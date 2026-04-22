El Ayuntamiento inicia la limpieza de cauces en Orihuela Costa para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado nuevas actuaciones de limpieza y mantenimiento de cauces urbanos en el término municipal, centradas en la franja litoral, dentro de una intervención global orientada a recuperar la capacidad de desagüe, prevenir inundaciones y mejorar el estado ambiental y paisajístico de estos espacios.

Estas labores dan continuidad a las ya realizadas en el casco urbano, donde el Ayuntamiento ha actuado previamente en distintos cauces del interior, y permiten ahora avanzar en los tramos de la Costa, considerados especialmente sensibles ante episodios de lluvias intensas.

Todas estas actuaciones, que se ejecutan tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se realizan en virtud del convenio firmado entre ambos organismos. En concreto, las intervenciones, tanto en el interior como en el litoral, fueron adjudicadas a la empresa Ubercon con un presupuesto que rondó los 230.000 euros -un 60 % aportado por el Consistorio y un 40 % por la CHS- y un plazo de ejecución aproximado de tres meses, durante los que se actuará en los puntos más críticos del municipio.

Los trabajos que se están ejecutando, muy demandados por los vecinos, se desarrollan en el Río Nacimiento, la Rambla de las Estacas y el Barranco Rubio, tres cauces fundamentales para la evacuación de aguas pluviales en la zona litoral.

En el río Nacimiento, ubicado en el entorno de Campoamor, se ha detectado una importante proliferación de vegetación invasora, junto a la acumulación de sedimentos, restos vegetales y residuos urbanos, lo que reduce la capacidad de desagüe del cauce y puede provocar encharcamientos o desbordamientos en episodios de lluvias intensas. Las actuaciones incluyen desbroce mecanizado, limpieza del cauce y retirada y gestión de residuos.

En la rambla de las Estacas, uno de los principales canales de drenaje del sur del término municipal, se actúa sobre la vegetación densa y los materiales arrastrados que han ido acumulándose, reduciendo su sección hidráulica y aumentando el riesgo de obstrucciones.

Por su parte, en el Barranco Rubio, también en Campoamor, se están eliminando acumulaciones de material vegetal y arrastres que dificultan el flujo del agua, con el objetivo de recuperar su funcionalidad y minimizar el riesgo de desbordamientos.

Interior del municipio

Estas intervenciones se suman a las ya ejecutadas en el interior del municipio, donde el Ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos cauces. En el entorno de las Norias Gemelas, se actuó mediante la eliminación de vegetación invasora y la limpieza del cauce, mejorando tanto su capacidad hidráulica como el estado de conservación de este espacio de valor histórico y paisajístico.

Asimismo, se ha intervenido en los barrancos de Sanes, los Muertos, los Calderones y Bonanza.

Los ediles Noelia Grao y Manuel Mestre se desplazan a uno de los puntos donde se están acometiendo las labores de limpieza / Información

Capacidad de desagüe

Las actuaciones se centran en la recuperación de la capacidad de desagüe de los cauces, mediante desbroce mecanizado y selectivo de vegetación invasora; eliminación de sedimentos y restos vegetales; limpieza manual y mecánica de los cauces y retirada y gestión de residuos en vertederos autorizados. Estos trabajos se ejecutan respetando la vegetación autóctona de ribera y minimizando el impacto ambiental.

La acumulación de vegetación y residuos en los cauces reduce su capacidad de evacuación y aumenta el riesgo de inundaciones, especialmente en zonas próximas a núcleos habitados. Por ello, estas actuaciones tienen un marcado carácter preventivo, permitiendo anticiparse a posibles incidencias y mejorar la seguridad en todo el término municipal.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, acompañada del concejal de Costa, Manuel Mestre, se ha desplazado a uno de los puntos donde ya han comenzado los trabajos para supervisar su desarrollo, destacando que se trata de "una actuación clave para mejorar la seguridad y el estado de los cauces del municipio", subrayando que "estos trabajos permiten adelantarse a posibles problemas y garantizar un mejor comportamiento ante episodios de lluvias intensas".