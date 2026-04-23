La Generalitat fija en Orihuela el nuevo encuentro cultural con el que sustituye su participación en la Senda del Poeta en octubre

Solo un día antes de que se celebre la Senda del Poeta, este año sin la financiación de la Administración autonómica, la Generalitat ha detallado un poco más la nueva iniciativa que ha avanzado para octubre. A través del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), prepara la celebración del encuentro cultural que ha llamado La juventud del poeta, homenaje a Miguel Hernández, coincidiendo con el mes del nacimiento del poeta, el 30 de octubre de 1910, en Orihuela.

Se trata de una nueva iniciativa cultural dirigida a la juventud que tendrá lugar en su ciudad natal, en el Teatro Circo Atanasio Die, con la que, según el comunicado de la Generalitat, "el IVAJ refuerza el compromiso institucional con la figura de Miguel Hernández, para acercar la obra literaria del poeta a la juventud, fomentando la cultura entre nuestros jóvenes y destacando su legado como poeta universal nacido la Comunitat Valenciana".

El evento, que nace con el objetivo de acercar su obra y su figura a los jóvenes mediante formatos culturales actuales, participativos y atractivos, contará con actividades adaptadas a los intereses y necesidades de las nuevas generaciones. Así, el proyecto cultural combinará su obra literaria con actuaciones artísticas de diversa índole, dirigido especialmente a un público joven y estudiantil, garantizando además su participación activa en el evento.

Sendero

Según ha explicado el director del IVAJ, Vicente Ripoll, "seguimos impulsando actividades culturales para nuestros jóvenes, pero siempre desde la seguridad". Así ha incidido en que esta nueva jornada nace tras la imposibilidad de celebrar la tradicional marcha que cada año organizaba el IVAJ y a la que destinaba más de 100.000 euros, después de que la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) retirara en 2025 la homologación del sendero por el que discurría y del que era titular la Fundación Cultural Miguel Hernández, por no reunir las condiciones exigidas de seguridad y de señalización tras varios requerimientos al titular.

"Esta situación no permitía garantizar la seguridad de los participantes, a lo que se suma la falta de participación juvenil en las últimas ediciones, impidió la continuidad de la actividad tal y como estaba planteada", ha indicado Ripoll, que ha subrayado que, "tras un proceso de análisis compartido con las instituciones implicadas, nos hace especial ilusión presentar hoy este nuevo proyecto, con un cambio de enfoque para hacerlo más interactivo y más cercano a nuestros jóvenes".

El encuentro, que contará con cerca de mil jóvenes de los municipios participantes de las ediciones anteriores de la actividad senderista, como Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent y Alicante, tendrá la colaboración de la Universidad Miguel Hernández y colectivos vinculados al ámbito educativo o juvenil.

El director del IVAJ ha hecho hincapié en que este cambio de formato supone "un nuevo impulso al conocimiento de Miguel Hernández, con una evolución necesaria para garantizar su difusión entre la juventud, apostando por una programación cultural específicamente diseñada para el público de entre 12 y 30 años, tal y como establece la normativa vigente".

Esta nueva iniciativa, ha añadido, se enmarca en una estrategia más amplia de la Generalitat para garantizar la pervivencia del legado de Miguel Hernández, no solo a través de actividades impulsadas directamente por el IVAJ, sino también mediante el respaldo a otras entidades, ha afirmado Ripoll, que ha recordado que la Generalitat, a través de la Conselleria de Cultura, mantiene una subvención de 80.000 euros a la Fundación Cultural Miguel Hernández, que incluye diversas actividades en torno a la figura del poeta.