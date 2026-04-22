El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita el innovador Centro de Producción Audiovisual de VegaFibra en Cox

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este martes por la mañana las instalaciones del Centro de Producción Audiovisual de VegaFibra, ubicadas en el municipio alicantino de Cox. Durante la jornada, el jefe del Ejecutivo valenciano ha podido conocer de primera mano esta sede tecnológica pionera en la Comunidad Valenciana.

El centro cuenta con una superficie de más de 500 metros cuadrados dotados de la última tecnología digital. Desde estas instalaciones, un equipo formado por 20 profesionales produce y coordina la programación para los más de 10 canales de televisión locales y comarcales que nutren la actual parrilla de la marca, vertebrando la información y el entretenimiento de proximidad en el territorio.

La visita institucional pone en valor el peso estratégico de VegaFibra, consolidada hoy como la empresa líder de telecomunicaciones en el sur de la provincia de Alicante. La compañía da servicio en la actualidad a más de 120.000 clientes y cuenta con una impresionante red de cobertura que supera el millón de hogares conectados, siendo un motor clave para la conectividad y el empleo en la región.

Durante el recorrido por las instalaciones, el CEO de VegaFibra, Ángel Pic, y el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, han hecho entrega a Pérez Llorca de una camiseta del equipo franjiverde. Un gesto motivado tanto por la afición del jefe del Consell hacia el club como por el papel de VegaFibra como patrocinador principal de la entidad deportiva.

Para poner el broche a su agenda en las instalaciones, el presidente de la Generalitat ha aprovechado su visita para sentarse en el plató del programa “Punto de Encuentro”. En este espacio, Pérez Llorca ha analizado la actualidad política y social, abordando en profundidad las reivindicaciones históricas y las necesidades de la comarca.

Acerca de VegaFibra

VegaFibra es la compañía de telecomunicaciones de referencia en el sur de la provincia de Alicante. Con una infraestructura propia de última generación, la empresa lleva internet de alta velocidad, telefonía y televisión a más de un millón de hogares conectados, superando los 120.000 clientes satisfechos gracias a su apuesta por la cercanía, el servicio técnico propio y la inmersión en las comunidades donde opera a través de patrocinios deportivos y canales de televisión de proximidad