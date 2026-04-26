Una mujer fallecida y tres heridos en el incendio de una vivienda en Orihuela

Una mujer de 77 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Orihuela. El fuego se produjo este sábado sobre las 22.00 horas y obligó a movilizar a una unidad del SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El incendio se declaró en una vivienda tipo casa unifamiliar situada en el número 4 de la calle Tiberiades, en Orihuela Costa. Según el parte informativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 21.55 horas y la intervención finalizó a las 23.45 horas.

El fuego se originó en la cocina de la vivienda, donde residía una pareja mayor de habla inglesa. Las llamas afectaron a la señora de la casa, que sufrió quemaduras de tercer grado. Aunque el incendio pudo ser extinguido con rapidez y los daños materiales se concentraron principalmente en la cocina, la emergencia tuvo consecuencias mortales.

Los primeros efectivos en llegar fueron dos patrullas de la Policía Local de Orihuela, que encontraron a una vecina practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer. Los agentes también participaron en la atención inicial hasta la llegada de los servicios sanitarios. En la intervención también se utilizó un desfibrilador de la Policía Local, cuyos agentes colaboraron en las maniobras de RCP.

El equipo médico del SAMU asistió a la víctima y le practicó maniobras de reanimación y otras técnicas de estabilización durante más de 45 minutos. Sin embargo, no hubo respuesta y los sanitarios confirmaron finalmente su fallecimiento. La mujer habría sufrido una parada cardíaca, posiblemente a consecuencia de la inhalación de humo.

Tres personas trasladadas al Hospital de Torrevieja

Además de la mujer fallecida, otras tres personas fueron atendidas por inhalación de humo. Se trata de dos mujeres, de las que no se ha informado de la edad, y de un hombre de 78 años.

Tras ser asistidos en el lugar, los tres heridos fueron trasladados al Hospital de Torrevieja en TNA.

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En la intervención participaron efectivos del parque de Torrevieja del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, con una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera. El dispositivo estuvo integrado por un sargento, un cabo y seis bomberos.