Torrevieja adjudica el nuevo plan de asfaltado de más de 90 viales por 6,3 millones de euros

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha validado este viernes la adjudicación de las obras de asfaltado y mejora de itinerarios peatonales y accesibilidad en el casco urbano con una inversión municipal de 6.368.670 euros (IVA incluido) y que da continuidad a otras actuaciones municipales similares en los últimos años. El objetivo es la sustitución de la capa de rodadura de 90 viales y avenidas del término municipal, así como mejorar las condiciones de accesibilidad en algunos tramos concretos, mediante ensanchamiento de aceras y rebajes de las mismas en cruces de calzadas.

La empresa Pavasal se ha adjudicado la intervención en el sector norte del casco urbano por 3.260.148 euros y la multinacional Eiffage el asfalfado del sector sur por 3.108.521 euros.

Seis meses y un acceso

La Concejalía de Infraestructuras, Obras, Servicios y Accesibilidad, que dirige Sandra Sánchez, señaló que el plazo de ejecución de las obras se estima en 24 semanas (seis meses) desde la firma del acta de replanteo. Desde el punto de vista administrativo el concurso público se sale de la regla habitual porque porque el pliego no valora las ofertas a la baja: la mesa de contratación ha baremado para puntuar a las empresas en función de la calidad de las ofertas, expresadas en más metros de calles asfaltadas y actuaciones concretas. En este caso figura, entre otras, un nuevo acceso al Hospital Universitario de Torrevieja, avanzado por INFORMACIÓN, y para el que el Ayuntamiento cuenta con visto bueno de la Generalitat. Las mismas fuentes señalan que los terrenos necesarios son los previstos en la duplicación de esta carretera, que ya va a incorporar ese carril en el proyecto definitivo, sin que, según el Ayuntamiento se dispongan suelos previstos en las futuras cesiones del plan La Ceñuela.

El contrato está dividido en dos lotes. En el Lote 1 se intervendrá en la zona sur del casco urbano, en el barrio del Acequión entre la calle Portalicos y la avenida de Pinoso. Son 114.856 metros cuadrados para más de 40 calles y avenidas de la ciudad. Se llevará a cabo el fresado del firme, compactación de la explanada en las vías que sea necesario, riego de adherencia o de imprimación, reasfaltado y señalización horizontal de tráfico, así como el respeto de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, telefonía, electricidad y gas. Se incluye la eliminación de los resaltos. Sánchez destacó que, en este caso, entre las mejoras que oferten las empresas que se presenten a esta licitación se valorará el aumento de la superficie a reasfaltar por encima de la bajada económica del precio del contrato de las ofertas.

En azul (sector sur) y en naranja (sector norte) en los que se va a asfaltar / INFORMACIÓN

Aparte del asfaltado, en la Urbanización Mar Azul se proyectan actuaciones puntuales en diferentes cruces con el fin de mejorar la accesibilidad y determinados itinerarios peatonales, así como la reposición de toda la señalización vertical de tráfico que afecta a las actuaciones anteriormente descritas. Mientras que en el barrio del Acequión, desde la avenida de Pinoso hasta Portalicos entre Urbano Arregui y Gregorio Marañón, se proyectan actuaciones puntuales en diferentes cruces con el mismo objetivo: mejorar la accesibilidad, mejoras de determinados itinerarios peatonales y la reposición de toda la señalización vertical de tráfico que afecta a las actuaciones anteriormente descritas.

Lote 2

El Lote 2 se centrará en la zona norte del casco urbano con las mismas obras de asfaltado. Al igual que en el Lote 1 se llevará a cabo el fresado del firme, compactación de la explanada en las vías, riego de adherencia o de imprimación, reasfaltado y señalización horizontal de tráfico, así como el respeto de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, telefonía, electricidad y gas. A ello se añade la eliminación de los resaltos.

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El plan contempla la renovación de todo el asfaltado de la urbanización en torno a la calle Áncora / INFORMACIÓN

Calles Pedro Lorca, Áncora y colegios

En este caso se actuará sobre 108.910 metros cuadrados, en más de 50 calles y avenidas de la ciudad, centrando las actuaciones en el entorno de la calle Pedro Lorca, en el de los colegios públicos Acequión e Inmaculada y en la calle Áncora, en la cual se incluye también la reposición completa de los servicios públicos de alumbrado público. Esta última calle da servicio a un residencial que cuenta con su propio acceso de entrada y salida a la avenida de las Cortes Valencianas. Sus vecinos llevan mucho tiempo reivindicando la reposición de servicios públicos.