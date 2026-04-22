Sanidad se ahorra 18,7 millones de euros de gasto corriente al año tras asumir el servicio de Laboratorio que prestaba Ribera

El gasto corriente anual de la Conselleria de Sanidad en el servicio de Laboratorio del Departamento de Salud de Torrevieja se ha desplomado en 2025 hasta los 1,96 millones de euros, frente a los 15,89 millones de 2024 y los 20,67 millones que recogía la memoria de gestión del área de 2023. Ese ahora se está haciendo efectivo desde mediados de 2025 tras prescindir la Conselleria de Sanidad del servicio externo que tenía contratado con una empresa del grupo sanitario Ribera.

La memoria de 2025, que se puede consultar desde esta semana, atribuye este recorte a la internalización de la gestión del laboratorio, que, según el propio documento, ha permitido un ahorro de 13,94 millones de euros en solo un año, lo que equivale a una caída del 87,69% respecto al ejercicio anterior. Si se amplía la comparación, el coste actual es 18,72 millones inferior al de 2023, un descenso del 90,54%.

El ahorro es consecuencia de la decisión de la Generalitat de asumir la gestión directa de ese servicio. Debería haberse llevado a cabo a finales de 2021, cuando la Generalitat decidió rescatar el departamento para hacerse con las riendas del Hospital Universitario de Torrevieja y los centros de salud y consultorios de diez municipios del litoral y prelitoral de la Vega Baja.

El modelo de gestión privada del departamento público había concluido sus quince años de periodo concesional y la Generalitat, aplicando su compromiso de rescatar las concesiones privadas, y no sin polémica, rechazó prorrogarlo.

Sin embargo, el proceso para asumir todas las prestaciones del área sanitaria fue mucho más complejo. Ribera contaba como proveedores principales a una central de compras y muchas empresas de su propio grupo a las que escogía y facturaba directamente para realizar varios servicios que en la sanidad pública se realizan de forma directa.

Cuando llegó el momento de hacerse con el departamento el ejecutivo autonómico del Botànic tuvo que mantener y prolongar a través de contratos externos muchas de las prestaciones sanitarias que Ribera había externalizado a estas empresas proveedoras porque se trataba de servicios esenciales que no se podían dejar de prestar. Fue el caso de los Laboratorios o el sistema informático, entre otros.

Inversión y conflicto laboral

La integración del Servicio de Laboratorio ha tenido, sin embargo, otros costes que no figuran en la memoria. La Generalitat tuvo que invertir 9,6 millones de euros en la renovación total del equipamiento tecnológico necesario para llevar a cabo la prestación. La licitación del contrato, se inició poco después del rescate, a principios de 2022, y contemplaba tanto esa modernización para contar con equipos propios, como la provisión de reactivos y material. Pero la adjudicación se prolongó mucho más de lo previsto por los propios recursos presentados, entre otros por Ribera, que se beneficiaba de la prolongación de su prestación. Se adjudicó finalmente a mediados de 2024, pero solo se puso en marcha de forma efectiva el segundo semestre de 2025.

Despidos

Pero el cambio en el Laboratorio generó, sobre todo, un largo conflicto laboral porque la plantilla de 30 trabajadores sanitarios, algunos empleados en el servicio desde el principio de la concesión, no fueron subrogados como personal laboral como el resto de la plantilla pese a que trabajaban en el mismo espacio físico y con las mismas condiciones laborales. Finalmente, fueron despedidos, sin que su antigüedad cuente para la bolsa de trabajo a la hora de reintegrarse en el propio centro sanitario, y tras perder el último recurso en los tribunales.

Noticias relacionadas

Presupuesto de gasto corriente del departamento de salud de Torrevieja. La tabla no incluye el gasto de personal que asciende a 129 millones de euros / INFORMACIÓN

El gasto corriente ya incluye ahora esa inversión tecnológica, en mantenimiento y provisión de material reactivo, pero no cuantifica el coste de personal estatutario que se ha incorporado a los Laboratorios. Coste está integrado en otra partida: el de la plantilla global de 2.052 trabajadores y que supone algo más de la mitad del presupuesto total del departamento anual de 237 millones de euros.