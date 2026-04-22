Orihuela regulariza con casi 21 millones el contrato de limpieza de edificios municipales y colegios caducado desde hace dos años

En julio del año pasado estaba a punto de licitarse, pero finalmente ha sido ahora, nueve meses después, cuando el Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a concurso el nuevo contrato de limpieza de edificios municipales y centros educativos, con un presupuesto base de 20.749.368 euros para los próximos cinco años, lo que supone una inversión anual de 4.149.873 euros destinada a garantizar una prestación esencial en todo el municipio.

El montante supone el doble del que había hasta ahora en un contrato que caducó en marzo de 2024, lo que acarreaba múltiples quejas debido a deficiencias, incluyendo bajas de personal sin cubrir y desplazamientos -por orden de la empresa- de las empleadas que realizaban su trabajo en edificios municipales a pisos turísticos, menguando la plantilla destinada para los colegios y causando un grave daño al resto de trabajadoras, según llegó a denunciar la oposición.

El pliego establece que, además de la limpieza convencional, se cubrirá la desinfección para asegurar condiciones sanitarias óptimas en todo momento, e incluye un anexo con todos los inmuebles -de propiedad municipal o bien en régimen de alquiler- destinados al uso público -como dependencias administrativas, centros docentes, museos, consultorios médicos e instalaciones deportivas-, a excepción de aquellos en los que seguirá siendo el personal funcionario quien se encargue de su limpieza.

En concreto, 23 centros docentes, incluyendo el Centro de Educación Especial Antonio Sequeros, aulas de 2 años y escuelas en periodos vacacionales, así como 35 edificios y 14 más con horario especial. En total, 72 con una carga de trabajo de 140.735 horas al año, lo que da cuenta de la envergadura del contrato.

Esta bolsa anual de horas de limpieza se podrá utilizar para ampliar nuevos edificios no contemplados, como es el Palacio de Rubalcava, los antiguos juzgados o la Caja de Ahorros de Monserrate, recientemente rehabilitados.

Exteriores

Asimismo, en todos ellos la limpieza abarca todas las áreas de cada edificio (aulas, despachos, aseos, pasillos, gimnasios, bibliotecas, vestuarios, talleres, patios en caso de centros docentes, etc.). Es decir, que no hay ambigüedad sobre si ciertas zonas (por ejemplo, espacios exteriores verdes o patios) están incluidas en el alcance. "Cuando se habla de edificio o dependencia, se trata de todo el conjunto del complejo", señala el pliego.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha destacado que "estamos hablando de un contrato esencial para el funcionamiento diario del Ayuntamiento, porque afecta directamente al estado de nuestros edificios públicos y a la calidad de los servicios que reciben los vecinos".

En este sentido, el edil ha explicado que este nuevo contrato permitirá regularizar la situación del servicio, "dotándolo por fin de un marco estable, con todas las garantías legales y adaptado a las necesidades actuales del municipio".

Asimismo, ha indicado que el servicio se organizará mediante tareas diarias, semanales y periódicas, y también con capacidad para responder a necesidades extraordinarias o eventos, adaptándose al uso real de cada instalación.

Trabajadores

Además, ha destacado que el contrato contempla la subrogación del personal actual, con cerca de 90 trabajadores, y la posibilidad de "reforzar el servicio para garantizar que todas las necesidades estén cubiertas".

El concejal de Infraestructuras ha puesto en valor también las cláusulas sociales incluidas en el contrato, señalando que "se incorpora la obligación de contratar a personas de colectivos vulnerables, lo que demuestra que también tiene una vertiente social importante".

Por último, ha resaltado las exigencias en materia de calidad y sostenibilidad, así como la flexibilidad para adaptarse a la evolución del municipio. "Este contrato no solo nos permite dar estabilidad al servicio, sino también mejorarlo y adaptarlo a la realidad de los edificios municipales y a las necesidades de los vecinos de Orihuela", ha concluido.