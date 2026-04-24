La CHS adjudica una inversión de 2,4 millones en la mejora del Azud de Ojós donde se derivan las aguas del trasvase y el Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de mejora del Azud de Ojós, en Ojós (Murcia), por un importe total de 2.474.240 (IVA incluido). El Azud de Ojós, que también cuenta con una pequeña presa con capacidad para dos hectómetros cúbicos, forma parte de la infraestructura del cauce del río Segura en el que se produce la derivación de caudales al postrasvase -márgenes izquierda y derecha- que corresponden a la dotación del trasvase del Tajo y los que deben permanecer en el río para el riego tradicional de la Vega Media y Baja y el caudal ecológico del Segura. De ahí la importancia de su mantenimiento. Un tramo del propio río Segura, desde su afluente, río Mundo, se emplea como "canal" del trasvase al recibir los caudales procedentes del Tajo desde la presa de El Talave, aguas arriba.

Presa del Azud de Ojós / INFORMACIÓN

El proyecto se enmarca en las labores "continuadas de mantenimiento y mejora que la CHS desarrolla en sus infraestructuras hidráulicas con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y durabilidad", según señala este viernes la entidad de gestión de la cuenca.

La actuación contempla la ejecución de una nueva pantalla de impermeabilización y drenaje, la instalación de un sistema de auscultación para el control estructural de la infraestructura, así como la reparación y acondicionamiento de diversos elementos metálicos del azud.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Eneas Servicios Integrales, aunque la CHS no lo indica en la información en un contrato que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de los programas destinados a la reducción de pérdidas de agua y mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos.

Actuaciones complementarias

Además, se llevarán a cabo actuaciones complementarias destinadas a la modernización y reparación de distintos elementos del azud, entre ellas la renovación de ataguías y compuertas en las tomas de derivación del Postrasvase, la reparación del cuenco amortiguador, la adecuación de los sistemas de desagüe de fondo y limpiarrejas, así como la mejora de equipos en la impulsión de Ojós y la reforma de la casa de administración.

Así, con esta intervención, la CHS refuerza la modernización y conservación de las infraestructuras hidráulicas, contribuyendo a una gestión más eficiente, segura y sostenible del agua en la demarcación hidrográfica del Segura.

El plazo de ejecución previsto es de 12 meses en un emplazamiento "estratégico dentro del sistema hidráulico del Segura, clave para la regulación y distribución de recursos en la cuenca".

El problema que se quiere resolver

La memoria del proyecto explica que el paraje donde se construyó la presa de Ojós está asentado sobre un basamento de calizas arenosas sobre las que el río ha ido depositando materiales. El espesor de los sedimentos transportados bajo la cimentación actual "es considerable", con un espesor medio de más de 12 metros, y máximo de 17 metros. Para llevar a cabo la presa y el azud de derivación se realizó una red de drenaje desde las galerías principales hasta atravesar la cimentación, con una profundidad media de 25 metros. Para la impermeabilización de la cerrada, durante la construcción de la presa se efectuaron dos pantallas de pilotes iguales.

Azud de Ojós, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En total se construyeron 166 pilotes “in situ”, con un diámetro de 60 centímetros, una longitud media de 16,6 metros y una penetración en la caliza de 2 metros. Para asegurar la estanqueidad de la doble pantalla, se ejecutaron 30 sondeos, a través de los cuales se inyectó un total de 754 toneladas de lechada de cemento en los acarreos que quedaron entre las dos filas de pilotes.

En 2018 se evidenció "el aterramiento e inundación de la red de galerías hasta una altura de, aproximadamente, 1,80 metros de sedimento. "Se desconoce el origen de las toneladas de material que se habían ido acumulando durante años en la galería", pero se puede deducir que es una mezcla de los aportes del río y de arrastres de los pocos drenes que quedaron sin sellar. Con las obras de emergencia de 2019 se procedió a la limpieza de toda la red de galerías y a la condena de la galería de evacuación de filtraciones, paralela al río, ya que se advirtió la entrada de agua desde el propio río, aguas abajo de la presa. Ahora se pretenden impermeabilizar. El proyecto no cuantifica el caudal que se filtra en ese drenaje.

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La infraestructura, construida en el ámbito de las obras del trasvase, siempre ha sido muy cuestionada por sectores conservacionistas y una parte de los regantes tradicionales que consideran que "parte" del caudal que les corresponde del Segura "se pierde" supuestamente en este punto.