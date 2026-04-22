La emblemática Glorieta Gabriel Miró de Orihuela renovará su imagen con una inversión de 139.000 euros

El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación el proyecto de renovación, mejora y adecuación de la Glorieta Gabriel Miró y sus zonas adyacentes, una actuación que permitirá modernizar este emblemático espacio del casco urbano, que es también uno de sus pulmones, sin alterar su carácter histórico.

A través de la Concejalía de Infraestructuras, que dirige Víctor Valverde, el proyecto cuenta con un presupuesto base de 139.000 euros y un plazo de ejecución estimado de 10 semanas para responder a la necesidad de actuar sobre un entorno muy utilizado por vecinos y visitantes que presenta deficiencias funcionales derivadas del paso del tiempo.

Una de las principales mejoras será la actuación sobre el pavimento de mármol, que actualmente presenta pérdida de adherencia, especialmente en condiciones de humedad. Así, se contempla la aplicación de un tratamiento antideslizante in situ, que permitirá aumentar la seguridad peatonal sin modificar la apariencia del pavimento ni su valor patrimonial, garantizando un uso más seguro del espacio.

En este sentido, Valverde ha señalado que "es una actuación necesaria porque estamos hablando de un espacio muy transitado donde la seguridad de los vecinos es prioritaria", por lo que "vamos a actuar sin alterar su esencia, pero solucionando problemas que llevaban tiempo detectados".

Especies vegetales

El proyecto también incluye la regeneración integral de las praderas, que ahora están deterioradas por la falta de luz, la humedad y la compactación del terreno. Para garantizar su durabilidad, se sustituirán por especies vegetales adaptadas a estas condiciones, como Dichondra repens y variedades de Zoysia, que permitirán mantener una cubierta vegetal más resistente, uniforme y con menor necesidad de mantenimiento.

Además, se mejorará el sustrato y se optimizará el comportamiento de estas zonas verdes para evitar la aparición de calvas, musgos o zonas degradadas. "No se trata solo de plantar de nuevo, sino de hacerlo bien, con especies que funcionen en este entorno y que eviten problemas recurrentes de mantenimiento", ha añadido el edil.

La intervención en las zonas verdes y el perímetro de la Glorieta evitará la aparición de calvas, musgos o zonas degradadas / Información

Otra de las actuaciones destacadas será la renovación de la vegetación arbustiva del perímetro de la glorieta, que presenta un estado envejecido, discontinuo y sin coherencia estética. Con el nuevo diseño se creará una banda vegetal más uniforme, compacta y de bajo mantenimiento, que permitirá ordenar visualmente el espacio, mejorar su integración con el entorno urbano y reforzar su valor ornamental.

La Glorieta Gabriel Miró es uno de los espacios más representativos de Orihuela, punto de encuentro habitual y zona de tránsito peatonal continuo, por lo que esta actuación permitirá mejorar de forma notable su uso diario. "Con este proyecto damos un paso más en la mejora de nuestros espacios públicos, haciéndolos más seguros, más cuidados y mejor adaptados a las necesidades reales de los vecinos", ha concluido el concejal.

Su origen

El origen de la Glorieta se encuentra en los huertos del Convento de San Gregorio que el Marqués de Hornazas adquirió para facilitar el acceso a su vivienda, espacio que se fue ajardinando paulatinamente. A finales del siglo XIX era propiedad de la Unión Agrícola Orcelitana, que fue la impulsora de la construcción de este parque, vallándolo en 1886 y donándolo a la ciudad en 1888.

Tras alternativos periodos de abandono y de pequeñas obras entre 1926 y 1929, la Glorieta sufrió una amplia modificación con la introducción de nueva vegetación y arbolado y la construcción de un nuevo templete de la música, obra de Severiano Sánchez Ballesta.

Antes de esta donación, se habían plantado árboles de diversas especies. Muchos ya han desaparecido. Por ejemplo, un pino de grandes dimensiones que dio paso a la instalación de una fuente en su parte norte, en la que, en 1976, se erigió un monumento dedicado a Franco, que fue retirado a las 4:30 horas del 18 de noviembre del 2004, siendo trasladado hasta el almacén municipal de obras públicas, donde aún se encuentra.

Antes, en 1932, se erigió una escultura a Gabriel Miró, que le dio nombre al parque a partir de esa fecha. "Un ciprés, un magnolio, una palmera, dos araucarias mellizas. Muros de hiedra, de mirtos; huertos anchos, calientes; frescor jugoso de limoneros, de parras, de higueras. Eucaliptos estilizados sobre piedras doradas y de apariciones de cielo de un azul inmediato", dijo el escritor en Nuestro padre San Daniel. La Glorieta ahí está viendo pasar el tiempo.