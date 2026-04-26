Los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y los regantes reclaman este lunes en Pilar de la Horadada que el Tribunal Supremo tumbe el recorte del trasvase

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), ha convocado este lunes a los gobiernos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana a un acto en Pilar de la Horadada, antes de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de la organización que aglutina a más de 60 comunidades de regantes y 80.000 regantes contra la planificación hidrológica del río Tajo.

Está previsto que, además del presidente murciano Fernando López Miras y el valenciano Juan Francisco Pérez Llorca, medio millar de personas asistan al acto que comenzará a las diez de la mañana en el Centro de Artes Escénicas y Museísticas (CAMME) y que contará con la asistencia de un centenar de autoridades entre las que se encuentran senadores, diputados y alcaldes de ambas comunidades. También acudirán cientos de agricultores, empresarios y particulares que se unirán para reivindicar al Ministerio que mantenga los envíos de agua imprescindibles "para el Levante español".

Recurso

Ese recurso reclama la derogación del ciclo vigente del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo (2022-2027) por incorporar el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo, lo que, según mantienen los regantes supondrá, cuando se complete ese aumento un recorte de cien hectómetros anuales en la tranferencia de agua a Alicante, Murcia y Almeria, que en los 47 años de funcionamiento del acueducto ha trasvasasado una media de 220 hectómetros anuales para el regadío. Ese recorte se afianzará con la revisión de las normas de explotación, que se derivan de ese plan de cuenca, y el Ministerio para la Transición Ecológica no se ha atrevido a aprobar a expensas de lo que dijeran los tribuanales: el Supremo ha tumbado recursos muy similares al que tiene que resolver el Supremo el 5 de mayo próximo presentados por la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Región de Murcia. El presentado por el SCRATS incorpora nuevos informes sobre las consecuencias económicas del recorte.

José María Pérez Sánchez, en un acto en defensa del trasvase Tajo-Segura / INFORMACIÓN

Anfitrión

El anfitrión del encuentro, José María Pérez Sánchez (PP), que se define como “un agricultor al que le salieron los dientes en el campo” aprovechará la oportunidad para exigir a las personas que tienen poder para luchar y defender el campo, “que pongan toda su energía y que sean valientes” y les pedirá “que sigan luchando por el agua para llenar las despensas de toda España”.

Pilar de la Horadada, pese a ser de la Comunidad Valenciana, forma parte del sector uno del Campo de Cartagena y cuenta con un sector productivo importante, lo que se convierte en “un sencillo ejemplo de que el campo y la agricultura no entiende de fronteras”, ha afirmado José María Pérez Sánchez.

"Tirando agua al mar"

Pérez, que además preside la cooperativa agraria local Surinver, reflexionará también sobre el hecho de que, a su juicio, “estemos tirando agua buena al mar y luego tengamos que recuperarla del propio mar, para tratarla en las desaladoras, con el sobrecoste que eso tiene para el campo español” y considera que “algo estamos haciendo mal” porque así “no se puede ser competitivo con otros países que tienen más ventajas que nosotros”.

El alcalde de Pilar de la Horadada lanzará un mensaje a las personas que tienen que tomar la decisión sobre “recorte sí” o “recorte no” para el levante español, en referencia a los jueces que tienen que emitir el próximo 5 de mayo en el Tribunal Supremo (TS) la sentencia sobre el Trasvase Tajo-Segura.

Plan Hidrológico

Y pondrá sobre la mesa la necesidad urgente de contar en España con un Plan Hidrológico Nacional “para que en ninguna zona de España falte agua y todos dispongamos de lo más esencial, que es el agua”.

El SCRATS, organizador de la cumbre de presidentes, ha alertado en las últimas semanas de las graves consecuencias que tendría cualquier recorte adicional en las transferencias de agua. "No se puede jugar con el pan de miles de familias ni con el futuro de un sector que es clave para la economía nacional", aseguran desde la entidad agraria.