Las medidas de Orihuela para reordenar el tráfico urbano y poner coto al abuso del vehículo privado

El Ayuntamiento de Orihuela da un paso más en la implantación de la Zona de Bajas Emisones (ZBE), iniciando el proceso de consulta pública previa, un trámite que permite a ciudadanos, asociaciones y colectivos presentar aportaciones durante un plazo de un mes antes del proyecto definitivo.

La puesta en marcha de esta iniciativa responde a la obligación legal recogida en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben implantar -antes del 1 de enero de 2025- medidas de movilidad sostenible, entre ellas las ZBE, como herramienta para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

El bipartito de PP y Vox licitó en diciembre por 18.142 euros la redacción del proyecto de ZBE "dada la urgencia", con un plazo de tres meses. El documento que se somete ahora a participación ciudadana es un avance técnico elaborado por la adjudicataria. De momento, un texto muy inicial dentro de un proceso más amplio que culminará con la definición concreta de la ZBE, su delimitación y las medidas que se aplicarán en el casco urbano.

Su principal objetivo es elaborar un instrumento estratégico de carácter estructural que no se limita únicamente a la regulación del tráfico, sino que define un conjunto de actuaciones en el ámbito urbano del municipio orientadas a reducir los impactos ambientales asociados al tráfico rodado, mejorar la calidad del aire, disminuir el ruido y avanzar hacia un entorno urbano más saludable, seguro y habitable.

Problemas detectados

Se trata, por tanto, de dar respuesta a los problemas que se han identificado en el diagnóstico previo de la movilidad y del medio ambiente urbano, como los impactos negativos del tráfico rodado sobre la calidad del aire. El análisis pone de manifiesto que el tráfico motorizado constituye una de las principales fuentes de emisiones contaminantes en el entorno urbano, especialmente de óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. En este sentido, el documento incide en que, aunque no se registran superaciones sistemáticas de los valores límite, "existe un margen de mejora significativo para reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos y avanzar hacia escenarios más saludables".

El tráfico rodado es también una de las principales fuentes de ruido urbano, generando afecciones sobre el confort acústico y el bienestar de la población. El estudio identifica la movilidad como un factor clave en la generación de niveles sonoros elevados, especialmente en los ejes con mayor intensidad de tráfico, lo que justifica la necesidad de actuar.

Igualmente, la ciudad presenta una elevada dependencia del vehículo privado, tanto en los desplazamientos internos como en los accesos al núcleo urbano, lo que incrementa las emisiones, el ruido, la congestión y la presión sobre el espacio público, y dificulta el desarrollo de alternativas de movilidad más sostenibles.

El diagnóstico identifica, además, problemas relacionados con la distribución del tráfico, la concentración de flujos en determinados ejes y la falta de optimización del sistema viario, lo que genera episodios de congestión, incrementa los tiempos de viaje y agrava los impactos ambientales.

Así, la elevada presencia de tráfico y estacionamiento de vehículos reduce el espacio disponible para otros usos urbanos, limitando la calidad del espacio público, la movilidad peatonal y ciclista y la funcionalidad urbana. Esta situación condiciona la habitabilidad de los espacios centrales y dificulta la recuperación del espacio público para usos más sociales y sostenibles.

El estudio refleja que las condiciones actuales del viario y del sistema de movilidad no favorecen suficientemente el uso del transporte público, los desplazamientos a pie ni la movilidad ciclista, ya sea por cuestiones de conectividad, seguridad, continuidad o confort. Esto limita el cambio de modelo y refuerza la dependencia del vehículo privado.

Asimismo, señala carencias en materia de accesibilidad universal y seguridad vial, especialmente para peatones y colectivos vulnerables. Estas deficiencias están relacionadas, en parte, con el diseño del espacio viario y con la intensidad del tráfico motorizado.

Medidas

En conjunto, el diagnóstico pone de relieve que el modelo de movilidad no está plenamente alineado con los objetivos de mejora de la calidad del aire y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero lo que hace necesaria la adopción de medidas estructurales como la ZBE, por razones normativas, ambientales, sanitarias y de planificación urbana.

