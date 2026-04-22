Arranca en Orihuela una campaña itinerante de la Generalitat para prevenir frente a catástrofes

Un autobús de grandes dimensiones ha sorprendido este miércoles en las inmediaciones de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. Un vehículo formativo que una vez desplegado alcanza casi 50 metros cuadrados para acoger distintas actividades educativas y simulaciones relacionadas con la gestión de emergencias.

En su interior, los asistentes han podido experimentar diferentes recursos tecnológicos como un centro de control de emergencias con simulación de gestión, gafas de realidad virtual, una mesa táctil sobre autoprotección en el hogar y diversas actividades educativas diseñadas especialmente para escolares.

La tecnología de la unidad móvil dispone de distintos recursos, en formato bilingüe y con lenguaje inclusivo, para interactuar y adaptar los contenidos tanto al público general como a la población infantil y juvenil, las familias o las autoridades locales y personal técnico municipal, de manera que el conjunto de la ciudadanía mejore su capacidad para anticiparse y actuar correctamente ante una emergencia.

Así, ha ofrecido una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual para la identificación de riesgos; una pantalla táctil con la app GVA 112 Avisos destinada a reforzar su conocimiento y uso; actividades lúdicas como el bingo o la OCA orientadas a la toma de decisiones ante situaciones críticas y talleres informativos.

El vehículo dispone también de accesos adaptados y de un espacio interior que permite celebrar reuniones de trabajo con la Corporación municipal, personal técnico o profesionales de protección civil para reforzar la coordinación y la cultura preventiva a nivel territorial.

Prevención itinerante

De esta forma, la Conselleria de Emergencias e Interior ha iniciado en Orihuela la campaña itinerante de sensibilización ciudadana para fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección ante los accidentes y catástrofes, durante un acto público participativo al que ha asistido el titular del departamento, Juan Carlos Valderrama.

Esta acción se enmarca en el plan Endavant puesto en marcha por la Generalitat Valenciana tras los recientes episodios vividos en la Comunidad con el objetivo de reforzar la concienciación ciudadana sobre los distintos riesgos y mejorar la capacidad de respuesta.

El conseller ha incidido en la necesidad de formar a la población para "reducir la vulnerabilidad individual y colectiva", durante la presentación del acto, en la que ha estado acompañado por la directora general de Innovación en Emergencias, Miriam Gil, y el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara.

Valderrama también ha remarcado que la campaña "está orientada a que la ciudadanía conozca mejor los riesgos, sepa cómo prevenirlos y cómo reaccionar ante inundaciones, incendios, accidentes domésticos y otras emergencias".

Esta iniciativa, que ha sido diseñada por la Dirección General de Innovación en Emergencias, busca "divulgar experiencias prácticas, inmersivas y pautas claras sobre cómo actuar, utilizando recursos adaptados a todos los tramos de edad", ha indicado.

Otros municipios

Así, está destinada al conjunto de la ciudadanía y se desarrollará a través de una unidad móvil con recursos interactivos instalada en un autobús, que recorrerá varios municipios de las tres provincias para acercar la formación en prevención y divulgar los recursos públicos de emergencias, incluida la aplicación del 112. Después de Orihuela, el autobús se desplazará este jueves a Cox (plaza Glorieta), el viernes 24 a Algemesí (plaza Mayor), el sábado 25 a Catarroja (entrada del parque Secanet por Avenida Diputació) y el domingo 26 a Alcossebre (paseo Marítimo, cruce con Camí l'Atall).

Cada localidad contará con sesiones dirigidas al alumnado de los centros educativos, actividades abiertas al público en espacios que permiten alta concurrencia y acciones orientadas a maximizar la participación ciudadana.

El responsable de Emergencias ha señalado que esta campaña forma parte de "las diferentes actuaciones que estamos llevando a cabo desde la conselleria para avanzar en la cultura de la prevención y la autoprotección, que son factores imprescindibles para minimizar las consecuencias adversas de cualquier episodio de riesgo".

Así, Valderrama ha asegurado que la Generalitat "seguirá apostando por iniciativas que redunden en mejorar la capacidad de respuesta colectiva e individual y en fomentar una formación básica generalizada ante situaciones de riesgo, para que nadie se sienta solo y desprotegido en los primeros momentos de una emergencia".

Por su parte, el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, ha destacado que el Ayuntamiento de Orihuela lleva tiempo trabajando en esta línea, "con acciones de prevención y formación en centros educativos en las que ya han participado más de 2.000 escolares del municipio".

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A su juicio, campañas como esta son relevantes, porque "dedicar unos minutos a conocer estos recursos puede ser muy útil y marcar la diferencia en una situación real".