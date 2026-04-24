La Generalitat pide a los ayuntamientos que premien en los contratos de recogida de residuosla recogida selectiva

Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, reclamó en el foro «Proyectando Vega Baja» revisar los pliegos de contratación de los servicios de residuos e impulsar la responsabilidad ampliada del productor como dos ejes para aliviar la presión presupuestaria que soportan los ayuntamientos en este capítulo esencial. «Si no es la partida más costosa, sí es la segunda», destacó Blanco. Advirtió, además, de la tendencia a replicar modelos de otras administraciones «por comodidad» y abogó por utilizar «criterios de valoración imaginativos» que premien los proyectos la recogida selectiva frente al actual y más costoso basado en el transporte por camiones recolectores y la eliminación en vertederos: «Cuanto mejor me hagas la recogida selectiva, más vas a ganar, porque irán menos toneladas a la planta de tratamiento y al vertedero».

Jorge Blanco, director general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, durante su intervención en el encuentro organizado por INFORMACIÓN / ALEX DOMINGUEZ

Mesa de debate

Su intervención se enmarcó en una mesa sobre gestión de residuos que compartió con la concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos de Orihuela, Rocío Ortuño, y el gerente de la empresa municipal de recogida de residuos Ecoplán, Dámaso Aparicio. El responsable autonómico insistió en aplicar «del principio al fin» la responsabilidad ampliada del productor, premisa que establece que quien comercializa un envase debe asumir su gestión final. Este mandato afecta a fracciones como envases ligeros, papel y cartón, vidrio, textil, aceites o residuos electrónicos. «Separar en origen es fundamental, pero esa gestión es responsabilidad de quien lo ha puesto en el mercado, no del ayuntamiento», afirmó Blanco, quien anunció que la Generalitat presentará el 20 de mayo una herramienta que permitirá a cada municipio visualizar qué fracciones impropias acaban en la bolsa gris y podrían ser gestionadas por los sistemas colectivos.

Blanco cifró en «2.000 o 3.000 millones de euros en toda España» el desfase económico que soportan las corporaciones locales al asumir costes que, por ley, corresponderían a los productores. En este contexto, defendió la educación ambiental como complemento indispensable: «Si al ciudadano le da igual el tema medioambiental, que al menos piense que afecta a su bolsillo, porque el dinero del ayuntamiento es el del ciudadano».

Servicio esencial

Rocío Ortuño, concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos de Orihuela, detalló las actuaciones ejecutadas para modernizar un servicio que, según explicó, "necesitaba muchísima inversión" tras años de gestión directa. El servicio de residuos urbanos de Orihuela, rescatado por el Ayuntamiento en 2012 bajo fórmula de gestión directa, ha experimentado una transformación profunda durante la presente legislatura. "El objetivo principal era darle la vuelta completamente al servicio y a la limpieza viaria", afirmó Rocío Ortuño, quien recordó que la creación de la empresa pública municipal Ecoplan constituye el eje de esta renovación. "Es una forma de seguir siendo gestión directa, con el 100% municipal, pero intentando hacer actuaciones más ágiles, eficientes y eficaces", explicó.

La inversión total ejecutada asciende a 6 millones de euros, "la máxima que se ha hecho en la concejalía desde hace muchísimos años". Esta dotación ha permitido renovar la flota de vehículos, ampliar la red de contenedores y mejorar la limpieza de viales, especialmente en la Costa y las pedanías, zonas con mayor demanda.

Participantes en la jornada Proyectando Vega Baja dedicada al proyecto de ciudad de Orihuela con representantes del Ayuntamiento de Orihuela, Veolia, Grupo Hozono Global, la Generalitat, Vega Fibra y Empresas del Sol y moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot / ALEX DOMINGUEZ

Renovación de la flota y mejora de la recogida selectiva

Entre las actuaciones destacadas, la adquisición de nueva maquinaria ha sido prioritaria. "Llevábamos camiones de 2008, muy antiguos, cuyas roturas impedían muchas veces que saliesen las rutas", señaló Ortuño. El primer contrato incorporó tres camiones de carga lateral y dos de carga trasera, enfocados principalmente a la Costa, además de seis vehículos de caja abierta de 3.500 kg para la recogida de enseres y el apoyo a la recogida selectiva de papel y cartón.

