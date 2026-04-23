Senderismo gratis para jóvenes en Torrevieja: dos rutas para descubrir La Mata esta primavera

La primavera suele ser la estación perfecta para reencontrarse con el senderismo. Las temperaturas más suaves, los días más largos y la explosión de color en los espacios naturales convierten estos meses en el mejor momento para caminar sin prisas, mirar el paisaje con otros ojos y recuperar una forma de ocio que mezcla ejercicio, desconexión y descubrimiento del territorio. Y es que, salir a caminar ya no es solo una actividad deportiva: también es una forma de socializar, de aprender a leer el entorno y de relacionarse con el patrimonio natural más próximo.

En la Vega Baja, además, el senderismo primaveral tiene un atractivo especial. Pocos territorios reúnen en tan poca distancia humedales, saladares, dunas, litoral y parajes para visitar. Torrevieja y su entorno se han convertido en uno de los mejores ejemplos con enclaves como el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja o el Paraje Natural Municipal Molino del Agua. Son espacios muy conocidos por vecinos y visitantes, pero no siempre por la población más joven.

Senderismo para jóvenes

Con la idea de acercar el paisaje a los jóvenes nace en Torrevieja el programa municipal “Senderismo para Jóvenes”, integrado en el lema “Juventud y Naturaleza”. La iniciativa ha sido impulsada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y se dirige a personas de entre 14 y 30 años. El programa incorpora dos rutas de senderismo gratuitas de concienciación medioambiental.

La propuesta va más allá de una simple caminata organizada. El planteamiento municipal es utilizar estas salidas como una experiencia compartida en la que los participantes puedan conocer mejor los espacios naturales del municipio. La idea es que el senderismo funcione como herramienta educativa y también como punto de encuentro.

Dos rutas de senderismo

El calendario anunciado incluye dos jornadas en horario de mañana, de 9:30 a 13:00 horas. La primera cita está prevista para el 26 de abril en la Laguna de La Mata, una ruta guiada pensada para acercar a los participantes a la biodiversidad de este ecosistema protegido. La segunda salida se ha programado para el 24 de mayo y recorrerá el litoral de la playa de La Mata y el Paraje Natural Municipal Molino del Agua, con atención especial a la conservación del cordón dunar.

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Actividad gratuita y con plazas limitadas

La actividad será gratuita, aunque con plazas limitadas. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja o en las oficinas del CIAJ, mientras que la Concejalía de Juventud ha habilitado además varios canales para resolver dudas: el correo juventud@torrevieja.eu, el teléfono 965 714 072 y el WhatsApp 606 055 291.