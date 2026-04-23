La versión más huertana de la Senda del Poeta llega al Congreso de los Diputados

Hay a quien la primera etapa de la Senda del Poeta, que arranca en Orihuela, es de las que más le gusta, porque "atraviesa la huerta, con su olor a azahar", como describió Pilar Casasola en 2023 con motivo del galardón de "Senderista del año" a su compañero, Francisco Esteve, uno de los impulsores de la iniciativa y que falleció el pasado 16 de febrero, a quien va dedicada esta edición especial -y polémica- en la que será ella la que reciba este reconocimiento.

La versión más huertana de esta actividad que desde 1998 rinde homenaje a Miguel Hernández llega al Congreso de los Diputados de la mano de Sumar, que ha presentado una Proposición No de Ley por la puesta en valor de la Senda del Poeta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja.

Así, el grupo parlamentario expone que se trata de un proyecto cultural, educativo y agroambiental que recorre los paisajes de la huerta de Orihuela y zonas colindantes, mostrando la estrecha relación entre agricultura, territorio y memoria colectiva: "Esta iniciativa no solo honra la obra de Miguel Hernández, sino que también reivindica la centralidad de la huerta y la vida campesina en la construcción cultural y social de nuestra región".

Un grupo de escolares en la etapa de la Senda del Poeta por la Vega Baja / Información

En este sentido, el texto apunta que la Generalitat Valenciana ha retirado recientemente "de manera arbitraria la subvención del proyecto, generando un ataque claro contra la memoria histórica y el legado de Miguel Hernández, comprometido con la República, la democracia y la justicia social". Esta decisión, insiste, constituye "un acto de persecución ideológica y censura cultural que pretende invisibilizar la lucha por los derechos y libertades que defendió con su vida y obra".

Ante esta "agresión", continúa, el Ministerio de Cultura ha asumido la subvención, demostrando que el Estado debe ser un garante de la cultura, la memoria histórica y los derechos colectivos, frente a "intereses políticos locales que buscan silenciar la memoria de quienes lucharon por la democracia y los derechos del pueblo".

Huerta y agricultura

De esta forma, la proposición centra la Senda del Poeta no solo como un recurso cultural y educativo, sino también como "un instrumento de revalorización de la huerta y la agricultura como patrimonio vivo, promoviendo la sostenibilidad rural, el turismo responsable y la dignificación del trabajo campesino, históricamente olvidado y menospreciado".

Para Sumar, es "un acto de justicia social reconocer que la huerta, como espacio de trabajo, resistencia e identidad, forma parte de la memoria histórica y cultural de Orihuela y del conjunto de la provincia". Por ello, añade, "es urgente" que el Congreso de los Diputados respalde el proyecto, "reafirme su compromiso con la memoria republicana, la cultura popular y la agricultura sostenible, y condene cualquier intento de censura o persecución ideológica que busque invisibilizar la memoria de Miguel Hernández y la labor educativa y social de la Senda del Poeta".

La iniciativa busca que el Congreso inste al Gobierno a manifestar el apoyo firme a la Senda del Poeta, reconociendo "su valor cultural, educativo, agrícola y de memoria histórica y democrática", así como garantizar su estabilidad económica, continuidad de actividades y promoción pública, asegurando que el legado de Miguel Hernández y la huerta sean reconocidos como patrimonio colectivo.

También pretende que se incluya explícitamente en la Senda la dignificación del trabajo en el campo, la sostenibilidad rural y la valorización del territorio, además de condenar cualquier intento de persecución ideológica, censura o invisibilización de la memoria histórica y fomentar la cooperación activa entre administraciones y organizaciones sociales para que el proyecto sea sostenible, participativo y promueva los derechos culturales y territoriales de la población.