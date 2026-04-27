La FAPA y el AMPA denuncian agresiones, drogas y armas en el IES Torrevigía de Torrevieja, mientras la comunidad educativa lo desmiente

El IES Torrevigía de Torrevieja está viviendo un conflicto que ha trascendido públicamente a raíz de unos sucesos denunciados por miembros de la Federación Provincial de AMPAs Gabriel Miró (FAPA) y el AMPA, que han puesto de relieve problemas de inseguridad en este centro en el que estudian más de 1.200 alumnos, "el instituto con más problemas de convivencia de la ciudad", según han alertado.

Así, han dado la voz de alarma ante una situación que consideran "insostenible", con "agresiones grupales y peleas a diario", así como delincuencia, consumo de drogas y presencia de armas blancas. Unos problemas que, han asegurado, se trasladan también a los alrededores, con incidentes protagonizados por estudiantes que abandonan el centro antes de su hora de salida, algo que, según las mismas fuentes, ocurre por falta de control interno.

En este sentido, han afirmado que hay vídeos grabados en los pasillos donde se observan peleas violentas entre estudiantes, además de quedadas para agredir a alumnos a la salida del centro, con el objetivo de luego subir las imágenes a las redes sociales.

Pese a ello, la dirección no activa los protocolos de seguridad establecidos por conselleria ni -lo que consideran aún más grave- se da aviso a la Guardia Civil. De todo ello, han manifestado, tienen pruebas que han remitido en un informe a la conselleria.

Irregularidades

También han dado cuenta de numerosas quejas por el cierre de la mayoría de los aseos, lo que obliga al alumnado a desplazarse hasta la planta baja incluso en situaciones de urgencia, una decisión que no responde a motivos de seguridad para evitar agresiones y otros incidentes, sino que se ha tomado por simple "comodidad", han lamentado, a lo que se suman "irregularidades administrativas", como rellenar hasta tres veces la matrícula por errores del centro, alumnado sin transporte escolar subvencionado por una mala gestión, retrasos de hasta noviembre en la entrega de libros del programa Xarxa Llibres -pese a que los exámenes ya habían comenzado- y "cobros indebidos" en mano, sin recibo ni justificación. Como ejemplo han citado la exigencia de fianzas de 10 euros para que alumnos con muletas puedan usar el ascensor.

Además, han relatado que en octubre se produjo una densa humareda como consecuencia de que quemaron un patinete hasta el punto de que hubo que evacuar el centro, con la sorpresa de que las puertas estaban cerradas con cadenas y candados.

Por ello, han pedido a la conselleria que cese al equipo directivo, atajando unos problemas que, a su juicio, ponen en riesgo al alumnado por una mala gestión.

"Campaña de desprestigio"

Sin embargo, un amplio grupo de familias, alumnado y profesorado del IES ha desmentido este lunes la alarma generada por el AMPA y la FAPA Gabriel Miró: "Las situaciones descritas han sido sesgadas, manipuladas o directamente falsas", dando al mismo tiempo su apoyo explícito al equipo directivo y, en particular, a la directora, cuya continuidad consideran fundamental para "la estabilidad y el buen funcionamiento del instituto".

De esta forma, han hecho hincapié en que se ha llevado a cabo "una campaña de desprestigio injustificada, generando una imagen distorsionada del instituto que no solo afecta a las personas implicadas, sino también al alumnado y a toda la comunidad educativa".

Representación

En este contexto, han emitido un comunicado conjunto en el que subrayan que las críticas vertidas "no representan a la mayoría de la comunidad educativa del centro", recordando que el instituto cuenta con aproximadamente 1.200 alumnos, mientras que la actual ejecutiva del AMPA fue respaldada por un número muy reducido de familias, que han cifrado en 19.

Asimismo, han señalado que estas manifestaciones públicas tampoco cuentan con el apoyo del claustro, formado por 120 docentes, destacando que el proyecto de la dirección actual, desde septiembre, fue respaldado por el 90 % del profesorado.

Explicaciones

Entrando en los pormenores, han tachado de "puntuales" las agresiones que se han difundido, y han asegurado que ocurrieron fuera del centro y después de que el alumnado saliera sin permiso. "En todas ellas se avisó a las familias, a emergencias y se actuó según marca la normativa", han sostenido, al tiempo que han añadido que "el centro trabaja con Policía Local y Guardia Civil cuando es necesario: hay constancia de ello; sin embargo, no hay constancia de algunos hechos graves que se han dicho públicamente", concluyendo que "los problemas reales se están tratando con los servicios especializados con total implicación de la directora y el claustro de profesores".

En cuanto a la salida del alumnado, han aclarado que solo ocurre los lunes y martes, por un cruce de horarios entre cursos y transporte escolar. "El centro ofrece opciones para que el alumnado esté dentro y supervisado (biblioteca o actividades), pero hay familias que no han firmado para que sus hijos se queden", han explicado, al mismo tiempo que han subrayado que el retraso en los libros se debió a que no habían llegado de las editoriales, no a una decisión del centro.

También han indicado que muchas de las medidas que se han criticado no son nuevas, sino que vienen del equipo directivo anterior y fueron aprobadas en el consejo escolar.

Por ejemplo, han destacado que "el equipo directivo actual ha conseguido que más alumnado pueda usar el transporte", recalcando que "algunos problemas vienen de años anteriores, cuando incluso se eliminaron líneas".

A todo ello, han añadido, se suma la falta de recursos humanos. El centro empezó el curso sin personal suficiente (sin administrativos durante semanas y con una sola conserje cuando corresponden dos). "Aun así, el profesorado y el equipo directivo asumieron ese trabajo para que todo siguiera funcionando", han incidido.

Apoyo

Por último, han expresado "un rechazo firme a las dinámicas de presión, amenazas o ataques personales, especialmente hacia la dirección del centro", señalando que este tipo de actuaciones "no representan los valores educativos que queremos para nuestros hijos e hijas".

En este sentido, han recogido firmas en apoyo de la dirección, defendiendo que cualquier mejora debe abordarse desde "el diálogo constructivo, el respeto institucional y la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa".

Por su parte, el concejal de Educación, Ricardo Recuero, ha manifestado que el Ayuntamiento no se mantiene al margen, pero sí "neutral", confiando en que se aclaren las cuestiones planteadas y se solucionen los problemas por parte del organismo competente, que es la inspección educativa y la conselleria.

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Este martes, como el último de cada mes, se celebra el Consejo Escolar Municipal, sin que esta cuestión esté en el orden del día, aunque a buen seguro se pondrá sobre la mesa.