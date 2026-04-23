El ministro de Cultura cancela su visita a Orihuela con motivo de la Senda del Poeta

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cancelado su presencia al acto de inauguración de la Senda del Poeta, que arranca este viernes en Orihuela y recorrerá varios municipios hasta llegar el domingo hasta la tumba de Miguel Hernández en Alicante.

Pocas horas antes del evento, que celebra una polémica edición número 30 desde que se inició la emblemática actividad en 1998 en una fecha cercana a la muerte del poeta, la Subdelegación del Gobierno en Alicante ha informado de que finalmente el ministro no acudirá a la cita por "una causa de fuerza mayor".

Desde hace semanas estaba previsto que fuera, tal y como informó este periódico. Ha sido este jueves cuando la Subdelegación ha enviado la convocatoria y tan solo poco después la cancelación de la misma. Su participación era un golpe de efecto tras la aportación de 40.000 euros por parte del ministerio para el desarrollo de la actividad, que este año no contaba, como en anteriores ocasiones, de la financiación de la Generalitat a través del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), que ha decidido cambiar de formato y presentar una jornada que se celebrará en el Teatro Circo oriolano en octubre, fecha en la que se conmemora el nacimiento del poeta.

Organización

La actividad, organizada por la Fundación Cultural Miguel Hernández y la plataforma "Tu pueblo y el mío", además de recibir el apoyo del Ministerio de Cultura, cuenta con la colaboración de los diez municipios por donde discurre el recorrido (Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche y Alicante), así como de otros colectivos y entidades como la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, la Universidad Miguel Hernández, la Cátedra Miguel Hernández (UMH), el Ateneo Socio-Cultural Viento del Pueblo, la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, Protección Civil de Orihuela, Policía Local, Cruz Roja, Asociación Nacional de Gerristas, Diputación de Alicante y la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Así, arrancará este viernes en el Rincón Hernandiano (calle Miguel Hernández, 75) a partir de las 9:45 horas -los senderistas podrán acreditarse a partir de las 8 horas- con un acto presentado por el periodista Pepe Ruiz y que contará con las intervenciones de Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández; el presidente de la plataforma "Tu pueblo y el mío", Lucas López Moreno; actuaciones de Manuela García Gómez, Román López Cabrera y Moncho Otero; la entrega de la distinción "Senderista del año" a Pilar Casasola Quesada, compañera de Francisco Esteve Ramírez, uno de los impulsores de la Senda, fallecido el pasado 16 de febrero y a quien va dedicada esta edición tan especial, y a sus hijas María y Laura Esteve Díaz, y una breve intervención del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara.