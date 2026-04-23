Una discusión de chicas derivó en una pelea entre hombres que acabó con un muerto a palos: hay un detenido en Albatera

La Policía Nacional ha detenido en Albatera a uno de los tres presuntos implicados en el homicidio de un hombre de 36 años ocurrido el pasado 8 de noviembre en Parla (Madrid), durante una violenta pelea entre dos grupos de jóvenes. El arresto en la localidad alicantina se enmarca en un dispositivo especial desarrollado el pasado 15 de abril, que permitió localizar y capturar a los tres sospechosos, también arrestados en Portillo y Fuensalida, en la provincia de Toledo.

Los hechos se produjeron en la calle Purísima Concepción del municipio madrileño. Según la investigación, todo comenzó con una discusión entre dos grupos que fue aumentando de tono hasta desembocar en una reyerta en plena vía pública. Durante el enfrentamiento, varios de los implicados llegaron a agredirse con objetos de vidrio. En ese contexto, uno de los participantes cogió un tutor de madera, de los utilizados para guiar el crecimiento de los árboles en la calle, y golpeó a la víctima con gran violencia en la cabeza.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y cayó inconsciente al suelo. Murió pocos minutos después. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, los autores ya habían huido a bordo de un turismo. El arma utilizada fue localizada posteriormente en las inmediaciones.

Meses de investigación

La investigación policial se prolongó durante varios meses y resultó especialmente compleja por la falta de datos en los primeros momentos. Según la Policía, los vecinos y viandantes que alertaron a los servicios de emergencia no pudieron aportar una descripción precisa de los autores ni detalles concluyentes sobre su huida. A pesar de ello, el avance de las pesquisas permitió identificar a los tres presuntos responsables, que además fueron reconocidos por amigos de la víctima.

Fuentes policiales apuntan a que el origen de la pelea estuvo en una discusión previa relacionada con chicas de ambos grupos. La tensión fue escalando hasta desembocar en la agresión mortal.

Finalmente, el pasado 15 de abril, la Policía Nacional puso en marcha un operativo específico para detener a los sospechosos. El dispositivo se saldó con tres arrestos: dos en las localidades toledanas de Portillo y Fuensalida, y uno en Albatera, lo que sitúa a la localidad de la Vega Baja en una investigación por un crimen cometido a cientos de kilómetros, en la Comunidad de Madrid.

Los tres arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de homicidio. El supuesto autor material de la agresión, un joven de 23 años, ha ingresado en prisión provisional. Junto a él fueron detenidos otros dos hombres de 29 y 34 años por su presunta implicación en los hechos.

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Según las fuentes consultadas, el presunto autor es de nacionalidad marroquí, mientras que los otros dos implicados son de nacionalidad marroquí y española. La víctima, también nacida en Marruecos, tenía 36 años.