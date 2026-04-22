Almoradí invierte 1,4 millones en un nuevo hospital de día de salud mental

El Ayuntamiento de Almoradí ha sacado a licitación las obras de reforma integral y ampliación del edificio en desuso que hay en la parcela de la terminal de autobuses para albergar el futuro Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil, un nuevo recurso asistencial llamado a reforzar la atención sociosanitaria en el municipio y en el conjunto de la comarca de la Vega Baja, recuperando la localidad su vocación histórica de ciudad de servicios.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de licitación de 1.463.976 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, se sitúa en un espacio que ha sido elegido por su ubicación accesible. La intervención permitirá compatibilizar el funcionamiento del futuro hospital de día con los usos propios de la terminal, que seguirá prestando servicio de paradas y salidas de autobuses.

La futura infraestructura, que el Consistorio cederá a la Generalitat, contará con área administrativa, recepción, información, admisión, archivo y documentación clínica, así como zona de servicios generales con sala de espera, almacén, cuarto de limpieza, comedor, aseos accesibles, vestuarios y aseos para el personal.

En el área asistencial se habilitarán cuatro despachos, una sala de reuniones para el personal del centro, control de enfermería, una sala de terapias de grupo y dos salas de talleres ocupacionales. Además, el hospital de día dispondrá de servicios médicos, enfermería, psicología, psiquiatría y del personal necesario para su funcionamiento.

Servicios

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha subrayado que esta actuación "supone un paso muy importante para continuar y reforzar el compromiso de Almoradí como una ciudad de servicios, porque así ha sido históricamente en nuestro entorno, y como un referente sociosanitario en toda la comarca de la Vega Baja".

En este sentido, ha destacado que "este proyecto responde a una realidad cada vez más evidente: Almoradí ejerce como centro de actividad para muchas poblaciones del interior de la comarca y consolida paso a paso su liderazgo en la oferta de servicios esenciales que evitan desplazamientos innecesarios a otros puntos más saturados".

Gómez ha señalado además que "la llegada de este hospital de día a la ciudad refuerza una red de recursos que ya sitúa a Almoradí en una posición destacada dentro del sur de la provincia de Alicante, especialmente en el ámbito sociosanitario, donde contamos con servicios especializados y una clara vocación de atención a las personas".

Recursos

Por su parte, la concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Nuria Follana, ha remarcado la importancia social y asistencial del proyecto al afirmar que "hablamos de una infraestructura muy necesaria para mejorar la atención en salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como el acompañamiento a sus familias, con un recurso cercano, digno y especializado".

Follana ha explicado que "este hospital de día se enmarca en el plan impulsado por la Conselleria de Sanidad para mejorar los servicios ambulatorios de salud mental mediante la creación de 30 centros de día, uno por comarca, y en el caso de la Vega Baja estará ubicado en Almoradí por su situación estratégica y su accesibilidad para el conjunto del territorio".

Asimismo, la edil ha añadido que "desde el Ayuntamiento hemos trabajado para poner a disposición de la Generalitat unas instalaciones adecuadas, cumpliendo con las necesidades técnicas trasladadas por la propia conselleria, y dando respuesta a una demanda sanitaria que hoy resulta prioritaria".

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Desde el Consistorio se pone de relieve que la salud mental es una de las grandes prioridades sanitarias de nuestro tiempo, especialmente en lo que afecta a la población menor de edad y a sus entornos familiares. En este contexto, el nuevo Hospital de Día de Psiquiatría Infanto-Juvenil permitirá avanzar en una atención más próxima, especializada y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía.