Resultados de la Lotería Nacional del jueves 23 de abril: estos son los números premiados

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 23 de abril de 2026 no ha dejado premios mayores en la provincia de Alicante. El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha sido para el número 78.726, consignado en Madrid. El segundo premio, de 6.000 euros al décimo, ha correspondido al 20.710, repartido en varias localidades de otras provincias.

En el listado oficial del sorteo no figura ningún punto de venta de Alicante entre las administraciones consignatarias de los dos premios principales, por lo que esta vez la suerte ha pasado de largo por la provincia. El segundo premio se ha vendido en distintos municipios de comunidades como Cataluña, Andalucía, Madrid, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Canarias.

Reintegros

Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 23 de abril de 2026 son los números 5, 6 y 7.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.