La Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense avanza hacia el autoconsumo colectivo con la instalación de su nuevo Huerto Solar

Después de casi 100 años dando servicio eléctrico al municipio vegabajense de Albatera, la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense sigue dando pasos ejemplares hacia un consumo más responsable, eficiente y cercano.

En su búsqueda por acercar la red eléctrica a todos los vecinos de Albatera mediante un servicio basado en una energía más económica y un trato personalizado, la Cooperativa ha inaugurado este martes, 21 de abril, el Huerto Solar ‘Manuel Serna Serna’.

La presentación contó con la participación del presidente de la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense, Manuel Serna Cánovas; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; y la alcaldesa de Albatera, Ana Serna.

Una inversión histórica al servicio de Albatera

Este proyecto se impulsó en 2017, cuando los constantes incrementos del precio energético pusieron sobre la mesa la necesidad de que la Cooperativa produjera su propia energía a través de una planta solar fotovoltaica. Contando con el apoyo de los socios, se estableció un montante de financiación propia situado en 2,5 millones de euros.

Con este presupuesto, se procedió en 2020 a la compra de los terrenos que acogerían el futuro Huerto Solar. Tras la adecuación de este emplazamiento, que tiene una superficie total de 67.271 m², se procedió a la compra e instalación de 6.154 paneles fotovoltaicos en un suelo que alberga una producción de 3,1 MW de potencia instalada.

Nuevo Huerto Solar ‘Manuel Serna Serna’ / Eva Moya

Desde la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense destacan que, con esta iniciativa, la producción anual de la entidad se traducirá en 5,1 millones de kWh, así como un total de 1,3 toneladas de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Esta instalación, concebida para paliar los incrementos del precio de la luz, redefine el campo del autoconsumo colectivo, logrando que los socios se puedan beneficiar de un ahorro anual de 500.000 euros en las facturas energéticas. Una importante reducción alcanzada gracias a la reciente aprobación del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, mediante el que se permite ampliar a 5.000 metros el autoconsumo colectivo.

“Esta nueva configuración de la planta fotovoltaica que hoy inauguramos otorgará a cada uno de los contratos de los socios una porción de esta instalación. Es como si pusiésemos unos paneles fotovoltaicos a cada uno de los contratos de esta Cooperativa, ahorrando el peaje, los cargos y el coste de la energía durante las horas de producción solar”, ha manifestado el presidente de la Cooperativa, Manuel Serna Cánovas, destacando el papel fundamental de los socios.

“Desde el Consejo Rector de la Cooperativa no olvidamos que esta instalación es fruto del esfuerzo de todos los socios. No hay mejor forma que esta de devolverles el esfuerzo mediante el máximo ahorro posible”, ha agradecido, recordando a su vez las numerosas trabas administrativas con las que han tenido que lidiar hasta materializar este proyecto.

Poniendo en valor el compromiso de Manuel Serna Serna

Un proyecto que desde la presidencia califican como “un sueño hecho realidad”, dedicado a una figura indispensable en la Cooperativa, que durante su actividad en la misma siempre encarnó un papel fundamental de compromiso, dedicación y perseverancia para aportar valor a la empresa. Se trata de Manuel Serna Serna, quien da nombre al recién estrenado Huerto Solar, honrando con ello el legado del que fuera vicepresidente desde 1974 hasta 1999.

“Don Manuel Serna fue un hombre que dedicó su vida a la enseñanza por las mañanas y a la Cooperativa por las tardes, siendo la persona que más tiempo pasaba en las oficinas, trabajando mano a mano con el personal de la entidad y gestionando cualquier problema o incidencia que pudiera surgir. Se podría decir que la Cooperativa es lo que es hoy gracias en parte a él”, ha afirmado emocionado el actual presidente. “Desde el Consejo Rector vimos la oportunidad de devolver a la familia esa dedicación, inaugurando la mayor inversión de nuestra cooperativa con su nombre, para que sea recordado por muchos años”, ha añadido Serna Cánovas.

Con este nuevo proyecto, la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense refuerza su apuesta por producir energía renovable, sostenible y cercana que siga construyendo el futuro de Albatera. / Eva Moya

97 años iluminando Albatera

Por último, el presidente ha querido recalcar la importancia de la labor que se lleva a cabo desde las cooperativas, cuya creación se enmarca dentro de la década de 1920, en un movimiento que conllevó la constitución de centenares de estas entidades, de las cuales sobrevive apenas una veintena hoy en día.

Es precisamente a finales de esa década, en 1929 cuando se constituye ‘La Albaterense’, comenzando así un modelo cooperativo que engloba actualmente a tres empresas: Cooperativa Eléctrica - Benéfica Albaterense Coop.V., Eléctrica Albaterense S.L. y Distribuidora Eléctrica Albaterense Nuestra Señora de La Luz S.L.

A través de sus propias comercializadoras, la Cooperativa registró en 2025 un total de 5.257 contratos que garantizan el servicio de particulares y autónomos de Albatera, constituyendo esta cifra un 75% del cómputo global de la distribución de la empresa, que alcanzó los 7.017 contratos el pasado año.

Entre las distintas actividades y funciones de la Cooperativa, es especialmente reseñable su labor social, recordando que el 30% de los beneficios anuales de la entidad se destina al tejido cultura, deportivo y asociativo del municipio. Además, desde el grupo empresarial disponen de un bono social, destinado a aliviar la factura eléctrica de los socios más vulnerables y reforzando así su compromiso contra la pobreza energética.

Con este nuevo proyecto, la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense refuerza su apuesta por producir energía renovable, sostenible y cercana que siga construyendo el futuro de Albatera. “Hoy ponemos en valor la energía solar, la energía renovable, pero, sobre todo, ponemos en valor a las cooperativas. Desde la Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense vamos a seguir aportando valores adicionales como son la atención presencial, la cercanía y el trato humano, así como la adopción de las medidas necesarias para ofrecer un suministro de calidad y al mejor precio”, ha finalizado Manuel Serna Cánovas.