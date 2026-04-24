El Ayuntamiento destinará 619.000 euros hasta 2029 en retener a la Universidad de Alicante en Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado este viernes una renovación del convenio de colaboración con sede de la Universidad de Alicante hasta 2029 para garantizar el funcionamiento y la financiación de la Sede Universitaria de Torrevieja y del Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente (TI·LAB), "fortaleciendo así una alianza estratégica que sitúa a la ciudad -según asegura el equipo de gobierno- en una posición destacada dentro de la Red de Sedes Universitarias de la Vega Baja".

El acuerdo compromete 619.000 euros de las arcas muncipales hasta el año académico 2028-2029 en financiar la actividad académica e investigadora vinculada a la ciudad que desarrolle la Universidad de Alciante.

Este acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años, supone "un paso decisivo" en la apuesta municipal por "el conocimiento, la innovación y la generación de oportunidades, fortaleciendo un modelo de ciudad que mira al futuro a través de la educación, la investigación y la colaboración institucional", según las mismas fuentes.

Aportación municipal

El convenio establece una aportación municipal de 162.000 euros para el ejercicio 2026, destinada al desarrollo de las actividades de la sede universitaria, el funcionamiento del Laboratorio de Turismo Inteligente, la dirección académica y la coordinación del propio TI·LAB. Asimismo, se prevé una financiación de 150.000 euros anuales durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029, lo que permitirá asegurar la estabilidad del proyecto y planificar a medio plazo nuevas iniciativas formativas, científicas y de innovación.

Como novedad, el acuerdo incorpora una línea específica de 30.000 euros destinada al estudio de la biodiversidad microbiana de la Laguna de La Mata y Torrevieja, "una investigación -según valora el municipio- de alto valor científico que ampliará el alcance estratégico del convenio y contribuirá al conocimiento y protección del patrimonio natural" torrevejense.

La actual sede oficial de la UA en Torrevieja se encuentra en el Centro Cultural Virgen del Carmen / INFORMACIÓN

Programación "universitaria estable"

La Sede Universitaria de Torrevieja continuará siendo "un espacio dinámico y accesible" para la ciudadanía, "orientado a la realización de conferencias, seminarios, cursos formativos, actividades culturales y proyectos de investigación", con una programación estable y de calidad que responde a las necesidades reales del municipio y de su entorno social, educativo y profesional.

Gracias a este convenio, recamarca el Ayuntamiento, se garantiza la continuidad de iniciativas académicas y divulgativas que fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida y la participación ciudadana, contribuyendo al fortalecimiento del tejido cultural y formativo local.

Además, la sede, coordinada por el profesor Jesús Segarra, seguirá desempeñando un papel fundamental como punto de encuentro entre la universidad, la administración pública, el tejido empresarial y la sociedad civil, favoreciendo la creación de sinergias y el intercambio de conocimiento en ámbitos estratégicos para el desarrollo del territorio. La UA también quiere desplegar oferta de microcredenciales con cursos especializados.

🤝 Convenio UA – Ayuntamiento de Torrevieja (2026-2029) Anualidad Aportación Destino / Objetivos 📅 2026 162.000 € Sede Universitaria, TI·LAB, dirección académica y coordinación. +30.000 € para estudio de biodiversidad microbiana de las lagunas. 📅 2027 150.000 € Continuidad de programación estable: cursos, seminarios, investigación y transferencia de conocimiento. 📅 2028-2029 150.000 €

anuales Consolidación del TI·LAB como motor de innovación turística sostenible e inteligente. 🎯 Objetivos ✅ Fortalecer alianza UA-Torrevieja • ✅ Impulsar turismo inteligente • ✅ Fomentar I+D+i • ✅ Proteger patrimonio natural 💶 TOTAL 612.000 € Inversión municipal comprometida para el periodo 2026-2029

Ti·Lab

Uno de los ejes principales del convenio es la continuidad y consolidación del Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente (TI·LAB), un espacio de innovación adscrito a la sede universitaria en el que colaboran institutos universitarios especializados en investigación turística e informática. Este laboratorio seguirá impulsando proyectos de investigación y desarrollo, formación especializada y transferencia de conocimiento en un sector esencial para el presente y el futuro de Torrevieja: el turismo.

El TI·LAB contribuirá a avanzar hacia un modelo turístico "más sostenible, inteligente, competitivo e innovador, basado en el uso de la tecnología, el análisis de datos y la planificación estratégica, reforzando la capacidad de la ciudad para adaptarse a los nuevos retos del sector turístico y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a residentes y visitantes".

Convenios

El Ayuntamiento mantiene convenios plurianuales similares con la UNED y la Universidad Miguel Hernández, aunque de menor cuantía. La financiación municipal -y su continuidad- es la que ha permitido asentar un grado de Magisterio en la UNED, que es una sucursal de la sede de Elche, además de los cursos de la universidad abierta y los de preparación para la selectividad de mayores de 25 años.

Mientras que Universidad Miguel Hernández se ha comprometido a poner en marcha desde septiembre un nuevo grado en dirección de empresas turísticas a través de la entidad privada adscrita IMEP (Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo), que tiene como núcleo de impulso a la empresa Esatur.

Solo si hay financiación externa

Pese a que Torrevieja es la quinta ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana la presencia de actividad universitaria se reduce, de momento y a falta de que el grado de la UMH se haga realidad, a la que se sostiene con financiación municipal.

Otras ciudades de menor peso demográfico como Orihuela, Alcoy o Altea cuentan con sus propios campus presenciales. En el caso de Orihuela, tras la movilización ciudadana en los años 90 del pasado siglo, se mantuvo la Escuela Politécnica Superior de Desamparados -el Campus técnico más antiguos de la Comunidad Valenciana- y el Campus de las Salesas, ambos de la UMH y un amplio abanico de titulaciones, y la programación de la Cátedra Loazes de la UA.

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Las tres sedes esperan estrenar espacio físico el próximo mes de septiembre en el nuevo edificio de Agamed en la calle Concepción del centro de Torrevieja .