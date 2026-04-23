El primer y segundo premio de la Lotería Nacional caen en la provincia de Alicante
El sorteo del jueves 23 de abril deja premios repartidos en la Vega Baja y en la capital de la provincia
Tanto el primer como el segundo premio de la Lotería Nacional han caído este jueves 23 de abril en la provincia de Alicante.
El primero ha soreído a un vecino de Catral, en la Vega Baja, que adquirió su número en la administración ubicada en la Avenida de la Constitución del municipio catraleño. Este primer premio está valorado en 30.000 euros al acertante que hoy ha sido para el número 39770.
El segundo premio, valorado en 6000 euros al número ha caído en la administración ubicada en El Corte Inglés de la Avenida Maisonnave. El número agraciado con el segundo premio ha sido el 71004.
Reintegros
Los reintegros de la Lotería Nacional correspondientes al jueves 23 de abril de 2026 son: 0 - 3 - 8.
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.
Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.
Lotería Nacional del jueves
La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.
Lotería Nacional del sábado
La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.
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