Clamor contra PP y Vox en Orihuela en la Senda del Poeta: "Ya matasteis a Miguel una vez y no lo vais a matar una segunda"

Orihuela ha celebrado este viernes el arranque de una Senda del Poeta en su versión más polémica tras la supresión de la financiación por parte de la Generalitat, lo que ha convertido el acto inaugural en el Rincón Hernandiano de la ciudad en un hervidero político.

Una edición, la número 30, especialmente reivindicativa y cargada de simbolismo por coincidir con el 50 aniversario del homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández, en aquel entonces reprimido por el ministro Fraga, un paralelismo que se ha dejado entrever en una especie de bucle en el que el pasado siempre vuelve.

La emblemática actividad, que desde 1998 recorre durante tres días las localidades más representativas en la vida y obra del poeta hasta llegar el domingo hasta su tumba en el cementerio de Alicante, ha tenido lugar con cierto retraso, ya en el mes de abril, cuando siempre se ha realizado en torno a la fecha de su muerte, el 28 de marzo de 1942, precisamente por los avatares que se han producido desde que el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) decidiera destinar su apoyo económico a otro evento con nuevo formato en octubre, cuando nació el escritor, algo que los colectivos hernandianos han visto como una clara intención de PP y Vox, que gobiernan en el Ayuntamiento y en la Generalitat, de suprimir la Senda.

Boicot

En palabras de Lucas López Moreno, presidente la plataforma "Tu pueblo y el mío", que ha organizado esta edición junto a la Fundación Cultural Miguel Hernández, ha sido "una organización difícil y tortuosa, llena de trabas, obstáculos y zancadillas, por la connivencia entre el IVAJ y el Ayuntamiento oriolano para acabar con la Senda". Dicho de otro modo: "Un boicot político en toda regla".

Sin embargo, ha celebrado, "la Senda no es de las administraciones, es del pueblo, y la gente se ha tirado a la calle", cifrando la participación en 1.500 personas, incluyendo a alumnos de numerosos institutos y centros escolares.

Por eso, ha continuado, "este camino de memoria, una escuela al aire libre, no se puede anular". Así, ha hecho hincapié en que "la Senda está viva, y Miguel Hernández también", frente a quienes quieren revivir a "ese Miguel decorativo, neutro, desactivado, sin conflicto, sin República ni memoria, pero que no existe", en referencia al bipartito oriolano, el único Ayuntamiento que no apoyó anular los juicios y condenas franquistas contra el poeta.

La Senda del Poeta Miguel Hernández arranca en Orihuela con cientos de participantes / Áxel Álvarez

Agresiones

El discurso de López Moreno ha levantado aplausos entre una gran mayoría de asistentes que ha acudido enarbolando la bandera republicana -un emblema que ha sido seña de identidad en las diferentes ediciones- por la ideología que defendió el poeta, sobre todo cuando ha hecho referencia a las "agresiones deliberadas" contra un símbolo. Y también abucheos cuando ha cargado contra los concejales de PP y Vox, como Víctor Valverde y Anabel García, sentados en primera fila del acto: "Ya matasteis a Miguel una vez y no lo vais a matar una segunda".

"La Senda no se toca, Miguel Hernández no se toca, la memoria no se toca, porque para la libertad sangramos, luchamos y pervivimos", ha sentenciado López Moreno.

"Miguel Hernández está más vivo que nunca", ha reiterado el periodista Pepe Ruiz, que ha presentado el acto, frente a la casa del poeta, "donde parece flotar su presencia, porque soy como el árbol talado que retoño", ha resaltado, al mismo tiempo que ha agradecido a la organización por "salir al rescate y salvar esta Senda", en una edición "participativa y reivindicativa" que ha salido adelante "contra viento y marea", ha manifestado Aitor Larrabide, director de la Fundación, quien ha lanzado un mensaje de esperanza: "La alegría va avanzando y derrumbando montañas".

Censura

"En los días que estudiamos en las escuelas franquistas conocíamos a Garcilaso o Góngora, pero desconocíamos a los poetas del pueblo, porque nos los arrebataron, como quiere hacer ahora PP y Vox, y no lo vamos a consentir", ha incidido Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes, que a renglón seguido ha subrayado "la profunda hipocresía" de los ediles de la derecha y la ultraderecha: "Si les quedara un poco de vergüenza, hoy no vendrían".

Baldoví en el arranque de la XXX Senda del Poeta en Orihuela: "Volveremos a dignificar la figura de Miguel Hernández" / Áxel Álvarez

Joaquín Hernández, secretario general del PSOE en la Vega Baja, ha señalado que el bipartito oriolano, en lugar de potenciar al poeta, está haciendo justo lo contrario: "Cargarse un referente". Tanto Hernández como la portavoz socialista en la Corporación municipal, Carolina Gracia, han destacado que haya tenido que intervenir el Ministerio de Cultura, con 40.000 euros, para honrar al poeta y garantizar que se pudiera realizar el recorrido.

Entre los ausentes, la propia familia del poeta, que ha decidido no asistir por "una cadena de decisiones ofensivas, mezquinas y humillantes contra su legado", según ha explicado López Moreno. Tampoco ha acudido el ministro de Cultura, Enest Urtasun, por el fallecimiento de Ignasi Camós, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. En su lugar, Almudena Cruz Yabar, directora general de Promoción de la Memoria Democrática, ha leído un discurso que ha puesto el foco en la dimensión política de la memoria de Miguel Hernández, "una memoria que no se borra ni se diluye, que nos interpela, que se construye andando", porque "los vientos de ayer y de hoy siguen soplando".

El alcalde oriolano, Pepe Vegara, tampoco ha podido acudir por motivos de salud, aunque sí lo han hecho varios de sus concejales. "Al Ayuntamiento de Orihuela le importa Miguel Hernández dos urinarios", ha criticado López Moreno, criticando la aportación municipal.

En este sentido, tanto García como Valverde han asegurado que no se ha llegado a tiempo de licitar un contrato, pero que se garantiza la financiación para próximos años, en torno a 15.000 euros. Valverde ha defendido "un claro y manifiesto apoyo del PP a Miguel Hernández", señalando también que la Concejalía de Emergencias acompaña a los senderistas durante los tres días.

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Homenaje

Esta edición ha sido también un homenaje al recientemente fallecido Paco Esteve, uno de los impulsores de la Senda, por su compromiso, trabajo y convicción. De hecho, la distinción "Senderista del año" ha recaído en esta ocasión a su compañera, Pilar Casasola Quesada, y a sus hijas María y Laura Esteve Díaz, quienes han recordado que el año pasado escribió su último libro, un recorrido desde el inicio de la actividad en 1998, titulándolo premonitoriamente La Senda que no cesa, una iniciativa que cada año ha ido a más, buscando alternativas a las contrariedades, y que cada uno ha hecho suya. La senda que nunca ha de terminar. Dejadme la esperanza.