«Estamos mejorando infraestructuras para que sean más resilientes ante sequías y lluvias torrenciales»

Andrés Martínez Gumbau ha cumplido recientemente poco más de medio año al frente de Veolia en la comarca que le vio nacer, tras una larga trayectoria de 25 años como Ingeniero Industrial en el grupo en otras comunidades como Murcia o Andalucía. Ahora, residiendo en Orihuela y retomando el contacto con el territorio del que siempre se ha sentido parte, cuenta con la perspectiva del tiempo y de la experiencia para analizar en qué situación se encuentra la gestión del ciclo integral del agua en la mayor parte de municipios de la Vega Baja (19 en concreto).

¿Qué cambios han llamado más su atención en esta vuelta a sus orígenes?

Para mí, una de las cuestiones que más quiero poner en valor y que, sin duda, me está ayudando mucho en esta vuelta es el gran equipo humano con el que cuenta Veolia en el sur de la provincia de Alicante. La gente de Vega Baja son trabajadores muy comprometidos con la calidad del agua, el ahorro hídrico y la sostenibilidad, lo que nos facilita mucho más trasladar a los ayuntamientos y a la ciudadanía la importancia de valorar el agua que cada día sale del grifo en cada hogar de la comarca.

Además del equipo humano, ¿qué retos o prioridades ha encontrado en la comarca en esta nueva etapa?

Existe una estrategia general del grupo que tiene como objetivo mejorar las infraestructuras existentes para incrementar su resiliencia ante posibles efectos como la sequía o las lluvias torrenciales, porque los efectos del cambio climático son ya un hecho evidente al que debemos hacer frente. De hecho, desde Veolia se está trabajando para dar por completadas las obras incluidas en el plan Vega Baja Renhace, algunas de las cuales ya se han finalizado y puesto a prueba en los últimos episodios de lluvias intensas, como las del pasado mes de octubre. Se trata de iniciativas como parques inundables o tanques de tormentas que ayudan a controlar las grandes acumulaciones de agua evitando de esta manera que los municipios y sus ciudadanos puedan sufrir las consecuencias de una riada. Se está haciendo una gran apuesta por la innovación, tanto a este nivel como facilitando el acceso a los datos por parte de la ciudadanía con herramientas como la telelectura, que ya está implantada en un gran número de contadores de la Vega Baja.

Su vuelta ha coincidido también con la integración definitiva de Hidraqua en el grupo Veolia, ¿qué efectos puede tener esto en los ciudadanos de la Vega Baja, donde además sois el gestor mayoritario?

Por mi parte considero que esta integración solo puede tener ventajas. Hay que tener en cuenta que Veolia es una multinacional líder del sector medioambiental en el mundo. De hecho, tiene presencia en los cinco continentes y emplea a más de 200.000 personas, que no sólo gestionan agua, sino también energía y residuos. Esto supone para nosotros pasar a formar parte de un grupo todavía más amplio, más profesional, que nos reforzará en nuestro objetivo de avanzar hacia la gestión aún más sostenible.

Formar parte de un gran grupo siempre te hace más fuerte, pero en nuestro caso lo que tenemos claro es que no vamos a perder la estructura en cada municipio, la cercanía con el territorio que nos ha caracterizado siempre y el compromiso con cada uno de nuestros clientes. El cambio de marca no va a alterar en absoluto la prestación del servicio ni la fluida relación público-privada que mantenemos con las instituciones públicas y que nos va a permitir seguir avanzando en la mejora y sostenibilidad de las redes de abastecimiento de agua municipales, siendo cada vez más resilientes.

Iniciativas como parques inundables o tanques de tormentas ayudan a controlar las grandes acumulaciones de agua. / INFORMACIÓN

Desde Veolia lleváis años ya apostando por la innovación como un factor clave en la mejora del servicio, pero también en la contribución a la sostenibilidad y al ahorro de agua, ¿qué medidas podría destacar que sean más cercanas a la ciudadanía?

Una de las cuestiones más visibles o útiles para la ciudadanía es la apuesta por la digitalización de los servicios, lo que nos va a permitir contar con datos en tiempo real y poder ser más previsores, tanto con el consumo como con la reacción ante fugas o eventos sobrevenidos. En esto tiene una gran importancia la implantación de la telelectura, Estamos impulsando principalmente dos vías, también de la mano de los ayuntamientos. Por una parte estamos apostando por la digitalización de los servicios, ya que nos da un conocimiento más detallado de la demanda de agua en cada zona y cada momento. De ahí la importancia, por ejemplo, de la telelectura. Este sistema permite al propio usuario tener un control constante de su consumo, detectar cualquier fuga de forma instantánea y poder planificar una propuesta de ahorro. Además, a nosotros nos permite detectar consumos anómalos, establecer cuáles son los periodos de mayor necesidad de agua potable y trazar tendencias que nos hacen más eficientes.

¿En qué punto se encuentra esta apuesta por la telelectura?

Ahora mismo podemos hablar de que ya hemos implantado este servicio en el 50% de los municipios que gestionamos en la Vega Baja. Incluso algunos de ellos como Bigastro o Jacarilla ya rozan el 100% y en ciudades como Orihuela ya está instalado a más de 57.000 ciudadanos, lo que supone más del 60% de la población. Nuestra intención es que en dos o tres años como máximo toda la comarca cuente con este servicio.

Sin duda, esta comarca cuenta con un motor económico fundamental, como es el turismo, sobre todo en municipios como Guardamar, Orihuela o Torrevieja, todos ellos gestionados por Veolia. ¿Son diferentes los retos en estas zonas costeras?

Aquí se suman fenómenos climáticos cada vez más extremos, como los periodos de sequía que son cada vez más frecuentes y duraderas, porque los momentos de lluvias torrenciales tampoco nos ayudan a garantizar un abastecimiento futuro. Por eso, garantizar el agua potable en cualquier momento del año, independientemente de los picos de gasto derivados del turismo, es fundamental en nuestra gestión. Aunque la realidad es que cada vez es mayor el número de personas que están viniendo a la Vega Baja a residir durante todo el año, lo que hace que las diferencias poblacionales entre las temporadas de invierno y verano ya no sean tan extremas.

Existe una estrategia general del grupo que tiene como objetivo mejorar las infraestructuras existentes para incrementar su resiliencia ante posibles efectos como la sequía o las lluvias torrenciales. / INFORMACIÓN

¿Qué soluciones se están impulsando para responder a esa presión turística y residencial?

Para nosotros el camino a seguir es la apuesta por el agua regenerada, que nos ayudará a ahorrar agua potable, y llevar a cabo una inversión de forma continuada para la mejora de las infraestructuras. En este sentido, el Ayuntamiento de Orihuela está invirtiendo 2,5 millones en la construcción de un nuevo depósito en Orihuela Costa, lo que nos permitirá aumentar en 6.000 m3 la posibilidad de abastecimiento. Esto será muy importante especialmente en verano, porque cada agosto nos encontramos con una demanda de agua que supera la capacidad de transporte que tenemos a esta zona y que ahora ya no será necesaria.

¿Cómo le explicaría al ciudadano que la calidad del agua de su municipio está garantizada para consumo propio y es mucho más económica y ecológica?

Yo creo que cada vez es más importante concienciar a la ciudadanía de la importancia de consumir agua del grifo. En primer lugar porque su calidad está totalmente garantizada, con análisis y controles sanitarios continuados que protegen al usuario. Y luego porque supone un gran ahorro a nivel económico para las familias, pero también a nivel medioambiental. El agua embotellada es, de media, 300 veces más cara que el agua del grifo, y además supone una generación de residuos contaminantes que debemos reducir entre todos.