Torrevieja licita la primera fase la reurbanización del polígono Casa Grande: un 30 % del total

La junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado la licitación de la ejecución de las obras de reurbanización de la primera fase del Polígono Industrial Casa Grande. El presupuesto base del concurso público asciende a 1.981.001 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución previsto de siete meses, que comenzará tras la firma del acta de replanteo de las obras.

El equipo de gobierno del Partido Popular incorporó esta partida de gasto en la última sesión plenaria del mes de marzo después de que la Asociación de Empresarios del Polígono, con su hasta entonces presidente a la cabeza, cuestionara públicamente al alcalde Eduardo Dolón y su equipo de gobierno por incumplir, a juicio de los empresarios, buena parte de sus compromisos electorales a la hora de mejorar este espacio industrial y comercial.

Dolón, en el pleno de marzo señaló que la mayoría de esas promesas estarán en marcha a final de este mandato y señaló otras que, a su juicio, se han cumplido como el plan de señalización o la puesta en marcha de la videoviligancia, además de otras realizadas en la última década como la mejora de la recogida de aguas pluviales.

Un tercio del total

El ámbito de reurbanización escogido por el Ayuntamiento para iniciar la reurbanización supone en torno al 30 % de la superficie del suelo y está conformado por todos los viales interiores comprendidos entre la avenida de Rosa Mazón, la de Delfina Viudes, la calle Pañol, la calle Gavia y la avenida de las Cortes Valencianas. Es la zona situada al norte del área industrial, junto al parque acuático, la ciudad deportiva y el IES Las Lagunas. Cuenta con 109.000 metros cuadrados de los 359.000 que ocupa el polígono, que comenzó a desarrollarse a principios de los años ochenta.

Las actuaciones previstas en esta primera fase permitirán renovar y adecuar las infraestructuras viarias y pavimentaciones, mejorar las redes de servicios urbanos y aumentar la seguridad y funcionalidad del espacio público, garantizando además la coherencia técnica con las fases posteriores del proyecto global de reurbanización del polígono, según el Ayuntamiento.

En el caso de esta área del polígono los socavones en la calzada son todavía más evidentes que los que existen en el resto del sector y buena parte de las aceras se encuentran impracticables.

Deficiencias y reclamación Descripción de la deficiencia 🚦 Señalización y tráfico Mejora de señales, pintura vial y reductores de velocidad. Retirada de vehículos abandonados. 🧹 Limpieza viaria Optimización del servicio en calles secundarias, actualmente deficiente. ♻️ Gestión de residuos Instalación de contenedores selectivos: vidrio, cartón, plástico, etc. 🛣️ Reurbanización Restauración de asfalto y aceras. Compromiso firmado por el alcalde Eduardo Dolón en 2023, con ejecución prevista para finales de 2025 aún pendiente. 🚌 Transporte público Paradas de autobús (reivindicación desde 2011). Facilitaría acceso de clientes y trabajadores, reduciría uso del coche y liberaría plazas, con impacto medioambiental positivo. ⚖️ Control de ilegalidad Vigilancia de negocios ilegales en naves (especialmente talleres clandestinos) que incumplen normativas y generan competencia desleal. 📄 Fuente: Asociación de Empresarios del Polígono Casa Grande

El contrato tendrá carácter plurianual (2026/2027), con una previsión de inversión de 450.000 euros en el ejercicio 2026 y 1.531.001 euros en el ejercicio 2027, lo que permitirá ejecutar las obras con la planificación necesaria para asegurar "su correcta finalización". A esta intervención debería seguirle la segunda y tercera fase.

El Polígono Industrial Casa Grande constituye, en palabras del equipo de gobierno, "una infraestructura estratégica" para el desarrollo económico y productivo de Torrevieja, siendo el principal espacio destinado a la actividad empresarial e industria. En la actualidad, el estado de su urbanización "presenta deficiencias funcionales y constructivas que afectan a la accesibilidad, a las redes de servicios urbanos y a la seguridad vial y peatonal, lo que hace necesaria una intervención integral de modernización".

CALLES INCLUIDAS A REURBANIZAR EN LA FASE 1:

Comprenderá el sector conformado entre la calle Pañol y la Avenida Rosa Mazón, incluyendo ambas completas y todas las interiores a este sector:

-C/Obenque

-C/Estay

-C/Ballestringe

-C/Ciaboga

-C/Gabia

-C/Calabrote

-C/Pañol

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y la parte correspondiente de la Avenida Delfina Viudes.