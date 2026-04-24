Hisúmer participa con gran éxito en el Salón Gourmets 2026 de Madrid
La importadora alicantina consolida su posición de referencia con nuevos lanzamientos en la feria madrileña
La edición 2026 del Salón Gourmets ha concluido consolidando el éxito de la empresa alicantina Hisúmer, que se reafirma como la importadora referente de espirituosos premium en España. Tras un 2025 histórico, en el que la compañía alcanzó el prestigio internacional con el galardón "Importer of the Year" a nivel mundial, su paso por la feria de Madrid ha sido un triunfo absoluto, destacando no solo por su imponente presencia y su amplio portfolio sino por su capacidad única para conectar con los profesionales del sector.
El espacio por el que apostó la compañía fue, desde el inicio, uno de los grandes focos de atención; de hecho, el stand de Central Hisúmer fue nominado entre los mejores diseños de la feria por una estética que equilibra a la perfección la elegancia con la funcionalidad profesional.
Innovación y nuevos lanzamientos
La capacidad de innovación de la empresa ha quedado patente este año con la presentación de productos que marcan tendencia y un crecimiento sin precedentes.
El gran titular ha sido, sin duda, el lanzamiento de la línea Ready To Drink (RTD) de la icónica marca Hard Rock, una apuesta por formatos modernos y versátiles. Así como la llegada de los whiskies Elvis, donde la figura de la estrella del Rock&Roll acompañó a los asistentes de Salón Gourmets para hacer la jornada más divertida.
Esta ambición se complementa con un año donde Hisúmer consigue el récord de expansión en su categoría Single Malt, tras el anuncio de la incorporación de ocho nuevas destilerías de whisky a su portfolio de importación exclusiva para España, Portugal y Andorra, un movimiento que refuerza la especialización de Hisúmer en los destilados de alta gama. Pero no solo son expertos en whiskies sino en otros destilados, como tequila Rosamante, la nueva incorporación de tequila premium, que subraya la firme intención de la compañía de liderar el auge de los destilados mexicanos de máxima calidad en este caso como importador exclusivo para Europa.
Hisúmer & Co: una alianza de récord
Como complemento a este crecimiento, la feria también sirvió para consolidar Hisúmer Whisky&Co, una alianza con accionariado mayoritario con la firma portuguesa Whisky&Co. Fundada por Alfredo Gonçalves —poseedor del Guinness World Records a la mayor colección de whisky del mundo, con más de 10.500 botellas en exposición—. La unión combina la capacidad estructural de Hisúmer con un conocimiento técnico especializado, elevando el estándar de calidad en toda península.
Con más de 30 años de trayectoria, Central Hisúmer demuestra que su veteranía es el motor de una evolución constante. El éxito cosechado en esta edición no solo celebra sus logros actuales, sino que proyecta un futuro sólido, reafirmando su compromiso con la excelencia y su papel como puente esencial entre las destilerías más prestigiosas del mundo y el paladar del consumidor más exigente en España, Portugal y Andorra.
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Vuelven las alertas meteorológicas a Alicante: la Aemet activa aviso amarillo
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- Primer paso real en la variante de Torrellano para desmantelar las vías y conectar el aeropuerto de Alicante
- La primera superficie comercial de Arenales abrirá a finales de verano con supermercado y hostelería
- Una citación entregada por la Policía Local 'agrava el estado de salud' de una implicada en el caso de Les Naus de Alicante
- La venta de viviendas profundiza su caída en Alicante