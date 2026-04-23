Torrevieja vuelve a vestirse de sevillanas: programa completo de la Feria de Mayo 2026

Torrevieja volverá a llenarse de sevillanas, volantes, farolillos y ambiente andaluz del 7 al 10 de mayo con una nueva edición de su ya consolidada Feria de Mayo, una de las citas más esperadas del calendario festivo local y uno de los grandes reclamos de la primavera en la provincia de Alicante. Durante cuatro jornadas, el Parque Antonio Soria se convertirá de nuevo en el corazón de una celebración que mezcla música, baile, tradición y gastronomía y que cada año reúne a miles de personas.

Por sevillanas en la Feria de Mayo de Torrevieja 2025 / JOAQUÍN CARRIÓN

La Feria de Mayo de Torrevieja, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, se ha convertido con el paso del tiempo en mucho más que una fiesta local. Su capacidad de convocatoria, su fuerte arraigo popular y su proyección turística la sitúan entre los grandes eventos de la Costa Blanca en estas fechas. Este año, además, el recinto contará con 13 entidades y 15 casetas, además de una caseta municipal a beneficio de Alimentos Solidarios, que tendrá programación propia difundida a través de las redes sociales del Ayuntamiento.

Uno de los grandes atractivos de esta edición volverá a estar sobre el escenario. El viernes actuará La Cuarta Cuerda, una formación con fuerte tirón dentro del flamenco-pop y la rumba actual, especialmente entre el público joven. El sábado llegará Raya Evolution, integrada por componentes de Raya Real, con un repertorio muy reconocible para varias generaciones. Junto a ellos, la feria volverá a poner en valor a las academias y escuelas de danza de Torrevieja, protagonistas esenciales de una cita que mantiene muy viva su identidad local.

La inauguración incluirá la interpretación del himno de Torrevieja a cargo de la banda de la UMT y un castillo de fuegos artificiales que dará el pistoletazo de salida a cuatro días de celebración. Durante ese acto, además, el Ayuntamiento rendirá homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo permanente y por su papel en la protección de eventos multitudinarios como este. El recinto contará también con Punto Violeta, como espacio de información, sensibilización y atención para seguir avanzando hacia unas fiestas seguras e igualitarias.

La Feria de Mayo de Torrevieja ya tiene programa: cuatro días de sevillanas, casetas y conciertos / INFORMACIÓN

Programa de la Feria de Mayo de Torrevieja 2026

Jueves, 7 de mayo

12:00 h. Apertura del recinto

Apertura del recinto 21:00 h. Ceremonia de inauguración de la Feria de Mayo 2026, con interpretación del himno de Torrevieja a cargo de la banda de música de la UMT. A continuación, disparo de castillo de fuegos artificiales

Ceremonia de inauguración de la Feria de Mayo 2026, con interpretación del himno de Torrevieja a cargo de la banda de música de la UMT. A continuación, disparo de castillo de fuegos artificiales 21:30 h. Actuación de Mery Dance Academy

Actuación de Mery Dance Academy 02:30 h. Cierre del recinto

Viernes, 8 de mayo

12:00 h. Apertura del recinto

Apertura del recinto 21:00 h. Actuación de la Escuela Municipal de Danza de Torrevieja

Actuación de la Escuela Municipal de Danza de Torrevieja 22:00 h. Actuación de la Academia de Danza Soul Dance

Actuación de la Academia de Danza Soul Dance 23:30 h. Actuación de La Cuarta Cuerda

Actuación de La Cuarta Cuerda 04:00 h. Cierre del recinto

Sábado, 9 de mayo

12:00 h. Celebración de la tradicional misa rociera en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción, cantada por el Coro Brisa del Sur. Al finalizar, pasacalles de caballistas y carruajes hasta el recinto ferial del Parque Antonio Soria. Itinerario: salida de la Iglesia de la Inmaculada, subida por calle Bazán y Delfina Viudes hasta llegar al recinto ferial. Una vez en el recinto comenzará el tradicional paseo de caballos

Celebración de la tradicional misa rociera en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción, cantada por el Coro Brisa del Sur. Al finalizar, pasacalles de caballistas y carruajes hasta el recinto ferial del Parque Antonio Soria. Itinerario: salida de la Iglesia de la Inmaculada, subida por calle Bazán y Delfina Viudes hasta llegar al recinto ferial. Una vez en el recinto comenzará el tradicional paseo de caballos 20:30 h. Actuación de la Escuela de Baile Paya’s

Actuación de la Escuela de Baile Paya’s 21:30 h. Actuación de la Academia de Danza QK

Actuación de la Academia de Danza QK 23:00 h. Actuación de Raya Evolution

Actuación de Raya Evolution 04:00 h. Cierre del recinto

Domingo, 10 de mayo

19:30 h. Actuación de la Escuela de Danza Ángela Esteban

Actuación de la Escuela de Danza Ángela Esteban 20:30 h. Final del Concurso de Copla, organizado por la Casa de Andalucía “Rafael Alberti”

Final del Concurso de Copla, organizado por la Casa de Andalucía “Rafael Alberti” 21:30 h. Salve y clausura de la Feria de Mayo de Torrevieja 2026, cantada por los finalistas del Concurso de Copla y los coros Brisas del Sur, Alba Rociera y Hermandad Virgen del Rocío

La Feria de Mayo de Torrevieja calienta motores: estas son las fechas y los actos principales / TONY SEVILLA

Una feria pensada para todos los públicos

La programación de este año vuelve a combinar tradición y espectáculo con una fórmula que funciona especialmente bien en Torrevieja: academias locales, música festiva andaluza, concurso de copla, paseo de caballos y un recinto ferial que actúa como gran punto de encuentro para vecinos y visitantes. Esa mezcla explica por qué la Feria de Mayo sigue siendo una de las celebraciones con más tirón del municipio.

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La edición de 2026 refuerza además esa doble dimensión local y turística que caracteriza al evento. Por un lado, se apoya en el tejido cultural de la ciudad, con el protagonismo de escuelas de danza y entidades participantes. Por otro, ofrece nombres y actividades con capacidad para atraer a público de fuera. El resultado es una cita que cada primavera vuelve a colocar a Torrevieja en el centro del ambiente festivo de la provincia.