria subraya el cambio en la población asistida: el departamento no solo gana volumen, sino que mantiene una estructura especialmente envejecida. Los mayores de 65 años suman 63.462 personas, el 28,11% del total, y Torrevieja sigue siendo el departamento con mayor proporción de este grupo en toda la Comunidad. A eso se añade una población extranjera de 115.006 personas.

El documento elaborado por la gerencia y hecho público esta semana señala un incremento general de la asistencia. Atención Primaria supera por primera vez los 1,89 millones de consultas y crece un 5,8%; Salud Mental atiende 22.461; y las consultas externas hospitalarias suben hasta 252.033, 7.212 más que el año anterior, aunque también empeoran las ausencias, con 32.589 no presentados y un 11,45%, mientras que la ocupación media de las 270 camas con las que cuenta el centro hospitalario rebasa el 85%.

El informe obvia, en esta ocasión, los datos de demora media en Atención Primaria, que han provocado polémica en los últimos años porque superan con creces a la media de la provincia, la Comunidad Valenciana y España, con retrasos en la primera cita de hasta quince días -en los centros de salud más saturados como los de La Loma en Torrevieja, Guardamar y Orihuela Costa, cuando la espera ideal no debería rebasar los dos días.

237 millones de presupuesto anual: 651.797,20 euros diarios En presupuesto, el ejercicio se cierra con 237,9 millones de euros (651.797,20 euros diarios), un 3,87% más que en 2024. El gasto de personal absorbe 129,4 millones, el 54,4% del total, y aumenta un 8,12%; el gasto corriente se contiene y baja un 3,57%; y la partida que más crece es la de inversiones, que pasa de 2,63 a 4,13 millones, un 56,82% más, con mayor peso del equipamiento hospitalario. Se trata de un incremento importante en cifras absolutas pero muy relativo porque parte de un dato de inversión muy pobre durante 2024.

La actividad obstétrica sigue al alza, con 1.217 partos, mientras que las Urgencias hospitalarias continúan creciendo hasta 89.413 atenciones, 5.731 más que un año antes; en el conjunto del departamento se registran 442.700 urgencias.

En este capítulo, el de la "puerta de Urgencias", los datos definen esa presión asistencial en aumento: la serie de la memoria refleja un crecimiento de la actividad hospitalaria urgente en los últimos años con 70.006 atenciones en 2022, 75.971 en 2023, 83.682 en 2024 y 89.413 en 2025.

De estas últimas, 62.500 correspondieron a pacientes acreditados en el Departamento de Torrevieja y 26.913 a no acreditados. Entre esos no acreditados, 18.353 eran ciudadanos extranjeros y 8.560 tenían residencia en otros departamentos de salud de la Comunidad Valenciana o en otras comunidades. Es decir, el 28 % de las Urgencias tienen su origen en ciudadanos que están de vacaciones o de forma temporal en el departamento.

Urgencias

En Urgencias, la distribución mensual sitúa los picos de demanda hospitalaria en julio y agosto. La demora media para la primera atención, el triaje, osciló, según asegura la memoria, entre 10 y 12 minutos a lo largo del año. El tiempo medio de permanencia en Urgencias fue de 368,6 minutos -el documento no especifica qué parte del periodo total es de espera-, y el porcentaje de pacientes que necesitaron Observación quedó ligeramente por encima del 16%.

Indicador 2024 2025 Var. % 📊 Población protegida Población SIP 215.558 225.705 +4,71 % Mayores de 65 años — 63.462 (28,11 %) — Población extranjera — 115.006 (52 %) — 🏥 Actividad asistencial Consultas Atención Primaria 1.784.500 1.890.000 +5,80 % Consultas Salud Mental — 22.461 — Consultas externas hospitalarias 244.821 252.033 +2,95 % Urgencias hospitalarias 83.682 89.413 +6,85 % Urgencias (total departamento) — 442.700 — Pruebas diagnósticas — 241.589 — 🛏️ Hospitalización y quirófano Ingresos hospitalarios ≈ 14.000 ≈ 14.000 ≈ 0 % Estancias hospitalarias — 85.073 — Ocupación media camas (270) — 85 % — Intervenciones quirúrgicas 11.116 9.393 −15,50 % No presentados (consultas ext.) — 32.589 (11,45 %) — 👶 Obstetricia Partos — 1.217 — 💰 Presupuesto (millones €) Presupuesto total 229,05 237,90 +3,87 % Gasto de personal 119,68 129,40 +8,12 % Gasto corriente — — −3,57 % Inversiones 2,63 4,13 +56,82 % 👩‍⚕️ Personal Plantilla (profesionales) — 2.052 — Absentismo 18,48 % 19,52 % +1,04 pp Fuente: Memoria de gestión 2025 – Depto. Salud Torrevieja. Los valores «—» indican datos no disponibles para comparación.

Retos

El documento señala los objetivos de mejora se marcan el área gestionada por el doctor José Botella para el 2026, aunque de una forma muy genérica.

No figura de forma explícita la ampliación del propio hospital en 12.000 metros cuadrados que venden el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y el conseller Marciano Gómez desde hace unos pocos meses -y reclamada por la Plataforma por la Sanidad Pública, al menos, desde 2021.Esta carece, de momento, de suelos cedidos formalmente, que se deben conseguir a cambio de una compensación urbanística en suelo urbano para un particular, memoria, anteproyecto, proyecto aprobado y financiación.

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Fachada principal del Hospital Universitario de Torrevieja / Tony Sevilla

Mejoras

En ese capítulo de mejoras de cara a 2026, el documento plantea un plan centrado en reforzar la capacidad resolutiva de Atención Primaria, revisar agendas y reducir ausencias a consulta; actuar sobre las especialidades hospitalarias con más demora, en especial Urología, Dermatología y Traumatología; recuperar actividad quirúrgica, captar anestesistas y rebajar las suspensiones; adaptar Urgencias a los picos estacionales y mejorar los circuitos de pacientes desplazados; reducir la dependencia de pruebas externalizadas y acortar los tiempos diagnósticos; y contener la estancia media hospitalaria y reforzar alternativas como la hospitalización a domicilio y el hospital de día, entre otros retos.