Rocío Ortuño, concejala de la gestión de Recogida de Resiudos y Limpieza Viaria, en el foro que tuvo lugar en el Auditorio de La Lonja / ALEX DOMINGUEZ

Un segundo contrato, ya parcialmente recepcionado, ha añadido seis camiones recolectores nuevos -cuatro de carga lateral y tres de carga trasera- y cuatro barredoras para la limpieza diaria. Próximamente, se incorporarán tres camiones más de caja abierta, uno de ellos con grúa para la gestión de podas y enseres de gran volumen, así como una hidrolimpiadora y un camión cuba. Para la inspección técnica diaria, se han adquirido dos vehículos pick-up y tres SUV.

En materia de reciclaje, el Ayuntamiento ha realizado un estudio de contenerización para eliminar los "contenedores solitarios" y garantizar que cada punto de recogida disponga de fracciones completas: resto, envases, papel-cartón y vidrio. "El cristal es uno de los envases que más se recicla; Orihuela cuenta con muchísimos contenedores de vidrio y la gente lo hace realmente bien", destacó la edil, quien añadió que el objetivo es "conseguir que el envase de plástico y el papel-cartón alcancen niveles similares". En esta línea, se está perfilando un servicio de recogida puerta a puerta de cartón para el comercio, en un principio en el centro de Orihuela, con el fin de evitar que los establecimientos depositen sus residuos en los contenedores ciudadanos.

La puesta en marcha de Ecoplan, la empresa pública municipal encargada de la gestión integral de residuos y limpieza viaria, representa un cambio de modelo. "Cuando entre en pleno funcionamiento la empresa, se darán otros ítems y necesidades complementarias", avanzó Ortuño. Paralelamente, el Ayuntamiento aprobó el Plan Local de Residuos, documento que guía las adquisiciones municipales. "No se compra así porque sí, sino que hay un análisis previo y una necesidad coherente con ese análisis", precisó.

Dámaso Aparicio, director gerente de la empresa pública de gestión de residuos Ecoplan / ALEX DOMINGUEZ

Sacar de la UCI a un servicio esencial

Dámaso Aparicio, asesor y gerente de la empresa pública de gestión de residuos oriolana, calificó la creación de esta sociedad municipal como un punto de inflexión en la prestación del servicio, rescatado en 2012 y gestionado desde entonces de forma directa por el Ayuntamiento de Orihuela. «Era como tener un enfermo en la UCI: estabilizado, pero con oxígeno y respiración asistida», recordó Aparicio al describir la situación previa, que la entrada en vigor de la nueva Ley de residuos y la obligación de actualizar el plan municipal hicieron insostenible según afirmó.

La respuesta del equipo de gobierno, liderado por el alcalde, Pepe Vegara, fue constituir una empresa local pública que permite mantener la gestión 100% municipal, pero con mayor agilidad y eficacia, tal como exige la normativa. Con la sociedad ya en marcha, el Plan Local de Residuos aprobado y una inversión ejecutada de 6 millones de euros, el modelo ha comenzado a desplegar sus primeros resultados tras cumplir, el 1 de julio, su primer año de funcionamiento pleno.

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Toni Cabot, director de INFORMACIÓN y moderador de la jornada "Proyectando Vega Baja" / ALEX DOMINGUEZ

La empresa pública articula dos áreas principales: el mantenimiento de viales y espacios públicos en la zona de la Costa y la gestión integral de residuos y limpieza urbana. «Hemos ampliado el contrato de mantenimiento con respecto a la antigua adjudicataria: de 700.000 euros ha pasado a casi 1,3 millones», precisó Aparicio, quien destacó que la unificación de infraestructuras y residuos bajo una misma estructura mejora la coordinación en un municipio de alta complejidad territorial, con más de 40 kilómetros entre extremos y 23 pedanías dispersas. «Creemos que vamos a dar un paso a favor de que el ciudadano reciba realmente esa mejoría, porque va a estar todo mejor coordinado y será más sencillo».