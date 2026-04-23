VegaFibra lleva la videovigilancia inteligente a un nuevo nivel

El grupo de telecomunicaciones VegaFibra y SomosFibra sigue consolidándose como el socio tecnológico de referencia para las administraciones locales, transformando la gestión de la seguridad ciudadana y el tráfico mediante tecnología avanzada. Los recientes sistemas de videovigilancia inteligente desplegados en el municipio alicantino de Cox y la localidad murciana de Abanilla han marcado un antes y un después en la prevención de delitos, demostrando la eficacia de integrar tecnología de vanguardia sobre una red propia de fibra óptica de alta capacidad.

Cámaras 4K y conectividad sin latencia

La excelencia técnica es el pilar de estas iniciativas. Ambos proyectos han sido dotados con cámaras especializadas de resolución 4K y visión nocturna, utilizando tanto cámaras de lectura automática de matrículas (LPR) como cámaras de contexto para proporcionar a las autoridades una perspectiva visual inmejorable del entorno.

Para asegurar el flujo constante y en tiempo real de estas imágenes de alta definición hacia los centros de control policiales, todos los puntos se conectan a través de la infraestructura de fibra óptica propia de VegaFibra. Esta conectividad garantiza la fluidez en el seguimiento, evitando interrupciones en momentos en los que una rápida intervención es crítica.

Los recientes sistemas de videovigilancia inteligente han marcado un antes y un después. / INFORMACIÓN

Software Detrafic: Anticipación policial al servicio de la convivencia

El núcleo inteligente de estos sistemas es el software Detrafic, una herramienta operativa certificada bajo la categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad. Detrafic trasciende la simple vigilancia para ofrecer un modelo predictivo, capaz de identificar no solo vehículos con matrícula, sino también motocicletas, bicicletas e incluso detectar la nacionalidad del vehículo.

A través de filtros de búsqueda avanzados —como color, marca, modelo o trayectoria— la Policía Local puede realizar búsquedas exhaustivas en segundos. Especialmente innovador es su sistema de avisos automatizados, que permite la anticipación al delito al notificar directamente a las patrullas al instante en que un vehículo sospechoso entra al perímetro, agilizando enormemente los tiempos de respuesta.

De Cox y Abanilla a futuros proyectos de expansión

En 2024, Cox fue pionero al inaugurar un sistema centralizado con un Control Avanzado con videowall y 45 cámaras, cuya ampliación efectiva se llevará a cabo en 2026 mediante la actualización a Detrafic y la adición de nuevos puntos LPR. Por su parte, la reciente activación de este ecosistema en Abanilla —aprovechando 12 potentes cámaras estratégicas y financiado en parte con inversiones del Gobierno regional— ya está maximizando la eficiencia policial local en la percepción de seguridad de sus ciudadanos.

Bajo este modelo probado, VegaFibra proyecta expandir la tecnología inteligente a otros municipios. «El sistema que implementamos actúa como una herramienta preventiva y de mejora de la convivencia que se adapta de manera escalable y personalizada a las necesidades de cada localidad», afirma Ángel Pic, CEO de SomosFibra y gerente de VegaFibra. Prueba de este compromiso es la presencia de la compañía como opción destacada en futuras licitaciones para el desarrollo de proyectos de características muy similares en San Pedro del Pinatar y Orihuela.

VegaFibra y SomosFibra mantienen firme su objetivo de liderar la transformación digital en el ámbito rural y urbano, uniendo conectividad propia de proximidad con inteligencia artificial bajo estándares máximos de ciberseguridad.