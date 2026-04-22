Catorce academias participarán en el maratón de danza del paseo Juan Aparicio de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado la programación con motivo del Día Internacional de la Danza 2026, que se celebrará del 24 al 26 de abril con una amplia oferta de actividades dirigidas a todos los públicos.

La programación, organizada por el Instituto Municipal de Cultura y la Escuela Municipal de Danza Académica, y presentada por el concejal de Cultura Antonio Quesada y la directora de la Escuela Municipal de Danza Académica, Lola Morales, incluye talleres formativos, espectáculos y actividades al aire libre con el objetivo de fomentar la participación y acercar la danza a la ciudadanía

Uno de los ejes principales de la programación son los talleres de danza contemporánea y danza española, que se celebrarán en el Centro Cultural Virgen del Carmen y estarán dirigidos a alumnado a partir de los nueve años.

Programación del Dia Internacional de la Danza en Torrevieja / INFORMACIÓN

Ballet Español

Los talleres estarán impartidos por Eva Mora y María Cabrera y se desarrollarán en diferentes sesiones y niveles durante todo el fin de semana

El sábado 25 de abril, el Teatro Municipal acogerá la actuación del Ballet Español de Murcia, dirigido por Carmen y Matilde Rubio, a las 20:30 horas.

El domingo 26 tendrá lugar uno de los actos más esperados: la tradicional maratón de danza a pie de calle en las Piscinas Naturales del Paseo Juan Aparicio, que contará con la participación de 14 academias de Torrevieja. Como novedad este año, la jornada incluirá una barra de ballet multitudinaria abierta al público, una iniciativa que, según la organización, está teniendo una gran acogida entre las academias participantes. Además, la jornada comenzará con la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Danza, reforzando el carácter conmemorativo del evento.

El sábado 25 de abril, el Teatro Municipal acogerá la actuación del Ballet Español de Murcia, dirigido por Carmen y Matilde Rubio, a las 20:30 horas.

Iniciativas

Durante la presentación, el concejal de Cultura destacó que “hemos preparado una serie de actuaciones, actividades y talleres para todas las edades, con el objetivo de que la danza llegue a toda la ciudadanía y tenga la mayor participación posible”

Tal y como señaló la directora de la Escuela Municipal de Danza “contamos con profesoras que se han formado en Torrevieja y que ahora desarrollan su carrera a nivel nacional e internacional, lo que permite poner en valor el trabajo que se realiza en nuestras academias”

Visibilizar

Desde la concejalía de Cultura se subrayó "la importancia de este tipo de iniciativas para visibilizar el trabajo de las academias locales y fomentar la participación ciudadana en la vida cultural del municipio".

Noticias relacionadas

La programación del Día Internacional de la Danza se consolida, así, según asegura el Ayuntamiento, "como una de las citas culturales más participativas del calendario local, reuniendo a alumnado, profesorado y público en torno a una disciplina artística en constante crecimiento en la ciudad".