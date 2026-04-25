La consecución del suelo de ampliación del Hospital de Torrevieja está supeditado a la aprobación de un plan urbanístico para levantar 1.367 viviendas

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto este lunes la aprobación inicial de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para dar el visto bueno al plan urbanístico Sector 29 «La Ceñuela» con capacidad para 1.347 viviendas y 3.387 nuevos habitantes. Contará para ello con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular y solo cuando se apruebe definitivamente, el municipio recibirá los 11.492 metros cuadrados de suelo de equipamiento contemplados en ese sector que podrá ceder a la Generalitat para que lleve a cabo la ampliación del Hospital de Torrevieja.

Desdoblamiento

La misma modificación urbanística señala, según el expediente que va a pleno, que será el urbanizador el que financie y construya el desdoblamiento de aproximadamente 800 metros lineales de la CV-95, entre la N-332 y Los Balcones, cuyo proyecto ha redactado y está ultimando la Generalitat Valenciana. El alcalde Eduardo Dolón, en declaraciones a INFORMACIÓN, matizó que la voluntad municipal y de la administración es cofinanciarlo porque el proyecto definitivo contempla un vial de alta capacidad con un tercer carril en sentido Torrevieja, muy distinto al planteado inicialmente.

Distribución de los usos del Sector 29 La Ceñuela que contempla 1.300 viviendas / Modificación puntual La Ceñuela/IA

El trámite en la sesión plenaria es de aprobación inicial, puesto que el procedimiento requiere de un periodo de consulta pública posterior, que luego se verá sometido a alegaciones, y una aprobación definitiva del que es competente la propia Generalitat con lo que la cesión efectiva de los suelos y la construcción sobre el terreno del desdoblamiento está sujeta a un plazo incierto.

Pueden ser seis meses, un año o dos. Dolón -alcalde y concejal de Urbanismo-, no ha llegado a informar sobre ninguno de estos dos aspectos -la cesión de suelos y el desdoblamiento que se ven a hora estrechamente ligados a la aprobación definitiva del plan-, porque, aseguró, es ahora el momento administrativo para hacerlo público.

Ampliación

El pasado 4 de febrero en una visita al Hospital Universitario informó junto al conseller Marciano Gómez sobre su ampliación, ante la presión de los colectivos de ciudadanos que reclaman la mejora de la asistencia sanitaria. Señaló entonces que la cesión ya estaba en marcha y concretó la superficie que tendría la parcela sin aludir a la modificación puntual, que comenzó a tramitarse a petición del promotor en 2024.

Poco antes había recibido el visto bueno ambiental de la Generalitat a su propuesta de plan parcial, con el condicionante de obtener la aprobación definitiva al mismo a través de la modificación del Plan General -la número 116- que el lunes llega al pleno torrevejense. Sobre el desdoblamiento de la carretera, que el regidor reclamó entre 2019 y 2023 y promete como algo inminente desde que el Partido Popular gobierna en la Generalitat, ha mantenido que la financiación era pública y sería de cinco millones de euros -al margen del proyecto global de la concesión para toda la carretera que ha anunciado la Generalitat-.

Zona este del aparcamiento donde se encuentra el suelo de ampliación, junto al acceso a la Comunidad de Regantes Torremiguel / D. Pamies

Una partida de cinco millones que, sin embargo, desapareció de las cuentas públicas en el presupuesto de 2025, prorrogado al actual ejercicio. La redacción del proyecto sí se adjudicó y se ha llevado a cabo. El tramo de carretera entre la variante y Los Balcones sufre retenciones diarias, sobre todo en sentido Torrevieja y en la rotonda de acceso al hospital, que se agudizan en temporada alta turística.

Con un solo carril por sentido de la marcha, registra una media diaria de paso de casi 20.000 vehículos. La parcela objeto de cesión forma parte de un plan urbanístico que inició su tramitación en 2005 para reclasificar suelo rústico a urbanizable, suelo que figura en la planificación desde ese momento con derechos adquiridos y que no podría estar afectada por la construcción de la nueva desaladora como asegura el primer edil desde hace meses.

