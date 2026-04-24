El educador que once familias del Colegio Número 15 de Torrevieja reclamaron durante seis meses cesa a los cuatro días de incorporarse

Los 11 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que esperaron seis meses a contar con un educador en el Colegio Número 15 de Torrevieja han visto cómo una vez que este profesional llegó finalmente a cubrir la plaza tras las vacaciones de Semana Santa ha cesado en su puesto tras darse de baja. Las familias han reclamado que se cubra la baja de forma inmediata.

Las familias afectadas del Colegio de Infantil y Primaria N.º 15, en aulas prefabricadas han presentado una queja formal ante el equipo directivo del centro y la inspección educativa por la situación de "desamparo" en la que, según denuncian, queda el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo -NEAE- tras el cese del profesional asignado a la plaza de educador o educadora del colegio.

Seis meses de gestiones

El escrito destaca que la plaza se había adjudicado después de seis meses de gestiones, reclamaciones y presión constante de las familias ante las instituciones competentes. Según señalan, este recurso "no es un privilegio, sino una herramienta esencial para garantizar la inclusión, la seguridad y el desarrollo básico de los alumnos con necesidades especiales". Esperaron seis meses -todo el curso actual- mientras que el anterior carecieron del mismo recurso durante todo el curso.

La denuncia subraya que, tras esa espera de medio año, el profesional asignado solo ha permanecido cuatro días en el puesto. Las familias consideran "inadmisible esta situación, porque deja de nuevo a los niños en una posición de absoluta vulnerabilidad" y “a la deriva”. También advierten de que se rompen las rutinas de adaptación que apenas habían comenzado y que el resto del personal docente vuelve a asumir funciones que no le corresponden.

Apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales / informacion

Derecho a la educación inclusiva

En la queja, las familias sostienen que el derecho a la educación inclusiva está siendo vulnerado. Afirman que no pueden aceptar que la burocracia o la falta de compromiso profesional de un individuo tire por tierra meses de esfuerzo familiar.

Por todo ello, solicitan la cobertura inmediata de la plaza y reclaman que se asigne un sustituto o sustituta de manera urgente y prioritaria, por vía de urgencia. El escrito está firmado por las familias de los alumnos con necesidades especiales del CEIP N.º 15 de Torrevieja.

Presión

Por su parte, el concejal Ricardo Recuero señaló que la dirección del centro educativo, la propia concejalía de Educación que representa y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos "Gabriel Miró" han solicitado de forma inmediata a la Generalitat una vez que conocieron la baja la sustitución de la vacante. Recuero matizó que la experiencia con estas sustituciones, que no dependen de la Conselleria de Educación, sino del área de Hacienda tardan unas semanas en resolverse.

Ni medallas, ni protagonismo

Los padres no quisieron entrar en la polémica sobre la gestión que había realizado la FAPA Gabriel Miró para lograr la plaza y la que pueda estar realizando ahora. Su principal preocupación no es "el protagonismo de quienes intervengan en el caso, sino garantizar la seguridad, el bienestar y los recursos necesarios para sus hijos dentro del colegio. “Lo que nos interesa es que nuestros hijos tengan la seguridad de que no les va a pasar nada dentro de los colegios”, afirma una de las madres afectadas, que insiste en que este apoyo “no se puede dar el lujo de que falte” cuando se trata de niños con necesidades especiales.

“Lo que interesa es resolver la situación que tienen esos niños dentro de ese colegio, que lo que necesitan urgentemente es un educador”, señaló a INFORMACIÓN una de las madres afectadas, Dailis Carrillo. A su juicio, cualquier intento de “ponerse medallas” queda al margen de la verdadera prioridad: que los menores, especialmente los más vulnerables, puedan estar atendidos con garantías.

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Las familias "no buscan reconocimiento ni entrar en una competición con nadie, sino que sus hijos cuenten con bienestar y seguridad en el colegio. Añade que, en estos momentos, esa protección no está garantizada porque el centro carece del educador que necesitan".