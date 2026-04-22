Así es el pavimento de los nuevos paseos del cantil de la bahía y la feria de Torrevieja

Las obras de urbanización del entorno portuario de Torrevieja avanzan, con bastante retraso, y comienzan a "dar la cara". Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la imagen del nuevo espacio peatonal y que va a marcar un paisaje urbano durante muchos años y que pretende ser de comunicación entre el puerto y la ciudad es la elección del pavimento que cubrirá miles de metros cuadrados de la fachada marítima junto al nuevo centro de ocio.

Como el Ayuntamiento de Torrevieja ha evitado mostrar cuál iba a ser el aspecto final de los principales elementos de unos proyectos que suponen una inversión pública millonaria -ha adjudicado obras por valor de 42 millones de euros- era necesario esperar a los hechos consumados sobre el terreno para comprobarlo.

Durante más de cuatro décadas la pésima calidad del pavimento del paseo de La Libertad, que se demolió en el ámbito de estas obras de reurbanización, siempre estuvo en el centro de la polémica. También deja mucho que desear la solera del actual del paseo Vista Alegre, limitada por su ubicación sobre un aparcamiento subterráneo.

Aspecto del pavimento de hormingón esmaltado del recinto ferial / D. Pamies

Natural y hormigón

En el caso del paseo del cantil de la bahía entre el bar La Marina y la Lonja se está empleando piedra natural de un color tierra claro. Un material de alta calidad para la senda peatonal junto al mar, que también contempla la adecuación de espacios para una parte de los puestos del mercadillo de artesanía, "los hippies", en el entorno de la Aduana.

El Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo de inversión entre esta obra (5.845.298) y la rehabilitación del Muelle Mínguez. Con un resultado incierto para este último caso donde se va a ubicar una fuente y se ha descubierto el cantil de sillería de Levante del propio muelle, protegido patrimonialmente en el PGOU, antes sepultado bajo el asfalto. Esta actuación adjudicada a la empresa González Soto supone una inversión de 2.191.180 euros, con un sobrecoste del 49 % sobre el presupuesto inicial.

Sin embargo, el Ayuntamiento no se ha atrevido a desmantelar la explanada de hormigón con la que el Real Club Náutico cegó el cantil de Poniente poco antes de las obras para realizar un aparcamiento privado y lo que desvirtúa el objetivo final de recuperación patrimonial. Con lo que se ha rehabilitado la parte que estaba sepultada y se ha cegado la que ya estaba abierta a la bahía.

Pavimento del paseo del cantil de la bahía, entre el mar y la zona de ocio / D. Pamies

Resistencia

Para los más de 20.000 metros cuadrados que antes ocupaba el demolido paseo de La Libertad y dos de los carriles de la misma avenida se está empleando pavimento de hormigón esmaltado, con dibujos geométricos en distintas tonalidades. La elección de este último material, con espesores de ocho y cuatro centímetros según su ubicación tiene su origen en que deberían soportar el peso de las atracciones de feria sin quebrarse. Bajo ese mismo pavimento se ha construido una solera de hormigón. Esta obra fue adjudicada por 8.935.683 euros al Grupo Hozono.

Inversión en el Puerto de Torrevieja Inversión Municipal en el Puerto de Torrevieja Obra Contratista / Estado Coste (€) Electrificación secundaria y pavimentación del recinto ferial Grupo Hozono Global 8.935.683 Rehabilitación paseo del dique de Levante CHM 6.543.733 Pavimentación del cantil del muelle y entorno del muelle Mínguez adjudicado a González Soto 5.845.298 Electrificación primaria del recinto portuario Grupo Hozono Global 4.425.006 Repavimentación del acceso al dique de Levante en licitación 3.929.412 Red de pluviales Agamed 3.880.294 Rampa de acceso al dique de Levante Grupo Hozono Global 2.630.583 Adecuación del muelle Mínguez González Soto 2.191.018 Redacción del proyecto de las obras de urbanización zonas adyacentes al puerto Ipydo 1.681.749 Acceso provisional al puerto Grupo Hozono Global 555.163 TOTAL INVERSIÓN: 40.617.939 Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja / Elaboración propia.

Retrasos

La empresa González Soto ha reclamado una ampliación del plazo de ejecución de su contrato, que ha sido validada, para ejecutar la obra del paseo del cantil, con tres meses más, hasta junio y para justificarlo ha elaborado un informe en el que señala a la Cofradía de Pescadores, la empresa mixta del ciclo integral del agua Agamed (Veolia) y la concesionaria del centro de ocio por provocar ese retraso. Sobre la Cofradía indica que las embarcaciones de cerco atracadas impedían avanzar en el proyecto y en el mismo caso ubicaba al concesionario del centro de ocio, Empresas del Sol, porque u una grúa torre de la obra representaba un obstáculo. También apuntaba a que Agamed no había concluido su cajón de pluviales, situado en la nueva explanada para los hippies.

La reurbanización del recinto ferial sí podría estar terminada para el mes de junio, tras solicitar la adjudicataria una ampliación el pasado mes de diciembre, en este caso sin variar el importe del contrato.

⚓ Inversión Municipal en el Puerto de Torrevieja Principales actuaciones y estado de ejecución 📋 Obra 📊 Estado 💶 Coste (€) Electrificación secundaria y pavimentación del recinto ferial En ejecución · Hozono 8.935.683 Rehabilitación paseo del dique de Levante En ejecución · CHM 6.543.733 Pavimentación del muelle Mínguez En ejecución · G. Soto 5.845.298 Electrificación primaria del recinto portuario En ejecución · Hozono 4.425.006 Repavimentación acceso dique En licitación 3.929.412 Red de pluviales Agamed 3.880.294 Casetas de los hippies Por licitar 3.500.000 Rampa dique de Levante Hozono 2.630.583 Adecuación muelle Mínguez G. Soto 2.191.018 Acceso provisional Hozono 555.163 💰 Total inversión 42.436.190 € Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja · Elaboración propia

La rampa de acceso al dique de Levante y al propio centro de ocio no estará terminada hasta el mes de diciembre porque la empresa que lo ejecuta, del Grupo Hozono suma un retraso de más de seis meses en la ejecución justificados en los cambios del proyecto para consolidar la estructura con pilotaje. En esta obra, adjudicada por 2.630.000 se incluye una fuente ornamental junto al mar presupuestada en medio millón de euros.

Ese retraso implica, también, que el acceso al paseo voladizo y la planta superior de la zona comercial solo se podrá realizar por escaleras, lo que deja fuera de su disfrute a muchos peatones.

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Paseo del Mar

El concesionario de la zona de ocio, adjudicada por la Generalitat ya dejó claro, por su parte, que no podía esperar más a las obras del Ayuntamiento y abrirá sus puertas a finales del mes mayo, al margen de cómo se encuentre el entorno. En estos momentos se está ultimando la adecuación de los locales de hostelería, la bolera y los multicines con la jardinería.