La parcela de 11.400 metros cuadrados está en tramitación en el planeamiento desde 2005 y se sitúa a casi 400 metros de la actual desaladora

Ubicación y desaladora

Los terrenos se sitúan al este del aparcamiento del Hospital, zona en la que se va a abrir un nuevo acceso viario al centro sanitario, a la altura del camino de la Comunidad de Regantes Torremiguel. Entre ese punto y la desaladora figuran otros 25.000 metros de zonas verdes. La segunda desaladora para la generación de recursos hídricos a los regantes por el recorte del trasvase propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica, en caso de que «quepa» en el espacio resultante, podría comprometer otras ampliaciones del centro sanitario, pero no la que ahora plantea el Ayuntamiento, solo supeditada a la aprobación del plan urbanístico. En esta ocasión los promotores del sector de La Ceñuela no darán carta blanca a la cesión «a cuenta» del futuro visto bueno de la Administración a su proyecto de urbanización sobre 399.354 metros cuadrados.

Cuando la modificación del Plan General y la aprobación del proyecto de reparcelación, que se está tramitando de forma paralela tal y como permite la legislación urbanística valenciana, sean una realidad administrativa, se formalizará la cesión de los 11.400 metros cuadrados de la parcela que servirá para construir la ampliación del hospital y se llevaría a cabo el proyecto de desdoblamiento de la carretera CV-95.

Esa parcela de uso dotacional está prevista en ese emplazamiento, sin verse afectada por el recorte que sufría por el Pativel, desde 2006. Incluso fue planteada como emplazamiento del malogrado -y ya olvidado - Centro Mundial de Innovación Sanitaria de Microsoft que anunciaron en 2010 el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps y el alcalde Pedro Hernández-.

Nada a cuenta

Los propietarios del suelo, que también son promotores del sector, no quieren tropezar dos veces en la misma piedra: en 2003 aportaron al Ayuntamiento - que los cedió a la Generalitat-, los 100.000 metros cuadrados de suelo de equipamiento público donde se edificó el Hospital Universitario de Torrevieja (inaugurado en 2006), a cuenta de la tramitación de este mismo plan urbanístico y la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable que pasaría a urbanizable. También debían desdoblar la CV-95. La aprobación definitiva de este plan todavía la esperan dos décadas después.

Peatones caminan en dirección a Los Balcones-Hospital en el margen de la CV-95. Imagen de archivo / TONY SEVILLA

Cuando el plan estaba prácticamente aprobado en 2015, el Consell del Botànic lo paralizó y decidió en 2018 proteger infraestructuras verdes del litoral valenciano a través del Pativel como un corredor entre la laguna de Torrevieja y la Cala Ferrís, lo que afectó aproximadamente al 70 % del planeamiento del sector La Ceñuela. Los promotores decidieron readaptar su propuesta al Pativel y, con una versión adaptada y algo más reducida, se presentó al Ayuntamiento, la que se debatirá en el pleno de este lunes.

Una sentencia favorable a los promotores tras el recorrido judicial que han mantenido contra la Generalitat por el Pativel les ha devuelto la posibilidad de que, de nuevo, todo el ámbito pueda ser urbanizable ahora.

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El plan, como avanzó INFORMACIÓN, concentra la edificabilidad con torres de ocho alturas al sur del sector, entre la CV-95 y Los Altos, con una parcela comercial de en torno a otros diez mil metros que recae en la carretera junto a la rotonda del hospital y la actual gasolinera.

UN INFORME VINCULANTE SEÑALA EL INCUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO En el expediente figura un informe vinculante del Servicio de Planificación Territorial de la Generalitat de 2023, ratificado por la dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental un año después, donde se advierte que la previsión de crecimiento contemplada en este plan incumple los umbrales de la Estrategia de Crecimiento de la Comunidad Valenciana (ETCV) porque Torrevieja tiene pendiente por desarrollar 1,7 millones de metros en el sector La Hoya, cuando el límite legal para la ciudad ya estaba fijado en algo más de 700.000. La ETCV fija desde 2011 las directrices de crecimiento ante un recurso limitado como es el suelo. Fueron aprobadas, tras las catastróficas consecuencias económicas del boom inmobiliario por decreto del entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en adaptación obligada de la legislación europea del uso racional del suelo. Desde entonces los despachos de abogados urbanistas libran una batalla para intentar sortearlas con «interpretaciones» y «holguras» -en palabras, en este caso, del abogado urbanista Juan Enrique Serrano-, como por ejemplo, considerar la construcción de viviendas turísticas como actividad económica equiparable al comercio o la industria. Las directrices limitan el crecimiento en función de la disposición de suelo sellado, población y suelo disponible de cada municipio, entre otras variables, objetivables.