Su implantación, concluye, contribuirá a reducir la contaminación urbana, ordenar la movilidad, priorizar los modos de transporte más sostenibles y mejorar la calidad de vida en el municipio.

Cuatro objetivos principales Mejora de la calidad del aire, la calidad acústica y la salud de la ciudadanía, reduciendo las emisiones de contaminantes atmosféricos, así como el ruido generado por los vehículos. Contribución a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Cambio hacia modos de transporte más sostenibles, promocionando la movilidad peatonal, ciclista y el transporte público, por delante también de los vehículos motorizados de bajas emisiones. Impulso de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, contribuyendo, entre todos, a la electrificación del sistema.

Esta fase inicial del proyecto propone cambios que deberán analizarse y concretarse posteriormente a partir de los estudios técnicos, ambientales y sociales, así como del proceso de participación pública. Para disminuir las emisiones de contaminantes atmosféricos asociados al tráfico rodado, especialmente en las zonas con mayor presión de movilidad, se estudiará la regulación progresiva del acceso de vehículos más contaminantes y el fomento de alternativas de movilidad más limpias.

En cuanto a la reducción del ruido urbano, se analizarán actuaciones de moderación del tráfico, la mejora de la fluidez circulatoria, la promoción de vehículos menos ruidosos y la reorganización del espacio viario.

Todo ello conlleva la revisión de la gestión del tráfico, incluyendo la regulación semafórica, la priorización de modos de transporte más sostenibles y la incorporación progresiva de sistemas de gestión inteligente del tráfico, así como el impulso del transporte público y otros modos sostenibles frente al vehículo privado, mejorando la oferta, la intermodalidad y la integración con otras infraestructuras de movilidad.

También se contempla la transición hacia vehículos de bajas y cero emisiones, con la planificación de infraestructura de recarga, el apoyo a la electrificación de flotas y la integración de la movilidad eléctrica en el entorno urbano.

Otro de los ejes es la mejora de la accesibilidad universal y la atención a personas con movilidad reducida, garantizando que las medidas se diseñen desde una perspectiva inclusiva.

Por último, el documento pone el foco en incorporar actuaciones para mejorar la calidad urbana y el confort ambiental, mediante soluciones basadas en la naturaleza, incremento de zonas verdes, mejora del espacio peatonal y medidas de mitigación del efecto isla de calor.

Aparcamientos disuasorios La falta de aparcamiento es uno de los principales problemas no solo en fechas señaladas, cuando la afluencia de visitantes es mayor como en Navidad, Semana Santa, el Mercado Medieval o las fiestas de Moros y Cristianos, sino también en el día a día. Para realizar una gestión o simplemente al volver del trabajo, muchos vecinos tienen que dar vueltas durante media hora o más hasta encontrar un lugar donde aparcar su coche. Cambiemos ha acusado al bipartito de bloquear soluciones y perpetuar el problema del aparcamiento. Así, ha denunciado la parálisis del Plan de Movilidad, mientras "el equipo de gobierno pone excusas y obliga a la ciudadanía a perder tiempo cada día dando vueltas para poder aparcar". El Ayuntamiento cuenta desde enero de 2023 con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado, en el que se recoge la mayoría de las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad en el municipio: carriles bici, mejora del transporte público, peatonalización y la construcción y puesta en marcha de siete aparcamientos disuasorios en las entradas de Orihuela, con el objetivo de descongestionar el estacionamiento. Sin embargo, lamenta Cambiemos, tras tres años de gobierno, ninguna de estas medidas se ha materializado. El equipo de gobierno se excusa en la falta de aprobación definitiva del plan por parte de la Generalitat para no iniciar estas actuaciones. No obstante, al mismo tiempo ha comenzado la tramitación del Plan de Viajeros del municipio, cuyo objetivo es poner en marcha las líneas de transporte urbano de autobús en Orihuela centro.

La Administración local siempre ha vinculado la implantación de la ZBE al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en 2023 pero aún en fase de rectificación. Todo ello, con el aviso del ministerio, que vincula la entrada en vigor con las ayudas al transporte público, y el "tirón de orejas" del Defensor del Pueblo para que se implante "cuanto antes".