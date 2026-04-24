Alcachofas de la Vega Baja: seis recetas que no conoces y que te sorprenderán

Si hay una verdura que es protagonista de la huerta de la Vega Baja es la alcachofa. Este exquisito producto de la huerta alicantina se caracteriza por su textura delicada y su sabor único y tiene innumerables combinaciones en la cocina, y muchas de ellas seguro que no conoces.

Es por ellos que aquí recogemos seis recetas que las harán protagonistas de tus comidas pero también recopilamos consejos de conservación y beneficios para tu organismo.

Purés y cremas con la alcahofa como protagonista

Las cremas de verduras son una opción perfecta para una comida o cena ligera, nutritiva y fácil de digerir. Puedes hacerlas con cualquier verdura que tengas a mano, pero siempre es más recomendable aprovechar los vegetales de temporada. Este mes de abril puedes disfrutar de las alcachofas, acelgas, apios o calabazas como algunas de las verduras de temporada.

Puré de alcachofas

Necesitarás 10 alcachofas, una cebolla y un puerro. Lava bien las alcachofas y retira las hojas hasta quedarte únicamente con los corazones. Córtalos en cuatro partes y ponlos a cocer en una cazuela. Añade también la cebolla y el puerro, previamente lavados y troceados en porciones medianas. Deja que todas las verduras se cocinen durante 20 minutos y, transcurrido ese tiempo, tritúralas hasta obtener una mezcla uniforme.

Ingredientes:

10 alcachofas

3 dientes de ajo

3 patatas

sal

perejil

aceite de oliva virgen extra

un litro de agua

Calienta agua con sal en una cazuela. Pela las patatas y las alcachofas, retirando el corazón, y sumérgelas en agua con limón. Añade las patatas y las alcachofas al agua y cuece durante 25 minutos. Dora los ajos laminados en aceite y reserva. Fría las patatas y las alcachofas en aceite hasta dorarse. Vuelve a la cazuela, añade agua o caldo y las verduras, y cocina hasta que estén tiernas. Tritura todo hasta obtener una crema suave. Sirve con pan tostado, picatostes o semillas de calabaza.

Cómo preparar una crema de alcachofas. / Shutterstock

Puré de calabaza y alcachofas

Para preparar esta crema hacen falta medio kilo de calabaza, una cebolleta y una alcachofa. Primero, lava y pela la calabaza y la cebolleta, y después córtalas en porciones medianas. Cuece ambos ingredientes en una cazuela con agua durante unos 30 minutos. Una vez pasado ese tiempo, tritúralo todo hasta obtener una crema con una textura suave. A continuación, limpia y pela la alcachofa, córtala en láminas finas y saltéala en una sartén con una cucharadita pequeña de aceite. Por último, coloca la alcachofa salteada encima de la crema.

Puré de alcachofas y espinacas

Para elaborar esta crema hacen falta medio kilo de alcachofas y 250 gramos de espinacas. Como ya se ha señalado, también se pueden usar estas verduras congeladas, ya que suelen venir limpias y troceadas. En ese caso, basta con cocerlas durante unos 20 minutos en una cazuela grande con agua. Transcurrido ese tiempo, aparta la cazuela del fuego y tritura las verduras con la batidora. Si la crema queda demasiado densa, añade un poco más de agua hasta conseguir la textura deseada.

Para preparar esta receta hacen falta 400 gramos de guisantes, 4 alcachofas, mantequilla, 80 gramos de cebolla tierna picada en brunoise, 120 gramos de butifarra negra, 120 cl de caldo de pollo y 3 dl de anís seco.

Alcachofas y guisantes con butifarra negra ’ofegats’ del restaurante Gala. / Información

Empieza cocinando la cebolla en un cazo de unos 20 centímetros de diámetro con una nuez de mantequilla, a fuego medio, durante aproximadamente cinco minutos. La idea es que pierda firmeza y quede pochada. A continuación, incorpora las alcachofas cortadas en cuartos. Cuando la cebolla esté bien cocinada, añade los guisantes y cúbrelos con el caldo de pollo.

Deja que se cocine a fuego medio-alto y con la tapa puesta hasta que el caldo se haya reducido y los guisantes estén hechos. Lo notarás porque empiezan a perder consistencia y parecen desinflarse ligeramente. En ese momento, baja el fuego al mínimo e incorpora la butifarra negra y el anís. Deja que el alcohol se evapore durante más o menos un minuto y la receta estará lista para servir.

Alcachofas a la air fryer

Preparar alcachofas en una freidora de aire caliente es una opción sencilla y rápida para conseguir un aperitivo sabroso o una guarnición más saludable.

Ingredientes:

4 alcachofas frescas

1/4 de taza de harina

1/4 de taza de pan rallado

1/4 de taza de queso parmesano rallado

1 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta y aceite en aerosol para cocinar.

Las alcachofas en tu freidora de aire pueden ser un acompañamiento exquisito / Renata Photography/Shutterstock

Lo primero es limpiar las alcachofas. Retira los tallos y las hojas exteriores más duras. Después, corta la parte superior y elimina las hojas de arriba hasta quedarte con el corazón y las hojas más tiernas. Parte cada alcachofa en cuartos y quita la parte interior con ayuda de un cuchillo o una cuchara. Deben quedar bien limpias y sin pelos.

En un bol, mezcla la harina, el pan rallado, el queso parmesano, el ajo en polvo, la sal y la pimienta. Reboza cada trozo de alcachofa en esta mezcla, procurando que quede cubierto por completo. A continuación, pulveriza un poco de aceite en la cesta de la freidora de aire caliente. Coloca dentro los trozos de alcachofa, evitando que queden demasiado juntos.

Cocina las alcachofas en la freidora de aire caliente a 200 °C durante unos 10 o 12 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se hagan de manera uniforme. Cuando estén listas, sácalas de la freidora y sírvelas calientes acompañadas de la salsa que prefieras.

Cómo conservar las alcachofas

Una vez en casa, si no vamos a consumir las alcachofas de inmediato, es crucial conservarlas correctamente. Aquí te dejamos algunas recomendaciones:

Para mantenerlas frescas durante una semana, colócalas en una bolsa de plástico cerrada y guárdalas en el frigorífico.

durante una semana, colócalas en una y guárdalas en el frigorífico. Si las compras con tallo , puedes conservarlas en agua , como si fueran flores, y mantenerlas en el frigorífico. No cortes el tallo hasta que vayas a usarlas para evitar que se sequen.

, puedes conservarlas en , como si fueran flores, y mantenerlas en el frigorífico. No cortes el tallo hasta que vayas a usarlas para evitar que se sequen. Si deseas conservarlas durante varios meses , la mejor opción es el congelador .

, la mejor opción es el . Una vez cocidas, deben guardarse en el frigorífico y consumirse preferentemente en 24 horas.

Propiedades beneficiosas de las alcachofas