La Generalitat se lía y anuncia como una ampliación de plazas la inversión de 1 millón para renovar las calderas en la residencia de mayores de Torrevieja

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat anunció el martes una inversión de algo más de un millón de euros (1.013.656 euros IVA incluido)para "las obras de mejora de la residencia pública de personas mayores Maestro Francisco Casanovas Tallardà" de Torrevieja. La consellera, Elena Albalat, visitó las instalaciones y aseguró que con esa partida se iban “a acometer trabajos en el servicio de ascensores" y "se van a acondicionar dos plantas de la residencia con el fin de aumentar las plazas para los mayores dependientes de Torrevieja”.

Sin embargo esa inversión no ha sido adjudicada para reformar esas plantas y ampliar las plazas. Está formalizada para renovar el sistema de calefacción, situado en el sótano, que data de 1997 y sufre graves deficiencias: el presupuesto anunciado por la consellera para esa ampliación es el que coincide exactamente con la licitación de la obra.

La Generalitat recordó que esta residencia, levantada en la década de los años ochenta, y la de mayor envergadura de gestión directa autonómica en la Vega Baja, es un centro de titularidad pública y cuenta con 214 plazas residenciales autorizadas. El centro está destinado a la atención integral de personas mayores en situación de dependencia.

Visita a la residencia por parte de la consellera, a la que no fueron convocados los medios de comunicación / INFORMACIÓN

Compromiso firme

La consellera explicó -en una nota de prensa posterior a la visita- que el Consell busca adecuar el centro a los estándares actuales y remarcó que “la inversión, más de un millón de euros, es una muestra del compromiso firme del Gobierno Valenciano con las residencias públicas y con un modelo de cuidados que pone a las personas en el centro”. La actuación, señaló, se suma a otras mejoras "ya acometidas como la dotación de equipamiento tecnológico y herramientas digitales orientadas a la estimulación cognitiva, la conectividad social y la mejora de la gestión de cuidados.

La Generalitat no convocó a los medios de comunicación para que pudieran preguntar sobre esa inversión, ni al acto de recepción en el Ayuntamiento, ni a la visita posterior al centro residencial, en la que el alcalde Eduardo Dolón y la responsable del área autonómica se fotografiaron junto a algunos residentes. La Generalitat solo publicó la agenda de la consellera en la que indicaba la hora de la recepción en el Ayuntamiento de Torrevieja.

La ampliación de las últimas plantas para dotar a Torrevieja de más plazas públicas de residencia de mayores -una ciudad con casi un 30 % de personas mayores de 65 años- es un compromiso de la administración autonómica que se remonta, al menos, a 2017, cuando la consellera Mónica Oltra lo anunció en su visita al Ayuntamiento. Desde entonces se han ido sucediendo esos mismos anuncios sin que la iniciativa, con un coste económico importante en la obra, pero mucho mayor en el gasto corriente de ampliación de plantilla, se haya plasmado ni en un anteproyecto. El expresidente Carlos Mazón lo anunció también en su mitin de Torrevieja en para las elecciones autonómicas de 2023.

Concurso

Como avanzó INFORMACIÓN, fue el pasado mes de octubre cuando la Generalitat sacó a concurso el contrato para la renovación integral del sistema de calefacción y agua caliente de la residencia pública para personas mayores de Torrevieja. El actual sistema y maquinaria data del año 1997 y los técnicos que justificaron la inversión señalaban que presenta "graves problemas" en su funcionamiento ante la imposibilidad de encontrar repuestos para las piezas deterioradas. Remarcan que es urgente su sustitución para evitar que los residentes se puedan llegar a quedar sin agua caliente.

Renovación

El presupuesto de licitación superaba el millón de euros (1.013.656 euros IVA incluido) -la cifra que ofreció la conselleria como inversión para ampliar las plazas- y contempla la sustitución de las tres calderas actuales de gasóleo por tres nuevos equipos de condensación alimentados por gas natural y la renovación integral de la propia sala de calderas, situada en la planta semisótano del edificio. Además, se dotará a las instalaciones de un sistema de control centralizado del que ahora carecen. Por último, se va a habilitar un campo solar de generación de energía solar con placas en la cubierta del inmueble, que permita rebajar el coste del consumo energético de la residencia y generar agua caliente solar térmica.

Acceso principal a la residencia de mayores Maestro Casanovas / JOAQUIN CARRIÓN

Seis meses

La inversión de la Administración autonómica cuenta con financiación de fondos europeos Next Generation cuyo montante sobre el total no se cuantifica en la documentación pública del contrato. Una vez adjudicadas la inversión tiene un periodo de ejecución de seis meses. La redacción del proyecto se lo ha encargado a un ingeniero de la propia Conselleria de Servicios Sociales sin externalizar la prestación a través de la adjudicación de un concurso de prestación de servicios, como es lo habitual. Indicativo tanto de la necesidad de llegar a tiempo a la hora de cumplir los plazos para garantizar la recepción de los fondos europeos como la urgencia de actuar para resolver unas deficiencias que ya han generado averías graves y podrían dejar a los usuarios sin agua caliente ni calefacción, según aclara el propio departamento de la Generalitat, en cualquier momento.

Según la misma propuesta, desde su puesta en funcionamiento, el sistema de producción de agua caliente ha ido perdiendo eficiencia y algunos equipos se han sustituido por avería. La temperatura de acumulación no consigue alcanzar los 60 °C, admite la misma documentación, que advierte que esa deficiencia impide que se cumpla normativa en ese aspecto.

Un momento de la visita de la consellera a la residencia de personas mayores pública de Torrevieja / INFORMACIÓN

El campo solar en la cubierta contará con 155 placas de captación, que ocuparán unos cuatrocientos metros cuadrados que permitan generar una potencia pico máxima de 85,25 kW. El proyecto indica de forma genérica que la instalación de placas rebajará el consumo energético sin cuantificar qué porcentaje del gasto total de la residencia podrá cubrir.

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Sobre la residencia

Además, la consellera aseguró que está prevista en la residencia la implantación de un proyecto piloto de la herramienta Amaia Cuida, concebida como una solución digital de apoyo al trabajo profesional en residencias, que incluye elaboración de la historia de vida, elaboración del Plan de Atención y Vida, valoración y análisis de la información obtenida, seguimiento y actualización de los planes.