Orihuela refuerza la limpieza viaria con una inversión histórica

Orihuela se encuentra en un momento de transformación de uno de los servicios públicos que más impacto tiene en la vida diaria de los vecinos: la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos. La mejora no se plantea solo como una renovación de maquinaria o como una respuesta técnica, sino como una actuación integral que pretende cambiar la imagen de la ciudad, reforzar la atención en pedanías y costa, y hacer más fácil para el ciudadano colaborar con una Orihuela más limpia.

La magnitud del reto no es menor. El municipio presenta una complejidad singular. Cuenta con 23 pedanías dispersas por el término municipal, un territorio que de punta a punta supera los 40 kilómetros de distancia y una franja litoral con más de 50 urbanizaciones. Esa diversidad territorial obliga a adaptar medios, rutas y recursos a realidades muy distintas según se trate del casco urbano, las pedanías o la costa. Precisamente por ello, desde la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se insiste en que la mejora del servicio debía pasar por una inversión ambiciosa y por una planificación a medio plazo.

La mayor inversión para modernizar el servicio

En ese contexto se enmarca la importante renovación impulsada por el Ayuntamiento de Orihuela, con una inversión que ronda los 6 millones de euros, la mayor destinada a esta concejalía en muchísimos años. La concejala del área, Rocío Ortuño, lo resumió durante su participación en la jornada «Proyectando Vega Baja»: «Era un servicio que recogió el ayuntamiento por gestión directa en 2012 y necesitaba muchísima inversión». A su juicio, los pasos dados en los últimos meses responden a una demanda vecinal clara: «Poco a poco se han ido dando pasos para esa mejora del servicio necesario que pedía la ciudadanía también».

La renovación ya ha comenzado a traducirse en actuaciones concretas. Primero llegaron nuevas sopladoras, después contenedores especialmente necesarios en la costa y en pedanías, acompañados por un estudio de contenerización para ajustar mejor su ubicación y número a las necesidades reales de cada zona. Además, está prevista la incorporación del quinto contenedor, una medida clave para seguir avanzando en separación de residuos y sostenibilidad.

El Ayuntamiento de Orihuela ha incorporado seis nuevos camiones y cinco vehículos destinados al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos (RSU). / INFORMACIÓN

¿Qué supone esto para el ciudadano? Sobre todo, una mejora práctica y perceptible. Más medios significan menos tiempos de espera, más capacidad para responder a incidencias, una recogida más constante durante todo el año y una atención más equilibrada entre ciudad, pedanías y costa. También implica que no será necesario recurrir al alquiler de vehículos en momentos de más demanda, lo que aporta mayor estabilidad al servicio. En otras palabras, el vecino notará calles atendidas con mayor frecuencia, una recogida más ordenada y una respuesta más rápida ante acumulaciones, enseres o problemas puntuales.

A esa mejora se suman otros vehículos ya incorporados o en proceso de llegada: camiones recolectores de carga lateral y trasera, barredoras para reforzar la limpieza viaria, camiones de caja abierta para enseres, un vehículo con grúa para restos de poda, una hidrolimpiadora, un camión cuba y vehículos ligeros de inspección técnica. Estas últimas unidades permitirán hacer un seguimiento diario de incidencias en la vía pública, detectar problemas con rapidez y coordinar mejor las actuaciones.

Uno de los frentes donde esa renovación tendrá un impacto más claro es en la retirada de enseres y en la recogida selectiva. De hecho, la concejala ha señalado que «uno de los objetivos es reforzar la recogida selectiva y dar una mejor respuesta en la retirada de enseres, que es una de las demandas más frecuentes de los vecinos», al tiempo que ha subrayado que «con más medios y mejor coordinados vamos a poder ofrecer un servicio más eficaz y cercano».

Recogida de cartón puerta a puerta

Dentro de esa estrategia cobra especial importancia el nuevo programa de recogida de cartón puerta a puerta para establecimientos comerciales. La medida busca acabar con una imagen en muchas calles: cajas y embalajes acumulados junto a contenedores o en la vía pública fuera del horario adecuado. Gracias a la inversión en nuevos camiones y a la reorganización del servicio, el Ayuntamiento estudia y pone en marcha este sistema específico para que el cartón comercial se retire directamente en origen. El beneficio es doble. Por un lado, mejora la estética urbana y evita escenas de saturación que afean calles y plazas. Por otro, favorece una recogida selectiva más eficaz y ordenada.

Educación ambiental y colaboración ciudadana

Sin embargo, esta modernización del servicio no se entiende sin un segundo eje: la educación ambiental. El Ayuntamiento insiste en que una ciudad más limpia no depende solo de disponer de mejores vehículos, más contenedores o nuevas rutas, sino también de contar con ciudadanos comprometidos con el uso correcto del servicio. La limpieza viaria y la recogida de residuos requieren colaboración vecinal, tanto en la separación en origen como en el respeto a horarios, puntos de depósito y normas básicas de convivencia.

Rocío Ortuño, concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Orihuela, durante su intervención en «proyectando Vega Baja». / Alex Domínguez

Orihuela parte de una base positiva en algunos ámbitos. Según ha destacado la propia edil, el vidrio es uno de los residuos que mejor se recicla en el municipio y la ciudadanía responde bien al uso de los contenedores correspondientes. El reto ahora pasa por trasladar ese comportamiento al plástico y al papel-cartón, mejorando los porcentajes de recogida selectiva y reduciendo los residuos impropios. Ahí, la información y la sensibilización resultan decisivas.

La aprobación del plan local de residuos, inexistente hasta la llegada del actual equipo de gobierno, marca también un cambio de rumbo. «Tener un plan local es importante, es trazar una línea, para saber dónde estás y hacia dónde tienes que ir». Ese documento permite analizar necesidades, priorizar inversiones y adaptar el servicio a la realidad de un municipio extenso y diverso. Junto a ello, la creación de la empresa pública municipal Ecoplan busca dar estructura y capacidad de gestión a esta nueva etapa.

Una modelo más moderno y eficiente

Así, Orihuela avanza hacia un modelo de limpieza y recogida de residuos más moderno, más eficiente y más próximo al ciudadano. La incorporación de nuevos camiones, barredoras y vehículos de apoyo, la mejora de la contenerización, el refuerzo de la recogida selectiva, la puesta en marcha del servicio puerta a puerta para el cartón comercial y la apuesta por la educación ambiental forman parte de una misma estrategia.

Ahora, como ha señalado Rocío Ortuño, toca que esa inversión se vea en la calle y que el ciudadano perciba el cambio. Ese será el verdadero indicador del éxito: que la mejora del servicio se traduzca en una ciudad más limpia, más ordenada y mejor cuidada, capaz de responder a la complejidad territorial de Orihuela, con sus 23 pedanías, su núcleo urbano, su extensa costa y un municipio disperso que exige soluciones adaptadas a cada realidad.