Hisúmer participa con gran éxito en el Salón Gourmets 2026 de Madrid

La edición 2026 del Salón Gourmets ha concluido consolidando el éxito de la empresa alicantina Hisúmer, que se reafirma como la importadora referente de espirituosos premium en España. Tras un 2025 histórico, en el que la compañía alcanzó el prestigio internacional con el galardón "Importer of the Year" a nivel mundial, su paso por la feria de Madrid ha sido un triunfo absoluto, destacando no solo por su imponente presencia y su amplio portfolio sino por su capacidad única para conectar con los profesionales del sector.

El espacio por el que apostó la compañía fue, desde el inicio, uno de los grandes focos de atención; de hecho, el stand de Central Hisúmer fue nominado entre los mejores diseños de la feria por una estética que equilibra a la perfección la elegancia con la funcionalidad profesional.

Innovación y nuevos lanzamientos

La capacidad de innovación de la empresa ha quedado patente este año con la presentación de productos que marcan tendencia y un crecimiento sin precedentes.

El gran titular ha sido, sin duda, el lanzamiento de la línea Ready To Drink (RTD) de la icónica marca Hard Rock, una apuesta por formatos modernos y versátiles. Así como la llegada de los whiskies Elvis, donde la figura de la estrella del Rock&Roll acompañó a los asistentes de Salón Gourmets para hacer la jornada más divertida.

Elvis acompañó a los asistentes de Salón Gourmets para hacer la jornada más divertida. / INFORMACIÓN

Esta ambición se complementa con un año donde Hisúmer consigue el récord de expansión en su categoría Single Malt, tras el anuncio de la incorporación de ocho nuevas destilerías de whisky a su portfolio de importación exclusiva para España, Portugal y Andorra, un movimiento que refuerza la especialización de Hisúmer en los destilados de alta gama. Pero no solo son expertos en whiskies sino en otros destilados, como tequila Rosamante, la nueva incorporación de tequila premium, que subraya la firme intención de la compañía de liderar el auge de los destilados mexicanos de máxima calidad en este caso como importador exclusivo para Europa.

Hisúmer & Co: una alianza de récord

Como complemento a este crecimiento, la feria también sirvió para consolidar Hisúmer Whisky&Co, una alianza con accionariado mayoritario con la firma portuguesa Whisky&Co. Fundada por Alfredo Gonçalves —poseedor del Guinness World Records a la mayor colección de whisky del mundo, con más de 10.500 botellas en exposición—. La unión combina la capacidad estructural de Hisúmer con un conocimiento técnico especializado, elevando el estándar de calidad en toda península.

Con más de 30 años de trayectoria, Central Hisúmer demuestra que su veteranía es el motor de una evolución constante. El éxito cosechado en esta edición no solo celebra sus logros actuales, sino que proyecta un futuro sólido, reafirmando su compromiso con la excelencia y su papel como puente esencial entre las destilerías más prestigiosas del mundo y el paladar del consumidor más exigente en España, Portugal y Andorra.